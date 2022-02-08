Как и вся Украина, Александрия попала под волну нового штамма коронавируса «Омикрон», и это повлекло за собой рекордные показатели заболеваемости, которые за последнюю неделю подскочили практически вдвое. По состоянию на 7 февраля в общине от ковида лечится 427 человек, пневмонию «подхватил» 281 человек, но подавляющее большинство больных лечится амбулаторно.

Тревожит и резкий рост количества больных детей, из-за чего в учебных заведениях продолжена дистанционная форма обучения до 11 февраля как средство разорвать цепочку заражений. Это поможет, как говорится, держать удар, к этому готова и медицинская сеть города. Легкому течению заболевания будет способствовать и вакцинация, темпы которой необходимо увеличивать. К слову, укреплению иммунитета будет способствовать и возобновление с 31 января работы детского плавательного бассейна на абонентской основе.

Помочь пережить жизненные проблемы отдельным категориям людей призваны территориальные центры социальной поддержки населения города. За прошлый год разного вида помощь работники центров предоставили почти 2 тысячам человек, попавшим в сложные жизненные обстоятельства, – это финансовая помощь, помощь по хозяйству, другие социальные услуги бытового характера. Всего за год социальную помощь получили более 6 тысяч семей, что составляет 16% от общего количества, отметим, что 562 ребенка получили по 2 тысячи гривен на подготовку к школе. Получили финансовую помощь и 216 семей, перемещенных из зоны конфликта.

Для быстрого реагирования на проблемы в Александрийском городском совете заработала горячая телефонная линия, номера контактов демонстрируются на экранах в центре города, кроме того, необходимую информацию о деятельности власти можно получить и с помощью открытого телеграмм-канала.

Разумеется, лучше всего держать удар общинам помогают бюджетные поступления и инвестиционная деятельность, для которой должны быть соответствующие условия. Инвесторам важно знать, что Александрия заняла второе место среди общин области в рейтинге институционной способности, характеризующей открытость и готовность способствовать привлечению средств на реализацию бизнес-проектов, и это не остается незамеченным.

Мы уже сообщали, что в Александрии должен появиться ресторан мировой сети «МакДональдс». Городской голова Сергей Кузьменко рассказал о предстоящей локации: «Участок на пересечении проспекта Соборного и улицы Героев Сталинграда – именно его мы предложили “МакДональдсу” из других вариантов. Мы доказали представителям сети выигрышную позицию этого места. С одной стороны оно прилегает к наиболее густонаселенному микрорайону города, а с другой – к европейской автодороге Е50. Добавлю, что помещение будет одноэтажным, с летней площадкой, удобной парковкой и двумя линиями McDrive. Александрия меняется и развивается – и это только начало!»

Хорошая новость поступила с другого фланга фронта продовольственного обеспечения – впервые за несколько десятилетий капитальный ремонт проводится в мясном павильоне рынка.

На прошлой неделе город отметил 30-летие Александрийского коллегиума, одно из направлений которого – качественная математическая подготовка успешных людей.