Александр Шулешко: «Фотография рождается в голове»

На фоне огромного, просто невероятного количества фотографий в социальных сетях, на информационных сайтах и ​​так далее, все равно чаще всего привлекают работы настоящих мастеров фотодела. Один из таких в Кировоградской области – Александр Шулешко, с которым мы разговариваем о секретах мастерства.

– В 2021 году фотокорреспондента «Вечерней газеты» Александра Шулешко, как говорится, «за заслуги перед искусством», признали лучшим фотокором Кировоградщины. Не поздно ли для такого мастера?

– Меня это мало волнует. Потому особых наград не было. Дело в том, что фотография, особенно художественная, – это несколько иное. Главная награда – признание зрителя. Фотография делается для зрителя в первую очередь. У меня много персональных выставок, в том числе по Украине, но это такое. Я не считаю того, что участвовал в пленэрах, в совместных выставках.

– Что такое персональная выставка для фотохудожника, это признание?

– Это возможность показать свое творческое наследие.

– Фотохудожник и фотограф – это разные вещи? Мне самому тяжело разделить эти понятия.

– Есть фотолюбитель, а есть фотохудожник.

– Ты на этом настаиваешь?

– Да, не надо путать эти вещи. Фотограф, профессиональный фотограф с образованием – это фотограф. А человек, просто любящий фотографию, у которого иногда получается очень интересно, иногда шедевры, – все равно фотолюбитель, я считаю. Фотохудожник на Западе, чтобы ты понимал, – это человек, который проводит выставки, у которого есть закупки в музеях, который ценится, умеет сделать художественную фотографию, потому что это профессия. Это не просто так – вышел и сделал художественную фотографию, это совсем другая категория. Сейчас мы видим засилье любительской фотографии, причем повсюду.

– Телефоны и так далее, мы до этого дойдем. Для себя я составил рейтинг знакомых фотомастеров Кропивницкого. В номинации, условно говоря, «символика» стоит Павел Волошин, которому удается зафиксировать неожиданное наблюдение. Оперативная съемка, репортерская – это Игорь Демчук, а вот пейзаж, портрет – Шулешко. Согласен с этим?

– Нет! Потому что настоящий фотограф, если он профессионал, должен уметь все, потому что ему позволяют образование, немного таланта и упорный труд, каждый день, каждую минуту этим надо жить, понимаешь? Если что-то получается только иногда – это фотолюбитель.

– Но ведь у каждого есть своя ниша, нет?

– Нет, нет такого. Конечно, одному по душе одно, другому другое. Не могу сказать, что Демчуку по душе репортаж, он и пейзаж может снять отличный, потому что профессионал. С об-ра-зо-ва-ни-ем, еще раз подчеркиваю. Чтобы понять, что такое фотография, надо понимать, что это прежде всего профессия. Как журналист должен быть профессиональным, так и фотограф, кем бы он ни работал, фотокор он или занимается художественной фотографией, должен быть специалистом, желательно с образованием.

– Специализированный вуз?

– Да, где преподают профессиональную фотографию, это как инженер-технолог на «Эльворти», это профессия, которую приобретают, которой учатся, кстати, очень долго. Люди, которым купили фотоаппараты и уже на второй день они кричат, что фотохудожники, – простите. Тем более что фотография перешла в другую технологическую плоскость в связи с развитием компьютерной техники. Конечно, есть талантливые люди, но все равно это не исключает того, что каждый день нужно учиться, развиваться и развивать свое мировоззрение.

– Мы подошли к теме: с чего начинал и что сейчас? У тебя органично совершился переход от старой фототехники к цифровому фото?

– Если фотограф с образованием, то нет разницы, на чем работать. Я когда-то работал на камере с мехами, помнишь, какие были в фотоателье? Когда снимали на документы, фотограф снимал крышечку, накрывался черной простыней.

– Сейчас вылетит птичка?

– Да.

– А на какой технике интереснее работать – сейчас или на той, что когда-то была?

– Работать всегда интересно, если любишь профессию, понимаешь? Если это настоящий хирург, у которого был простой инструмент, он работал им, и все удавалось. Сейчас современная техника, компьютеры, и т.д., но он работает и с этим, потому что это профессия.

– Все-таки фотодело сейчас настолько компьютеризировано, что для меня это китайская грамота, честно скажу, а когда-то все было просто – сфотографировал, проявил, и на этом все.

– Это непросто было, потому что процесс съемки и проявления был достаточно сложным, и это было доступно немногим, я имею в виду уровень. Вспомни, как мало было профессиональных фотографов в нашем городе.

– Да, но фотоаппаратов было много. А правильная была поговорка: «Хочешь кого-то разорить – подари фотоаппарат»?

– Правильная, она и сейчас работает, потому что чем дальше, тем фотография становится и технологичнее, и дороже, это дорогое увлечение, имею в виду настоящую фотографию. Чтобы быть на уровне, нужно не отставать от техники, которая ежедневно развивается и меняется. В Японии вообще пошли на сто лет вперед, меняется все, но, как и прежде, нужно быть специалистом хотя бы для того, чтобы разбираться в проявителях.

– В химии?

– А как же! Ты должен быть и химиком, и технологом, и художником одновременно. Даже фото на документ, которые не просто так делали в фотоателье.

