Тройное счастье

В перинатальном центре областной больницы появилась на свет тройня. Счастливыми родителями девочек стали Константин и Надежда Гельфандбейн из Долинской. Пока малыши с мамой и папой находятся в медицинском учреждении – девочки набирают вес, необходимый для выписки домой. Мы пообщались с Константином.

Двадцатисемилетний мужчина познакомился с будущей супругой пять лет назад в аптеке – Надя работала фармацевтом. Влюбились, поженились и стали ждать ребенка. «Мы очень старались стать родителями, и наконец это произошло», – говорит папа.

Надежда забеременела, сделала УЗИ, результаты которого врач пообещал объявить впоследствии. Супруги были в пути, и вдруг пробилось колесо автомобиля. Костя снял его и ушел в поисках шиномонтажа. Когда вернулся к авто, поставил колесо, позвонил по телефону врач и сказал, что исследование показало тройню. «Шок и счастье», – так отреагировали будущие родители. Еще одним шоком и очередной порцией счастья было сообщение о том, что девочки будут.

Беременность была нормальной, без сложностей. Надя была на рабочем месте, когда «что-то почувствовала». Гинеколог посоветовал ехать в Кропивницкий, в перинатальный центр. Костя увез жену и вернулся домой, в Долинскую. Когда на следующий день приехал к Надежде, ему сообщили, что он стал папой.

Виктория, Александра и Эмилия. Имена были выбраны давно. Константин говорит, что различает девочек, каждая уже имеет свой характер.

Многодетная семья вернется в свою однокомнатную квартиру. У них есть земельный участок, на котором начали строить дом. Было бы здорово, если бы земляки, местные и областные власти обратили внимание на семью Гельфандбейн и помогли с жильем. Прецеденты у нас уже были, мы доказывали, что умеем помогать не только в горе, но и в радости.