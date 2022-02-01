«Вовина тисяча», або Поза межею…

Тисяча гривень за щеплення, яку в народі назвали «Вовиною тисячею», – ця ініціатива уряду мала на меті стимулювати активність населення, у першу чергу пенсіонерів, щодо отримання першої та другої доз антиковідних щеплень. Про наслідки типу ефективності заходів, необхідності чи впливу на інфляційні процеси ми дізнаємося пізніше, а зараз про те, наскільки зручним виявився механізм купівлі ліків за цю тисячу гривень.

Як кажуть, і до бабці не потрібно ходити, щоб передбачити у недодіджиталізованій країні безліч проблем з отриманням цих коштів, і саме через виключно цифровий формат послуги. Тобто ви повин­ні мати мобільний телефон, в якому має бути додаток «Дія», в якому є дані про отримане вами щеплення. Але такі ж дані є й на паперових носіях, тобто в довідці про отримання щеплення. От з цими довідками деякі люди, в основному старші 60 років, і почали звертатися до аптек, але нічого не вийшло. В одній з аптек мені розповіли, що можуть відпустити мені ліків на тисячу гривень, але: «Вам потрібно звернутися до банку й оформити не віртуальну, а пластикову картку, інакше ви не зможете розрахуватися за придбані по цій програмі ліки. Пенсійна картка чи розрахункова з місця роботи не підходить. Це може бути “Альфа-банк” чи “Монобанк”, інші банки дають онлайн-карти в вашому телефоні. Люди вже звертаються за цією послугою, проходить ніби добре, якби ще наша держава роз’яснила, як цим користуватися? Ми просто відпускаємо ліки, ми фармацевти, ми ж не банківські працівники».

У іншій аптеці співробітники були не такі гостинні: «Люди вже приходять за ліками по цій програмі. Проблем немає, проблеми можуть бути лише у вас, якщо у вас немає додатку “Гугл-пей” або не спрацьовує картка. Якщо у вас є смартфон, є додаток “Плей Маркет”, а ньому “Гугл-пей”, де має бути завантажена карта, для розрахунку – нема проблем, якщо ж ні, ви йдете в банк, і вам видають фізичну картку. Без цієї картки ви не зможете отоваритись, ваша довідка про вакцинацію не допоможе. Таке відчуття, що ви хочете статтю писати, але оці тонкощі, чи приходять люди та скільки їх, я вам розповідати не буду. Чому я вам повинна розказувати, скільки людей звертається? Тим більше, ви не можете мене ні знімати, ні записувати на диктофон. Я закрила на це очі, а ви ще мені починаєте ставити якісь запитання!»

Цікаво, а в кого ж запитувати, але ладно.

Зазначу, що з пенсіонерів, яких я зустрів на вулиці, далеко не всі спокусилися на тисячу гривень, щоб щепитися: «Я не буду вакцинуватися, мороки багато», «Ми не купували ліки на цю тисячу, у нас телефонів таких немає, потрібно мати смартфон. Купувати телефон не буду, чула, що вирішують, що до кінця місяця мають зробити, щоб можна було отримати тисячу за вакцинацію без телефону. Таких, як ми, багато, якби були гроші, купили б ліки від тиску і цукру». Анатолій Михайлович Тишаков: «У мене „Дія” є, погано одне, що я пізно вакцинувався, 29 грудня, так що я не хвилююсь, ось я показую, як все просто, хоча моєму телефону років 3-4. Ось дивіться, включаю Інтернет, натискаю „Дія”, набираю код для входу, а вони самі мене знаходять, ось дивіться, Тишаков Анатолій, але повідомлення про тисячу ще немає. Мені в Приват-24 сказали, що тисяча прийде сюди, на телефон».

Головна проблема – наявність достатньо сучасного телефона чи смартфона, оскільки старіші версії «Дію» не сприймають. Роз’яснює Антон, майстер з ремонту телефонів: «Усе залежить від версії андроїда. Якщо версія андроїда стара, то програма просто не підтримується. Треба, щоб андроїд був не менше 7-ї версії, тоді він буде адекватно сприймати. Країна-виробник значення не має, все одно, навіть айфони виробляють в Китаї. Який вихід? Якщо користувач звичайний і з телефоном у нього стосунки „тільки зателефонувати”, то вихід лише один – купувати новий телефон. Більше чи менше адекватний телефон зараз коштує від 150 доларів і вище, який хоча б рік-два працював без проблем. Ось бачите, у вас версія 7.1, вона не підтримує, а в мене – 8.2, ця уже сприймає. Взагалі, у людей процентів 30 телефонів, які „Дію” не сприймають».

Таким чином, для значної частини людей тисяча гривень за вакцинацію залишається, що називається, «поза межею досягнення». Так у випадку відсутності контакту з абонентом кажуть всі версії телефонів – хоч старі, хоч новіші. Але не забуваємо, що уряд працює над вирішенням і цієї проблеми, тому – без паніки, час ще є.