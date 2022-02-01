Олександрія на рівні

Схоже, що Олександрія викликала обласний центр на нове неофіційне змагання. Після того, як тут реставрували історичне приміщення театру (вийшло дуже круто, не гірш, ніж в Кропивницькому) і оголосили про будівництво торговельного комплексу «Епіцентр», які є лише у великих містах, Сергій Кузьменко зробив ще одне, можна сказати, сенсаційне оголошення: «Ми з моєю командою зробили величезну роботу. Наразі всі документи підписані. У цьому році ми починаємо будувати “МакДональдс”. “МакДональдс” в Олександрії – це хороша оцінка нашої роботи та визнання позитивних змін у місті. Чесно скажу, я дуже радію, бо “МакДональдс” – це не тільки бургер із картоплею фрі. Це не тільки великий іноземний інвестор зі світовим ім’ям. Це не тільки робочі місця. До речі, їх буде 100! Це – знак якості для нашого міста. Із чим я нас усіх і вітаю!»

Слідом за обласним центром в Олександрії створено й комунальне транспортне підприємство, для якого купуються нові автобуси турецького виробництва (у Кропивницькому таких немає). Про придбання повідомив на виконкомі мер міста: «Уже в березні на маршрути в місті вийдуть сучасні європейські автобуси. Вони вже знаходяться в Олександрії, і зараз ми узгоджуємо технічні питання, які стосуються роботи комунального підприємства, стажування водіїв, погодження з перевізниками змін у маршрутах, які ще необхідно відпрацювати».

Придбання великогабаритних автобусів для міста з достатньо великими відстанями, тим більше між селами, здатне вивести якість сполучення, а значить, і життя, на новий рівень і створити конкуренцію незручним маршруткам – ця схема успішно працює в обласному центрі, де теж переважна частина пасажирів – пільговики. В Олександрії за день перевозиться 5,5 тисяч осіб цих категорій.

Що ще схожого між Олександрією та обласним центром, так це різке збільшення кількості хворих на ковід, особливо дітей. Щоб розірвати ланцюг передачі захворювання, у школах Олександрійської громади з 31 січня вводиться дистанційна форма навчання, поки на тиждень. Садочки продовжують працювати у звичайному режимі.

Для оперативного реагування на скарги мешканців в Олександрійській міській раді розпочала роботу ще одна новація, яка раніше була в Кропивницькій міській раді та обласній державній адміністрації. «Гаряча лінія» має стати дієвим механізмом вирішення поточних проблем території. Номер телефону (0800) 751-911.

28 січня відбулася чергова сесія міської ради. Депутати розглянули ряд питань стратегічного розвитку, які стосуються зайнятості, компенсаційних виплат за пільговий проїзд і тому подібне. Депутати внесли корективи до міського бюджету, збільшивши доходи й видатки на 46,7 мільйона гривень за рахунок отримання державної субвенції на дорожнє будівництво. Залучення вільних залишків дозволило збільшити видатки на майже 25 мільйонів гривень і спрямувати 6,5 мільйонів на погашення лізингу для КП «Олександрійський транспорт» та на пільгові перевезення. 10,3 мільйона гривень спрямовано на освіту, тобто на будівництво спортивної арени біля 17-ї школи та на оплату енергоносіїв. 1,8 мільйона гривень пішло на утримання медичних закладів Попельнастівської громади та придбання обладнання для дитячої міської лікарні.

Півтора мільйони гривень отримає культура для придбання сценічного одягу для ПК «Олександрійський театр». А в іншому закладі культури – ПК «Світлопільський» – встановлено термінал, де можна розрахуватися банківською карткою за квитки на виступи місцевих колективів.

Депутати надали підтримку й громадським організаціям, потрібно відзначити, що не забули й про тварин, оскільки 130 тисяч гривень піде для ГО захисту тварин «Друг», чого точно немає в інших містах області. Із серйознішніх внутрішніх інвестицій потрібно відзначити 45 мільйонів гривень на проєктування та виконання капремонтів міських доріг, 1,3 мільйона на завершення робіт в міському театрі, а ще три мільйони мають пришвидшити закінчення капремонту інфекційного відділення.

Днем раніше виконавчий комітет розглянув тарифи на послуги з теплопостачання для населення й бюджетних закладів та встановив тарифи для потреб населення: без лічильників – у розмірі 2435,93 грн/Гкал (з ПДВ); з лічильником – 2523,10 грн/Гкал (з ПДВ).

Після завершення опалювального сезону буде проведений аналіз витрат на придбання природного газу та електроенергії, щоб компенсувати різницю в тарифах за рахунок бюджетів різних рівнів.

27 січня в Олександрії, як і в інших містах області, вшанували пам’ять жертв Голокосту, провели мітинг і поклали квіти до меморіального знаку, що розташований біля міської санстанції, на місці розстрілу 2 572 євреїв під час фашистської окупації у 1941-1943 роках.

Але життя продовжується, місто росте й розвивається, що особливо помітно на спортивній мапі України, про що нагадав Сергій Кузьменко на відкритті 10-го, ювілейного турніру боксерів імені Олексія Скічка: «Олександрія завжди прагнула бути в фаворі всіх спортивних подій країни. Безумовно, це футбол, безумовно – це бокс, а всіх нас єднає любов до спорту».