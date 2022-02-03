Всі мікрокредити України: рейтинг найкращих МФО

МФО – це сучасна фінансова організація, яка спеціалізується на кредитуванні та перекредитуванні громадян. Головною особливістю такого фінансового сервісу є те, що позичити гроші можна без довідок про власні доходи та залучення поручителів.

Мікрофінансові компанії – це єдині організації в Україні, що видають займи швидко та зазвичай цілодобово на різні суми грошей, вимагаючи від позичальника при цьому тільки паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Погодити позику клієнту з поганою кредитною історією можуть тільки в компаніях по мікрокредитуванню.

Видача грошей в кредит зазвичай відбувається шляхом переказу узгодженої суми на вказану банківську картку. Сума таких кредитів здебільшого складає: від 500 до 30 000 грн.

Як взяти мікрозайм на вигідних умовах?

Громадянам, які збираються взяти кредит онлайн на картку вперше, бажано слід проаналізувати всі мікрокредити України, щоб обрати зрештою ті компанії, які пропонують найбільш вигідні умови кредитування чи перекредитування. Наприклад, можна звернути увагу на МФО, що пропонують перший мікрокредит під 0.01% або виплачують бонуси за запрошення друзів.

За допомогою порталу https://mfo-rating.com.ua кожен зможе підібрати мікрокредит на вигідних умовах. На вказаному веб-ресурсі зібрані всі перевірені мікрофінансові компанії України та розділені на популярні категорії, щоб полегшити пошук найбільш вдалого варіанту вирішення поточних фінансових проблем.