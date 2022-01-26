Як дітям швидко вивчити вірші

Особливість довготривалої пам’яті в багаторазових повторах: повторення звуку, образу, відчуття нагадують пов’язані з ними події крізь багато років. Вірші для дітей – чудовий тренажер довготривалої пам’яті; звичка запам’ятовувати ритм та асоціації допоможе дитині у навчанні та професійній діяльності. В онлайн-книгарні «Є» ви знайдете вірші про тварин та професії, казки, байки, пісні для будь-якого віку.

Звуки

Цей спосіб оптимальний для дітей-аудіалів: вони концентрують увагу на звуках, відчувають всі інтонації. Ритміка строф допомагає малюкові запам’ятовувати текст:

Попросіть малюка уважно слухати вас. Прочитайте короткий вірш. Повторіть кілька строф із яскраво вираженим ритмом та простою римою. Попросіть дитину повторити рими та рядки. Знову повторіть текст, додайте наступний абзац.

Як допоміжний елемент використовуйте музичний фон або попросіть дитину самостійно відтворити віршик у вигляді пісеньки. У книгарні «Є» замовте книги з аудіосупроводом.

Малюнки

Ефективна методика візуалів. Читання твору перетворюється на створення серії малюнків. Дитина сама вигадує персонажа, деталізує образ. Процес запам’ятовування вірша стає короткою грою в авторські комікси.

Створені малюком абстрактні образи допомагають запам’ятати текст. На першому етапі використовуйте дитячі книжки з яскравими та простими ілюстраціями, вони допоможуть малюкові зрозуміти суть завдання.

Пантоміма

Діти люблять зображати героїв казок. Пантоміма – допомагає запам’ятовувати зміст, ритм, рими, діалоги, великі прозові уривки. Підберіть у книжковому магазині «Є» збірки з ілюстраціями – так малюкові легше уявити скелю, їжачка, солов’я, троянду.

Основні етапи методики:

Батьки читають рядок, дитина показує подію. Повторення тексту – малюк одночасно відтворює пози і повторюєте текст. Новий повтор – вірш декламується одночасно з рухами. Закріплення – рядки вимовляються без рухів тіла.

Котушка

Кінестетики запам’ятовують тактильні почуття, рух. Використовуйте звичайну нитку: малюк накручує нитку на палець під кожну риму. Потім повторює вірш, рух допомагає згадати текст.

У книжковому магазині «Є» є дитячі видання з об’ємними елементами, орігамі, 3D-картинками, до яких можна доторкнутися та запам’ятати. Обирайте нові книжки разом з малюками, оформлюйте замовлення з безкоштовною доставкою до усіх регіонів України та читайте із задоволенням.