Світловодську пороблено?

Такі думки навіюють останні події в політичному житті міста енергетиків, але схоже, що в людей, які дістаються місцевого олімпу, енергії вистачає лише на політичну боротьбу. Тому Світловодськ претендує на Книгу рекордів України по кількості очільників міста, які достроково припинили свої повноваження. Але питання навіть не в цьому, а в тому, що політична нестабільність і відсутність конструктиву в співпраці депутатського корпусу та очільників міста не просто гальмує розвиток території, але й занурює її в глибини невирішених проблем і нереалізованих обіцянок.

Про це подумалося з огляду на нинішнє жорстке протистояння між міським головою Андрієм Маліцьким і частиною депутатського корпусу, що призвело до різних негативних наслідків, у тому числі у вигляді зриву першої в новому році сесії міської ради. Як відомо, сесія була запланована на 25 січня, але засідання довелося перенести на пізніший термін. За картинкою з інформаційного сайту «Світловодськ вечірній» те засідання перетворилося на довгі та розлогі дискусії між міським головою й активістами, які мали вдосталь часу, щоб наговоритися.

Потрібно зазначити, що прийти на засідання людей закликала меншість, яку зараз прийнято називати патріотичною. Якщо коротко, то активісти вимагали внести до порядку денного ряд проблемних і політичних питань, які не знаходять вирішення в діалозі між опозицією та мером. Шкода, але думку самого міського голови дізнатися не вдалося, єдине, що він зробив, відповідаючи на наш черговий дзвінок, – попросив написати йому, але ніякої реакції на письмове повідомлення ми теж не отримали.

Нам відомо, що після кількох годин розмов у роботі сесії було оголошено перерву. Редакція звернулася до депутатів з проханням розповісти про перебіг подій і вимоги людей, які прийшли на сесію, і хочемо зазначити, що більшість їх приймалася з голосу, тобто без попереднього вивчення. Депутат Світловодської міської ради Роман Домбровський вважає ці питання актуальними й правомірними:

– У Світловодську виникла загрозлива ситуація з опаленням, борг міської ради перед теплопостачальним підприємством станом на вчора (25.01. 2022) був близько 25 мільйонів гривень; заборгованість по заробітній платі перед медиками Світловодської центральної районної лікарні – на 3,5 мільйона гривень не забезпечено потреби первинної ланки Центру первинної медико-санітарної допомоги; неробочий плавальний басейн – уперше за багато років він не приступив до роботи, зазвичай це відбувалося на початку грудня; потім незабезпечення пільгами учасників АТО та ООС, відсутність діалогу між міським головою та депутатським корпусом…

– Ці питання стояли в порядку денному сесії?

– Ці питання потрапляли до порядку денного сесії при обговоренні їх людьми, які прийшли на сесію, а прийшли тому, що не могли потрапити на прийом до міського голови. Людей прийшло багато, і питання виникали самі собою. Депутати ставили й свої питання, такі, як виплата заробітної плати медикам; виконання доручень президента України та збільшення заробітної плати лікарям до 20 тисяч гривень, молодшому медичному персоналу до 13,5 тисяч; запуск басейну. Це те, що стояло в нас на порядку денному, на жаль, міський голова повів себе таким чином, що сесія не розпочалася. Представники громадськості, воїни АТО вимагали включити до складу виконавчого комітету Світловодської міської ради їхніх представників, бо там лише підлеглі міського голови, але там мають бути й представники громадськості, тому що сьогодні в Світловодській громаді більше 500 учасників АТО, і їхні інтереси хтось повинен представляти. Крім того, у Світловодську декілька десятків активних громадських організацій, але їх також ніхто не залучає до роботи виконкому. Наболіло! Люди прийшли й запропонували ввести їхніх представників до складу виконавчого комітету. Міський голова дав доручення одному з депутатів підготувати проєкт рішення, а коли він був готовий, міський голова заявив, що ні в якому разі за таке голосувати не будуть. На цьому закінчилося те, що не розпочалося, тобто після кількагодинних переговорів сесія була перервана на невизначений термін. Ми хочемо пропонувати продовжити сесію найближчим часом.

