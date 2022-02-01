Затримати «керівника» в’язниці

Пів року тому правоохоронці Кіровоградщини похвалилися тим, що повідомили про підозру злодієві в законі. Мовляв, створив злочинну організацію і взяв під свій контроль слідчий ізолятор у Кропивницькому. Про взяття його під варту тоді не йшлося. А нещодавно Ленінський районний суд дав дозвіл поліції на його затримання.

У судовій ухвалі зазначається, що підозрюваний – громадянин України, уродженець Знам’янки, одружений, непрацюючий, раніше не судимий. Далі описуються правила – «поняття», за якими живуть арештанти слідчого ізолятору. Створена ними ієрархія характеризується як «паралельна вертикаль влади». Перелічено й повноваження так званих злодіїв у законі – вищої касти в арештантському середовищі: «керують колективом ув’язнених, контролюють дотримання ними злодійських традицій, вирішують спірні питання й конфлікти між ув’язненими, відповідають за ситуацію в тюремних закладах».

Згідно з документом, цими можливостями в повній мірі користувався підозрюваний, хоч і перебував на волі. Як злодій у законі він призначив «смотрящим» одного з авторитетних арештантів, який опинився в неволі влітку 2018 року за підозрою в тяжкому злочині та – не повірите! – «із самого початку перебування в ДУ “Кропивницький слідчий ізолятор” став на шлях систематичної злочинної діяльності корисливо-насильницького спрямування».

«Смотрящий» об’єднав навколо себе ще кількох в’язнів, з якими й розробив та втілював у життя ось який бізнес-план: вимагання грошей в арештантів, які опинилися в ізоляторі за поширення наркотиків; організація турнірів в карти й примушування до сплати програних грошей; залякування рідних неавторитетних в’язнів, щоб ті, перебуваючи на волі, перераховували гроші в тюремний «общак», зокрема через банківські мобільні додатки. Вимагаючи гроші в арештованих за поширення наркотиків, «смотрящий» вдавався до такої риторики: наркоторгівля спричиняє материнські сльози, цю провину треба спокутувати. Тих, хто не хотів платити, били, а їхнім рідним з допомогою смартфонів надсилали фотознімки побоїв. Наприклад, мати одного з арештантів, які попали в немилість «блатних», протягом тижня в серпні 2019 року перерахувала в «общак» понад 20 тисяч гривень.

Чи затримано на підставі цієї ухвали підозрюваного, поліція й прокуратура не повідомили.