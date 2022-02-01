Кінець епохи централізованого опалення

Він наступить вже скоро, каже Андрій Райкович, міський голова Кропивницького. Обласному центру надзвичайно потрібне нове, оновлене, надійне теплозабезпечення міста.

На цьому наголосив Андрій Павлович у понеділок на нараді з керівниками міських комунальних підприємств.

«Енергетика дісталася місту з радянських часів, тож її модернізація – питання надважливої ваги. Це виклики, з якими нам доведеться жити в 2022-му році. Уже в другому кварталі маємо розпочати реконструкцію тепломереж. У наступний рік ми повинні ввійти з новими потужностями й можливостями. Ці питання мають бути технічно зрозумілими й розпланованими.

Якщо будинок на 85-90% відключений від централізованого опалення – на наступний опалювальний рік централізоване опалення від нього буде відключено. Ми повинні через департамент соціальної політики розглянути фінансовий стан цих людей, їхні можливості й у разі потреби надати їм підтримку, але лише в разі потреби. І допомогти людям перейти на автономне опалення.

75% житлового фонду – багатоквартирних будинків – вже підключені до автономного опалення.

Це недалека перспектива – усе місто буде автономним, і такий стан вимагає дії. Ми повинні повідомити людей, заздалегідь попередити про те, що централізоване опалення колись закінчиться. Треба без ніяких перешкод видати людям, які бажають перейти на автономку, усі дозволи й забезпечити відповідні роботи».

Крім того, міський голова заявив, що в місті чимало злісних неплатників, які мають тисячні борги за комунальні послуги.

«Шановні кропивничани, які використовують послуги центрального опалення, будьте добрі, кожна послуга повинна бути оплачена. Я прошу також вдосконалити роботу керівникам з ЖЕО. Бо та людина, яка копієчку до копієчки збирає та думає, на кефірчик чи на хлібчик використати, – і заборгованості не має, в строк розраховується. А ті, що мають по десятку чи по два десятки квартир, що здають, – у них ще совісті вистачає не розраховуватись.

Усі питання осучаснення теплосистем вимагають систематичного прозорого фінансування з бюджету. Тож, робота влади має бути спрямована на максимальне наповнення бюджетних програм та грамотну їх реалізацію.

Працюємо в публічному просторі, слід максимально інформувати громаду про починання та їх першочерговість.

Ситуація вимагає чіткості, глибинного розуміння процесів та системної роботи, як щодо планів, так і до їх фінансового забезпечення. Тому економіка в місті має працювати, як швейцарський годинник».