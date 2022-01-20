Номер тижневика «УЦ» від 20 січня 2022 року
Сергій Шульга: «Про ці порушення знали всі, але закривали очі»
Олександрія. Перший зимовий екзамен
Тридцять років, як один випуск новин
З політики – в шиномонтаж, або Як «перезути» Ляшка та Симоненка
Екзистенційна криза засудженого за подвійне вбивство
Які книги варто прочитати у 2022-му році?
Номер еженедельника «УЦ» от 20 января 2022 года
Сергей Шульга: «Об этих нарушениях знали все, но закрывали глаза»
Александрия. Первый зимний экзамен
Тридцать лет, как один выпуск новостей
Из политики – в шиномонтаж, или Как «переобуть» Ляшко и Симоненко
Экзистенциальный кризис осужденного за двойное убийство
Какие книги следует прочитать в 2022 году?
Событие, которое должно стать нормой
Александра, Виктория, Эмилия, добро пожаловать в этот мир!