Браконьерская Кировоградщина

Прошлый год запомнился скандалами вокруг серьезной должности начальника управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Кировоградской области. Поэтому хозяева кабинета менялись быстрее, чем браконьеры успевали с ними познакомиться, а население – и подавно.

Напомним, что в марте на взятке, которую он якобы требовал с инспекторов, взяли исполняющего обязанности начальника управления, то есть он, видимо, рассчитывал, что подчиненные достаточно хорошо зарабатывают на борьбе с браконьерами, но не сложилось, и в мае был назначен новый руководитель. Но почему-то ненадолго, потому что уже в октябре 2021 года начальником управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства был назначен Вячеслав Грибенко. К нам он прибыл из Николаевской области, где руководил областным управлением – внимание! – с 15 сентября 2021 года, то есть только месяц!

Ну и ладно – добро пожаловать и к нам. «УЦ» сразу же намеревалась познакомить читателей с новым человеком, и, когда представился случай кратко пообщаться с Вячеславом Грибенко, он не отказал в телефонном интервью, хотя для этого ему пришлось задержать производственное совещание.

– Почему именно вас назначили на эту должность?

– Я не знаю, почему меня, потому что не знаю, кто еще участвовал в конкурсе. Я победитель конкурса, потому меня и назначили.

– Вы знали до этого Кировоградщину, бывали у нас?

– Нет, нет, впервые увидел.

– И как она вам показалась?

– Очень и очень, я по-прежнему под впечатлением от Кировоградской области.

– В хорошем смысле?

– Конечно, в положительном смысле, конечно. По моему направлению Кировоградская область занимает третье место – по количеству водоемов и по объему воды.

– Даже так?

– Да. У нас около 3100 объектов аквакультуры, это пруды, водоемы двойного назначения… У нас значительная часть Кременчугского водохранилища. Кстати, сейчас расширяется зона природно-заповедного фонда на 60 тысяч гектаров.

– Что это будет, что это дает?

– Это региональный ландшафтный парк Светловодский, где на сегодняшний день приостановлен промышленный вылов водных живых ресурсов.

– Это вся береговая линия?

– И вся вода тоже, это Светловодск, Андрусовка и так далее, вплоть до границы с соседними областями. Будет создана специальная администрация, которая будет устанавливать через областную администрацию лимиты на лов рыбы.

– А какое место Кировоградщина занимает по браконьерству?

– К сожалению, их достаточно, но за два месяца эти показатели упали.

– Мы не раз об этом писали, но выходит, что с ними вроде бы и борются, а до суда и наказания дело не доходит, и браконьеров меньше не становится.

– Когда показатели сводились к количеству протоколов и всего остального, я выбрал несколько иную тактику: я бью, как говорится, по копейке. Я не жду браконьеров, тем более зимой, я просто изымаю браконьерские сетки и тем самым бью по копейке. Бесхозов за эти два месяца, то есть сеток, было изъято несколько десятков километров.

– Что еще удалось, потому что браконьеры – это одна часть, они поставляют рыбу, а те, что ее реализуют, то есть рынки? Есть ли наработки в этом направлении?

– Конечно, постоянно проводятся рейды в ключевых городах Кировоградской области, где идет торговля. Составляем протоколы, наводим порядок, плюс новые таксы за вылов рыбы, которые людей пугают, и часть людей уже не рискуют выходить на рынок, чтобы торговать.

– А какие у нас самые богатые браконьерские места?

– Дериевка, Каменское водохранилище, Кременчугское водохранилище, Искровское водохранилище.

– А реки? У нас и Синюха…

– Как ни странно, там порядок навели очень быстро. Там была пара залетных уманских браконьеров, но после рейдов люди одумались и больше не приезжают. И местные нам помогают, мы постоянно общаемся, сейчас налаживаем связи с ОТГ, чтобы привлечь общественных инспекторов и шерифов тоже.

– Последний вопрос: когда мы одолеем браконьеров?

– Вопрос… Сегодня, кстати, у нас подписание Меморандума с Общественным советом при облгосадминистрации, это будет впервые в Украине. Наша область в этом отношении будет первой.

– И тогда браконьеров одолеем?

– Конечно, но вместе. Гуртом, як кажуть, легше й батька бити. Когда потеплеет, мы вас пригласим в рейд на браконьеров.

– Принимается.

Конечно, журналистский «аппетит» таким коротким интервью не утолить, на самом деле вопросов очень много, но думаем, что это только начало.