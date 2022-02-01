«Женщина, которая идёт»

Ця трохи перефразована назва пісні Алли Пугачової точно характеризує кропивничанку Оксану Гуцалюк. Щодня, у будь-яку погоду, вона йде з вулиці Коваленка до центру на роботу пішки 8 кілометрів і стільки ж долає ввечері додому. Чи не дивина, багато хто ходить пішки на роботу. Але по вісім кілометрів мало хто. До того ж, у Оксани є своя власна філософія ходьби. Це не просто, як кажуть фізики, поступальне переміщення тіла у просторі, а дещо більше.
– Оксано, чому ти так багато ходиш?
– Тому що це класно, здОрово й здорОво. Ходити почала з березня 2020 року, з перших днів карантину.
– Отак просто одного дня вирішила – усе, стану, за Ільфом і Петровим, кращою частиною людства – пішоходом, чи поступово йшла до рішення?
– Думала десь місяць. Довго не могла наважитись, думала, не здужаю – все ж таки відстань чимала, 7-8 кілометрів в одну сторону. І одного ранку взяла та пішла вперше. На телефоні стоїть крокомір, трекер, який, крім кількості кроків, вимірює відстань, швидкість, прописує маршрути, – дуже зручна річ. Можна наочно бачити все про свою ходьбу.
– Мабуть, за ці два роки суттєво покращила результат?
– У перший раз це було півтори години. Потім година 20 хвилин. Зараз, якщо навіть не дуже поспішаю, вкладаюсь в годину. Це вже звичка, ніякої втоми, ніякого бажання підсісти на маршрутку на півдорозі..
– Сніг, дощ, спека, сльота – не перепони?
– Незалежно від цього. Починалось усе, звісно, весною, потім літо, все класно, та до осені вже настільки втягнулася, що дощ, сніг не зупиняє, хрещенські морози, так що від погоди я не залежу абсолютно.
Якщо зовсім критичні умови – ну геть хурделиця, і доводиться їхати маршруткою, то для мене це дискомфорт, і навіть якесь відчуття провини перед собою! Мов, слабачка, можна було ноги в руки взяти та йти.
– У чому кайф? Так звана м’язова радість?
– М’язова радість приходить з часом. Коли втягнешся, тобі не вистачатиме цього навантаження, енергії, яку дає дорога.
– Начебто ж має забирати?
– Навпаки, додає сил. І самоповаги, що ти переборола лінь, якусь прокрастинацію. Важливо, що за цю годину, як йдеш на роботу, встигаєш налаштуватися, спланувати остаточно робочий день, відповісти на дзвінки, також я примудрилася по ходу передивлятися повідомлення, соцмережі, месенджери.
А коли повертаєшся додому, то все лишаєш за порогом, є час налаштуватися на домашні справи, додому приходиш з повністю перемкнутим настроєм.
– Маршрут завжди один?
– Я перепробувала кілька різних, зупинилася на оптимальному. Намагаюся уникати головних вулиць, магістралей, по-перше, дратують цей шум, рух, загазованість, це нездорове.
У мене під час ходьби заспокійливій настрій, споглядальний такий…
Перші півроку ходила тільки з роботи додому, потім в обидві сторони, це виявилося ще крутіше. Зараз тільки в виключних випадках, коли дуже запізнююсь, їду транспортом.
До речі, я сама собі вигадала прикмету/ритуал: на моєму шляху має бути лише зелений світлофор. Хоча й уникаю жвавих трас та перехресть, але доводиться. Тому чи підгадую, як повернути, чи обходжу ці локації. Жодних забобонів із цього приводу, але це щоразу квест та азарт.
– Пригальмовуєш чи прискорюєшся?
– Залежно від ситуації. Я вже знаю всі світлофори з відліком: на якому перехресті 60 секунд, на якому – 18.
– Окрім ходьби ти ще й у спортзал ходиш? Не складно?
– Так, тричі на тиждень по 1,5-2 години. Ні, це геть різні види навантажень, одне другому не заважає. Різні групи м’язів, різний ефект і мета.
– Скільки пар взуття зносила?
– За сезон, за півроку пара зношується, підошви не витримують. За цей час в мене змінився кардинально «взуттєвий парк» в бік зручності, якості. Черевики, кросівки, мокасини. Благо, зараз мода настільки демократична, можна бути в кросівках і платті. Та про всяк випадок на роботі в мене завжди є пара туфель на підборах. І, в залежності від пори року, вуличний одяг на випадок, якщо до вечора зміниться погода.
– Який сезон найбільш комфортний?
– Звісно, весна, день більш довгий, не виходиш з роботи затемна. Спеку я переношу легко, влітку за +35 в мене не викликає дискомфорту. Але має бути просторий одяг з натуральних тканин, взуття з закритою п’яткою, шльопанці не підходять категорично, бо це незручно й травматично. Дуже важливо, щоб взуття сиділо на нозі щільно, і про всяк випадок завжди в сумці є пластир.
– Скільки кроків за день виходить?
– В одну сторону приблизно 10 тисяч, і в інший бік також. Виходить десь 22 тисячі, бо, крім дороги, ще доводиться переміщуватися по дому та офісу. Нормою вважається 6 тисяч на день.
– Середня швидкість?
– 7 кілометрів на годину. Я не люблю, не вмію ходити повільно.
– Навушники, радіо обов’язкові?
– Обов’язкові. У мене мінімум дві пари з собою – дротові та бездротові, зручніше за все спортивні блю-туз навушники з кріпленням за вухами. У сумці павер-банк для підзарядки про всяк випадок. У навушниках, як правило, музика, пробувала аудіокниги, але в дорозі це незручно, відволікаєшся на світлофори, машини, знайомих, зміст губиться. Пробувала аудіокурс польської мови, йдеш проговорюєш слова, зі сторони це виглядає, можливо, дивним, але це працює.
– Як щоденна ходьба позначилася на апетиті?
– Ніяк! На вазі позначилась. Кілограмів сім за цей час скинула, хоча й регулярні тренування впливають.
– Що обов’язково з собою?
– Дві пари навушників, павер-банк, пластир, зонт за потреби, дві пари окулярів від сонця, більш прозорі на помірну погоду й класичні Полароїди на сонячну. Плюс, це вже особисте, я не люблю собак вуличних, є відлякувач від собак.
– Не було думки про піші походи кудись по 30 кілометрів на день?
– Не було, я більше міський пішохід. Хоча, я знаю, за бажання, я до нашої дачі за 20 кілометрів легко дійшла би пішки. Це моя щоденна норма!
– Ходиш сама?
– Так, я люблю ходити тільки сама. Це правило.
– Тобто своя система, набір правил.
– Так. Я це називаю форматуванням мозку. Коли йдеш на роботу, генеруються якісь незвичні ідеї, натхнення додається, а коли йдеш додому, то просто йде очищення думок.
– Це захоплення назавжди? І років через тридцять, може, вже з трекінговими палицями, але так само будеш ходити?
– Думаю, що так. Бо це така класна звичка! Не залишилося аргументів проти, хоча їх майже й не було. Можна сказати, що є фізична залежність у хорошому сенсі цих слів. І психологічна також!
– Щось порадиш тим, хто теж захоче так ходити?
– Не треба боятися, і зовсім не обов’язково ходити на такі дистанції. Спробуйте для початку дві-три зупинки пройти, а далі сісти у транспорт. У мене бувало таке, коли запізнювалася, але хоча б півдороги я маю пройти. Не треба одразу брати себе «на слабо». Не треба одразу йти на рекорди, бо непідготовлену людину це може тільки відлякати. Не треба надриватися. Просто йдіть.
На шляху до Пекіну