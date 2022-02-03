Чоловічий клімакс. Як зберегти радість статевого життя?

Завдяки багаторічної та всеохоплюючої наукової діяльності по вивченню менопаузи в жінок спеціалістів зацікавила можливість існування подібного стану в чоловіків. Так звана андропауза, або ж віковий андрогенний дефіцит, – це стан, при якому суттєво знижується рівень тестостерону в чоловічому організмі та виникають зміни з боку нервової, ендокринної, серцево-судинної та інших систем. Так звана часткова андрогенна недостатність (PADAM) проявляється зниженням продукції вільного тестостерону, підвищенням вмісту естрогенів та глобулінів, що пов’язують статеві гормони, внаслідок чого виникає порушення андрогенно-естрогенного балансу в чоловічому організмі.

Загальновідомо, що подібна інволюція спостерігається в більшості літніх людей і виникає внаслідок постійного помірного зменшення тестостерону на 1% в рік, що є нормою. Причому клімакс у чоловіків може наступити в будь-якому віці. Прийнято розрізняти ранній клімакс – до 45 років, звичайний – від 46 до 60 років та пізній – після 60 років.

З приводу механізму розвитку клімаксу в чоловіків багато дослідників висловлювали різні суперечливі теорії. Перш за все відомо, що яєчка з віком втрачають функціональні можливості. При морфологічному дослідженні яєчок у різних вікових групах відзначається наростання атрофічних змін, внаслідок яких яєчки втрачають здатність реагувати на стимуляцію вищих нервових центрів і зменшують кількість вироблення тестостерону. Такі зміни виявляються вже у 30-40 років. Спочатку вони протікають непомітно, потім маніфестують ознаками андрогенної недостатності.

Стимуляція виникнення та розвитку цих атрофічних змін може бути наслідком вродженої неповноцінності нейроендокринної регуляції статевих функцій, порушення статевого дозрівання, гіпогонадизму, крипторхізму, перенесених операцій в області сечостатевої системи та всіх видів кастрації (травматична, хірургічна, медикаментозна, променева). Важливе значення у виникненні андрогенної недостатності мають супутні захворювання, такі, як гіпертонічна хвороба, атеросклероз, цукровий діабет, алкогольна та інші види хронічних інтоксикацій.

Відомо, що в чоловіків репродуктивна функція забезпечується двома механізмами: генеративним та копулятивним. Обидва зазнають вікової інволюції з різною швидкістю, тому клімактеричний період може розтягуватися на тривалий час, однак виявлені дані відносно омолодження представленої проблематики змушують нас значно переосмислити наше відношення до чоловічого клімаксу.

Тому перед більшістю лікарів урологів та андрологів постає питання про необхідність проведення профілактичної роботи та навчання чоловіків акцентувати увагу на власному організмі з метою виявлення ранніх симптомів андрогенного дефіциту.

Діагностика чоловічого клімаксу повинна ґрунтуватись на самообстеженні з метою відмічання появи таких характерних скаргах, як розлади ерекції, головний біль, припливи, почервоніння обличчя та шиї, напади серцебиття, пітливість, розлад пам’яті та сну, зниження працездатності. Привертають увагу часті депресії, підвищена тривожність. У клінічній картині можуть бути ознаки супутніх захворювань (атеросклероз, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, цукровий діабет та інші).

При виявленні подібних симптомів та самозверненні до лікарів для проведення обстеження перевагу слід надавати визначенню рівнів гонадотропінів та статевих гормонів у крові (тестостерон загальний та вільний), вивченню добової екскреції статевих гормонів та їх метаболітів із сечею. Аналізи секрету передміхурової залози, онкомаркерів простати, показників еякуляту. Ці дані дозволяють всебічно оцінити урологічний та ендокринний статус організму. Достатньо інформативною також є УЗ-дослідження органів малого тазу, що дозволяє уточнити стан передміхурової залози.

Оскільки в літньому віці розвивається ціла низка загальносоматичних захворювань, пацієнтам рекомендують пройти обстеження у профільних фахівців (терапевта, кардіолога, невропатолога, ендокринолога, психіатра).

Терапію клімаксу необхідно проводити тільки в тому випадку, якщо його прояви значно виходять за фізіологічні рамки та супроводжуються розладами важливих функціональних систем організму.

Лікування має включати всі види психотерапевтичної корекції: індивідуальну та групову раціональну психотерапію. Одночасно призначають седативні засоби (препарати собачої кропиви, валеріани, півонії). При підвищеній тривожності, безпричинних страхах, розладах сну застосовують транквілізуючі препарати. Для прискорення репаративних процесів у нервовій тканині доцільно використовувати препарати фосфору та ноотропи.

Велике значення в лікуванні патологічних проявів клімаксу має гормонотерапія. Гормонотерапію (препарати тестостерону) слід проводити строго індивідуально та за відсутності протипоказань: новоутворень передміхурової залози, серцевої, печінкової та ниркової недостатності, декомпенсованої артеріальної гіпертензії. Для стимуляції психічної та сексуальної активності широко застосовують полівітамінні комплекси (Декамевіт, Глутамевіт), препарати адаптогенів (спиртові настойки женьшеню, заманихи високої, пурпурної ехінацеї, китайського лимонника).

Добрим доповненням медикаментозного лікування будуть фізіотерапевтичні процедури (бальнеотерапія, броммагнезіальний електрофорез на комірцеву зону по Щербаку), рефлексотерапія. Одночасно призначають стимулюючу фізіотерапію: ректальну електростимуляцію, ЛОД-терапію, електрофорез прозерину на попереково-крижову область, а також ЛФК.

При лікуванні чоловіків похилого віку слід звертати особливу увагу на відновлення регулярності, темпу та повноцінності статевого життя, оскільки ідея про «статевий спокій» під час лікування не витримала перевірки медичною практикою. Рекомендується попередній прийом судинорозширювальних, протиаритмічних медикаментів.

Профілактика клімаксу спрямована на підтримку гормонального гомеостазу. У даному випадку особливо важливу роль відіграє регуляція статевого життя, збереження подружньої гармонії, нормалізація режиму праці та відпочинку, особливо сну, усунення психотравмуючих ситуацій та хронічного стресу, перевтомлення. Важливо привносити в своє життя дозовані фізичні навантаження, дотримуватись збалансованої дієти, загартовуватись, відмовитись від паління та алкоголю.

Саме тому, шановні чоловіки, будьте уважні до себе та підтримуйте власне здоров’я, адже при правильному відношенні до життя ви є найкращим лікарем для самого себе!

Асистент кафедри хірургії ДНМУ, уролог Д.М.Соколовський.