Инвестор Руслан Тимофеев перечислил инновационные разработки 2021 года, в которые инвестировали украинские фонды

2021 год принёс немало достижений украинской сфере IT. В частности, капитализация компании-«единорога» Grammarly превысила $10 миллиардов, а общие объёмы рискованных вложений в стартапы достигли $1 миллиарда. Кроме того, многие инвестиционные фонды из Украины вышли на рынок США, разместив капитал в многообещающих американских проектах. О том, как это происходило, рассказал основатель Adventures Lab Руслан Тимофеев и другие украинские инвесторы.

Инновации в бизнес-аналитике

Осенью 2021 года венчурные фонды Digital Future и Adventures Lab из Украины стали участниками раунда инвестиций в стартап Narrative BI из Сан-Франциско. Его фаундером выступил белорусский предприниматель Михаил Румянцев. Компания занимается созданием В2В-платформы, которая анализирует статистические показатели продукта и на их основе генерирует удобные в использовании инсайты для маркетологов и sales-команд.

На этапе pre-seed проект сумел привлечь $1,2 миллиона, заинтересовав крупные американские фонды, сообщает Руслан Тимофеев.

AI в ритейле

В прошлом году инвестиции от украинского фонда Digital Future получил стартап Outloud.ai, в основе которого лежат технологии машинного интеллекта. Компания готовится выпустить ритейл-площадку с автоматизированной функцией распознавания и анализа голоса. Платформа уже сотрудничает с крупными сетями ресторанов быстрого питания, в том числе с Burger King.

По словам основателя Digital Future Алексея Витченко, инвесторы из их фонда увидели в бизнес-модели Outloud.ai огромный потенциал. Стартап может стать отличным решением для сферы офлайн-торговли, где опыт взаимодействия покупателя с сервисами анализировать не так просто, как в онлайне.

В финансировании стартапа участвовали американский бизнес-акселератор Y Combinator и украинский фонд USF, однако, суммы вложений не назывались.

Онлайн-нотариус

Ещё один проект из США, привлекший внимание украинских фондов в 2021 году, — OneNotary, платформа для нотариальных услуг в дистанционном режиме. Компания получила в общей сложности $1,75 миллионов инвестиций. Участие в раунде приняли Adventures Lab, U.Ventures и Digital Future.

Основателем и СЕО OneNotary стал Иван Зиньков родом из Украины. Главная миссия проекта, по его словам, — упростить процесс онлайн-оформления документов. Особенно актуальным сервис стал в период пандемии, когда многие сферы, где требуются нотариальные услуги, стали работать в ремоуте. Сегодня в системе компании свыше 10 тысяч юристов.

Руслан Тимофеев отмечает, что во многом на его решение инвестировать в проект повлияли уровень мотивации и амбициозность, команды OneNotary. В её планах — расширение границ и выход на мировой рынок legaltech.

Покупка жилья в США

В начале 2021 года украинский фонд Pragmatech Ventures инвестировал $1 миллион в американский проект Propertymate, основанный в 2018 году. Платформа, созданная на базе AI, занимается поиском недвижимости на первичном рынке, получая комиссию только в том случае, если оформлена покупка жилья. С помощью сервиса покупатели могут выходить на связь с застройщиками и напрямую получать необходимые сведения об объектах.

За последние два года число клиентов компании выросло в 65 раз.. В их числе Lennar, D.R. Horton, Taylor Morrison и Pulte Homes. Кроме того, площадкой пользуются крупные агентства по недвижимости из США — Keller Williams, Compass и eXp Realty.

Офисы Propertymate расположены в Нью-Йорке, Остине, Киеве и Львове. Также команда планирует открыться в Далласе и Хьюстоне.

AI в программировании

В завершение стоит упомянуть фонд TA Ventures, который совместно с инвесторами из GitHub и Microsoft вложил $1 миллион в стартап Spice AI. Компания запускает платформу в помощь разработчикам различного софта. Она позволит внедрять технологии машинного обучения в приложения и существенно экономить время и усилия программистов.

Основателем Spice AI стал Люк Ким. Прежде он работал в Microsoft и по собственному опыту знает, насколько сильно искусственный интеллект способен упростить процесс создания программного обеспечения.