Наші намагання прояснити ситуацію з керівництвом 31 січня знову не дали результатів, хіба що відгукнувся секретар ради Віталій Тетяниченко:

– А вам що, це цікаво?

– Аякже, ми регулярно пишемо про роботу міських рад.

– Я не бачу, що ви про нас писали. Сьогодні продовження сесії.

– А чому вона зірвалася?

– Вона не зірвалася, її просто вирішили перенести. Вона відбудеться сьогодні.

– А чому вирішили перенести на сьогодні перше засідання?

– Так вирішили, депутати не були в повному складі.

– Кажуть, кворум був…

– Не знаю, хто вам так каже. Міський голова вирішив перенести, я не розумію, у чому питання.

Таке пояснення, яке ще більше заплутало процес розуміння, бо депутат розповів, що кворум на першому засіданні спочатку був, а секретар ради каже, що причина переносу сесії – відсутність кворуму. Але дива на цьому не закінчилися. Сайт Світловодської міської ради повідомляє про перебіг засідання, яке відбулося 31 січня. Воно закінчилося результативно, тобто розглядом і прийняттям рішень по більшості питань порядку денного, у тому числі й земельних. Зокрема: «У блоці фінансових питань депутатською більшістю було підтримано прийняття субвенції на реконструкцію інфекційного відділення Світловодської ЦРЛ (3,7 мільйона гривень) і передбачено кошти (506 тис. грн) для здійснення доплати по заробітній платі медпрацівникам, які надають допомогу хворим на ковід. А ще заслухали звіт головлікаря КНП “Світловодська ЦРЛ” за 9 місяців минулого року».

Окрім цього, депутати розглянули кілька запитів та прийняли рішення по інших питаннях, але й ця інформація разюче не співпадає з коментарем депутата Домбровського:

– Схоже на те, що сесія відбулася, не знаю. Кворуму не було.

– Як це не було, адже сайт ради каже, що був?

– У нас в раді 34 депутати. Сесія закінчилася при 17 депутатах, більша частина рішень приймалася при 17 депутатах, то був кворум? Ситуація така – друга частина засідання розпочалася з розгляду земельних питань, і всі земельні питання були провалені, «за» голосували лише представники трьох фракцій.

– Такі складні питання?

– Взагалі складних не було, питання поточні з розробки проєктів землеустрою, абсолютно життєві питання, від яких залежить будівництво, узаконення й таке інше. Ніяких пояснень щодо цього надано не було, по більшості питань не було підтримки секретаря міської ради, по деяким – міського голови, а практично по всім – не підтримувала фракція «Слуга народу» з ОПЗЖ. Я заявив, що це кнопкодавство, і покинув сесійну залу, за мною вийшли всі депутати, які голосували за земельні питання. Це дасть можливість оскаржувати прийняті рішення в суді, бо в подальшому вони приймалися без кворуму.

– А щодо фінансових питань, тобто боргів перед медиками за грудень?

– У нас по факту ЦРЛ надає набагато більше послуг, ніж пакет, який оплачує НСЗУ, але вони не ліцензовані. Тому ЦРЛ змушена розділяти кошти на ліцензовані та неліцензовані послуги, відповідно, кожного місяця накопичуються борги по зарплаті. Оскільки оптимізація не відбулася, відповідно, треба доплачувати з міського бюджету, і це правильно, і чесно, бо це громада.

– І ці кошти були виділені?

– Не підтримали! Не стоїть питання й про підвищення медпрацівникам заробітної плати, навіть з боргами не розрахувалися. Депутати більшості не підтримали медиків Центральної районної лікарні та сільських медичних працівників в частині виплати заборгованості заробітної плати за грудень. За офіційною інформацією медиків, заборгованість перед працівниками лікарні за грудень 2021 року – 3,87 мільйона гривень. Незабезпеченість коштів щодо надання повноцінної первинної допомоги мешканцям сільської місцевості становить 2 мільйони 463 тисячі гривень – не підтримали. Робота басейну, треба було дати кошти на опалення, 1,4 мільйона – теж не підтримали. Земельні питання теж не підтримали.

Ось такі діаметрально протилежні коментарі про сесію Світловодської міської ради, про яку так і невідомо, чи відбулася вона, чи продовження буде?