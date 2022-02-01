Побачити ліс за деревами

ТОВ «Укрсфера» орендує Центральний сквер у Кропивницькому законно. Такого висновку дійшов суддя Ленінського райсуду Владислав Драний, розібравшись у справі за позовом кропивничанки Олени Резніченко, яка просила визнати недійсним договір оренди скверу, укладений ще 2006 року Кіровоградською (нині Кропивницькою) міською радою і ТОВ «Укрсфера».

Олена Резніченко звернулася з цим позовом наприкінці липня минулого року – після ініційованих нею ж громадських слухань, на яких ішлося й про можливість реконструкції Центрального скверу та розташування там ресторану «МакДональдс». Попри тривоги активістів за долю дерев у сквері, більшість учасників слухань підтримала ідею його реконструкції й будівництва «МакДональдсу» – за умови, що все відбуватиметься з дотриманням закону, будівельних норм і санітарних правил. У суді Олена Резніченко теж вела мову про дерева, яким, на її думку, загрожує винищення.

Поки тривав суд, у Центральному сквері почалася реконструкція. Засипано аварійні підвали, здійснено санітарне обрізання хворих дерев, деякі викорчувано. «МакДональдс» обіцяє максимально зберегти тамтешні зелені насадження і посадити удвічі більше рослин, ніж доведеться зрізати. Причому це будуть дорослі, 5-7-метрової вишини, дерева.