– Хочу все-таки сравнить, сейчас сложнее?

– Нет.

– А момент рождения фото, он же сейчас не такой волнующий, когда ты в темной комнате с красным светом, и вдруг на бумаге странным образом проявляется образ?

– В этом смысле да, этого сейчас нет. Светлая комната и белые компьютеры. Той таинственности, которая была раньше с пленочной фотографией, уже нет. Хотя тогда фотограф знал, что у него появится. Сейчас мальчики с камерами смотрят на экран аппарата – что получилось? Нормальные фотографы на экран не смотрят, мы знаем, что будет, мы раньше настроили аппарат.

– Плавно переходим к художественной фотографии?

– Да, чтобы сделать художественное фото, для этого нужно работать и работать над собой, круглосуточно развиваться, развивать навыки. Это ведь не просто – выйти в город и сделать интересный, подчеркиваю, художественный снимок.

– Ты ходишь за темой или объектом или они сами тебя находят?

– Когда как. Конечно, у меня есть любимые темы, поэтому я знаю, когда, что и как. А для этого нужна подготовка к съемке, потому что это не просто – вышел с фотоаппаратом и все.

– У меня это просто – увидел и снял на телефон, бывает, что выходит.

– Выходит для Фейсбука, давай так. Даже когда твое фото берут в газету, то потому, что это факт. А чтобы снять архитектуру, объект, нужно знать прогноз погоды, знать, в какое время суток выйти к дому, какие тени, все это и многое другое нужно учесть до съемки. Фотография рождается в голове фотографа, и только потом – в фотоаппарате. Это непременно.

– А пейзаж? Ибо архитектура статичная, а пейзажи далеко, та же Злынка, где может не быть солнца, помогают ли световые фильтры?

– Это тоже труд, перед тем, как куда-то уехать, я смотрю прогноз погоды, выбираю время суток, чтобы сделать что-нибудь интересное, а не просто поехать и сфотографировать камни. Это может любой, хоть с телефона, понимаешь? А чтобы сделать интересную фотографию, которая привлечет внимание, в которой душа… В принципе, скажу еще одно: фотограф показывает себя через фотографию. Тем же цветом и светом. Фотография по-украински будет «світопис», фото-графия – рисунок светом, то есть светопись. Фотограф рисует светом, не принципиально, с помощью какой техники, но нужны большие знания, чтобы в доле секунды, сколько длится выдержка, зафиксировать картину.

– Художнику легче?

– У них свои проблемы, тот же свет, натура, а фотограф должен уловить мгновение, но, чтобы его уловить, нужно долго готовиться.

– А что касается портрета, ты изучаешь психологию человека, как изучаешь пейзаж? Кто и что? Или просто – хороший типаж, и все?

– Обязательно, хотя может быть и типаж, но перед тем как фотографировать, я разговариваю с человеком, даже с совершенно незнакомым. Для того, чтобы сделать хороший портрет, – общение в первую очередь. Мне нужно как-то настроить атмосферу, поговорить, чтобы получился хороший портрет, – человек должен доверять фотографу. Не смотреть на фотоаппарат и ждать, что сейчас вылетит птичка, нет. Он должен быть спокойным, с ним нужно общаться.

– В этот момент ты психолог?

– В какой-то мере так, как художники, так и фотографы должны быть психологами, нас этому учили.

– Я к чему веду, на твоих портретах, совершенных в плане композиции, я вижу человека, в отличие от серий портретов в социальных сетях, когда фотографируют всех без разбора и говорят, что это лицо города, но его не видно. У тебя другое. Это постановочные портреты или по-другому не бывает?

– Не совсем, портрет тоже может быть разным. И репортажный портрет может получиться отличным, и постановочный тоже, а когда стили смешиваются, выходит нечто другое. Поэтому я говорю об общении, нужно что-то подсказать модели, как сесть, как повернуться, но одновременно я оцениваю модель, вижу фон, свет, перспективу, одежду. Все эти вещи имеют значение.

– Почему черно-белое, ведь цветная фотография – это же был прорыв, он показывает человека, каков он есть. А вы делаете чёрно-белый портрет, и он выигрывает по сравнению с цветным.

– Пожалуй, ты просто подготовлен, поэтому тебе больше нравится черно-белый, а на самом деле разницы нет. Некоторые лучше смотрятся в цветном формате, некоторые в черно-белом. Это все зависит от сюжета. Это профессионализм тоже, потому что я заранее вижу, будет ли это ЧБ, потому что она будет лучше именно для этого человека, или это будет цветное фото.

– Вот так? Ты не просто решаешь, что будет черно-белое, а сначала смотришь на человека? Это не просто фишка?

– Это решение приходит в процессе. Фишка – это у детей, у нормального фотографа такого нет, есть профессионализм.

– А есть любимые портреты?

– В принципе, они все любимы, потому что я их делал. Если я их показываю, значит, они удачные, поэтому я их и показал. Кто-то из известных фотографов сказал, что прежде, чем показать фотографию, если ты считаешь ее достойной, ты должен сто тысяч фотографий выбросить на помойку. И это правда, плюс-минус, потому что для того, чтобы показать людям художественную фотографию, нужно столько перелопатить, столько учиться для того, чтобы это действительно была фотография.