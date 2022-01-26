Як дітям швидко вивчити вірші

Особливість довготривалої пам’яті в багаторазових повторах: повторення звуку, образу, відчуття нагадують пов’язані з ними події крізь багато років. Вірші для дітей – чудовий тренажер довготривалої пам’яті; звичка запам’ятовувати ритм та асоціації допоможе дитині у навчанні та професійній діяльності. В онлайн-книгарні «Є» ви знайдете вірші про тварин та професії, казки, байки, пісні для будь-якого віку.
Звуки
Цей спосіб оптимальний для дітей-аудіалів: вони концентрують увагу на звуках, відчувають всі інтонації. Ритміка строф допомагає малюкові запам’ятовувати текст:
- Попросіть малюка уважно слухати вас. Прочитайте короткий вірш.
- Повторіть кілька строф із яскраво вираженим ритмом та простою римою.
- Попросіть дитину повторити рими та рядки.
- Знову повторіть текст, додайте наступний абзац.
Як допоміжний елемент використовуйте музичний фон або попросіть дитину самостійно відтворити віршик у вигляді пісеньки. У книгарні «Є» замовте книги з аудіосупроводом.
Малюнки
Ефективна методика візуалів. Читання твору перетворюється на створення серії малюнків. Дитина сама вигадує персонажа, деталізує образ. Процес запам’ятовування вірша стає короткою грою в авторські комікси.
Створені малюком абстрактні образи допомагають запам’ятати текст. На першому етапі використовуйте дитячі книжки з яскравими та простими ілюстраціями, вони допоможуть малюкові зрозуміти суть завдання.
Пантоміма
Діти люблять зображати героїв казок. Пантоміма – допомагає запам’ятовувати зміст, ритм, рими, діалоги, великі прозові уривки. Підберіть у книжковому магазині «Є» збірки з ілюстраціями – так малюкові легше уявити скелю, їжачка, солов’я, троянду.
Основні етапи методики:
- Батьки читають рядок, дитина показує подію.
- Повторення тексту – малюк одночасно відтворює пози і повторюєте текст.
- Новий повтор – вірш декламується одночасно з рухами.
- Закріплення – рядки вимовляються без рухів тіла.
Котушка
Кінестетики запам’ятовують тактильні почуття, рух. Використовуйте звичайну нитку: малюк накручує нитку на палець під кожну риму. Потім повторює вірш, рух допомагає згадати текст.
У книжковому магазині «Є» є дитячі видання з об’ємними елементами, орігамі, 3D-картинками, до яких можна доторкнутися та запам’ятати. Обирайте нові книжки разом з малюками, оформлюйте замовлення з безкоштовною доставкою до усіх регіонів України та читайте із задоволенням.
З припискою: написаному – не вірити