Что умеет камера iPhone 13

Айфон 13 серии впечатляет возможностями камеры: режим «Киноэффект», фотографические стили, макросъемка на ультраширокоугольный объектив и др. Специалисты интернет-магазина «Стилус» рассказывают о возможностях камеры Айфон 13 и что на нее можно снять.

Видео с киношным эффектом — режим «Киноэффект»

Ключевой особенностью Айфон 13 стал режим «Киноэффект». Его суть заключается в том, что он размывает (блюрит) задний фон, создавая видео в голливудском стиле. Объект, который снимают, всегда находится в центре внимания благодаря «следящему фокусу». Система понимает, что человек сейчас будет передвигаться по комнате или должен появиться еще один герой видеосюжета, и тогда фокус переводится на него.

После съемки в настройках можно изменить фокус с одного объекта на другой. Размытие фона в режиме Cinematic Mode происходит точно так же, как и на портретных снимках. Активируется режим «Киноэффект» в интерфейсе приложения «Камера», где все остальные режимы. Снимать в режиме Cinematic Mode можно в 1080р на скорости 30 к/с.

Ночной режим с максимальным количеством деталей

Вся 13 серия получила функцию автоматической настройки параметров съемки в ночное время. Айфон 13 автоматически подбирает настройки в зависимости от освещения вокруг. Помогают справиться при слабом освещении короткая выдержка и увеличенная диафрагма. Сверхширокоугольный модуль Айфон 13 захватывает на 47% больше света, а iPhone 13 Pro c диафрагмой ƒ/1.5 повышает качество изображений в условиях низкой освещённости почти в 1,5 раза по сравнению с 12 Про Макс.

Важную роль играет и технология Deep Fusion, работающая в паре с системой Neural Engine. Алгоритмы программного обучения анализируют пиксели на фото, сделанные с разной экспозицией, и формируют итоговый кадр путем сочетания самых удачных областей с максимальным количеством деталей.

Фотографические стили

На Айфон 13 перед съемкой фото можно применить фирменный стиль. Всего их четыре:

насыщенный — повышает насыщенность цветов на фото;

контрастный — добавляет контрастности;

теплый — добавляет золотистый оттенок фото;

прохладный — получаются фото с синим оттенком.

Особенность стилей заключается в том, что они не меняют тон кожи и цвет неба, но усиливают контрастность и насыщенность. Применять стили нужно только перед созданием фото — после нельзя.

Видео в макрорежиме на ультраширокоугольный объектив

Отличительной особенностью старших моделей iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max стала возможность съемки в макрорежиме на ультраширокоугольный объектив. Макросъемка на ультраширик позволяет уловить малейшие детали, будь это капли росы, точки божьей коровки или крылья бабочки. Снимать можно с расстояния 2 см от объекта. Просто начните съемку и режим активируется автоматически.

Стабилизация изображения

В Айфон 13 появилась идеальная стабилизация изображения. Можно забыть о дрожании камеры при съемке на ходу или в транспорте. Стабилизация изображения со сдвигом матрицы максимально четко и быстро стабилизирует кадр, позволяя снимать сверхчеткие и детализированные фото и видео. Дрожание камеры сводится к минимуму, поэтому в любой ситуации вам удастся получить качественное фото или видео.

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