Поліомієліт: небезпечний, невиліковний…

…Але йому можна запобігти. Єдиний спосіб – вакцинація. В Україні 1 лютого стартувала кампанія з вакцинації дітей віком до 6 років, які пропустили обов’язкове щеплення. Детально про це «УЦ» розповіла заступник медичного директора з охорони дитинства та материнства КНП ЦПМСД № 1 м. Кропивницького Тетяна Діхтяренко.

– Тетяно Сергіївно, з чим пов’язана оголошена кампанія?

– Восени минулого року вірус вперше за тривалий час був виявлений в Україні. Донедавна лише кілька країн повідомляли про випадки інфікування поліовірусом. У жовтні 2021 року поліомієліт став причиною паралічу у невакцинованої півторарічної дитини в Рівненській області. Ще одна дитина захворіла без симптоматичних проявів. А у шістьох захворювання було виявлено лабораторно: клініки не було, але вони розцінювалися носіями.

Це стало приводом говорити про спалах захворювання. Двох-трьох випадків, виявлених на одній території, згідно рекомендацій ВООЗ, достатньо, аби забити тривогу.

– Давайте нагадаємо про небезпеку поліомієліту.

– Це гостре інфекційне захворювання, яке спричиняється вірусом поліомієліту. Воно супроводжується враженням центральної нервової системи. Після того, як вірус потрапляє в організм, можуть мати місце тяжкі зміни з боку нервової системи: парези (розлад рухової активності кінцівок), паралічі, навіть летальні випадки.

– Вакцинація від поліомієліту проходить у декілька етапів. Розкажіть про терміни.

– Перше щеплення здійснюється у віці двох місяців від народження дитини. Вакцина інактивована, вводиться шляхом ін’єкції. Такою ж самою вакциною щеплюється чотиримісячна дитина. Третя, у віці дитини шість місяців, вводиться орально, це крапельки в ротик. Наступні три – також орально. Вік дитини: півтора року, шість та чотирнадцять років.

Треба розуміти, що 1 лютого розпочалося не додаткове вакцинування, а вакцинація тих, хто не був щеплений згідно календарного плану. Оголошено форсовану планову імунізацію дітей, які своєчасно не були щеплені з різних причин: хтось відмовився, хтось мав протипоказання, хворів, був у від’їзді.

– Батьки повинні самостійно стежити за календарем профілактичних щеплень?

– За календарем – не обов’язково, але за тим, що дитина повинна отримати обов’язкові щеплення своєчасно – так. Їм на допомогу – лікарі. Згідно медичної реформи, кожна народжена дитина повинна мати сімейного педіатра, з яким батьки підписали декларацію. Цей лікар несе відповідальність за своєчасне щеплення, стежить за календарем й сповіщає батьків про необхідність вакцинувати дитину. Відповідальні медсестри щомісяця перевіряють карти щеплення кожної дитини, електронну базу, тому, будьте певні, повідомлять своєчасно.

Зазначу, що наші мешканці вакцинують своїх дітей активно. Є кілька випадків, повторюся, коли діти не були щеплені з об’єктивних причин. Це можна надолужити. Вакцини в наявності є. Вони якісні, зареєстровані, сертифіковані й безкоштовні. Жодна дитина не повинна захворіти, якщо хворобі можна запобігти шляхом вакцинації.