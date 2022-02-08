Диану не забыть!

В конце января состоялось очередное безрезультатное судебное заседание по делу убитой 24 августа 2018 года в селе Субботцы Дианы Хриненко. Останки пропавшей в тот день девушки нашли в марте следующего года в 12 километрах от села, а через полгода задержали аж в Польше и подозреваемого – Николая Середницкого.

С тех пор следователи собрали необходимую доказательную базу, но на этапе судебного разбирательства дело почти остановилось, в основном из-за неявки свидетелей, которые должны подтвердить свои показания в ходе судебного заседания. Вот и в этот раз не явились четверо свидетелей, зато возле помещения Кировского районного суда города Кропивницкого несколько девушек держали плакат, с помощью которого требовали для убийцы «пожизненного». Но похоже, что этот срок он может отбыть в качестве подозреваемого, потому что в заседании в очередной раз был объявлен перерыв – до 10 февраля.

Мы поговорили с мамой убитой девушки Еленой Хрененко: «Снова неявка свидетелей, вызываемых прокурором. Один из свидетелей, брат подозреваемого, фактически скрывается, его периодически находят, он соглашается явиться в суд, но затем меняет номер телефона, и таким образом полученное электронное сообщение о суде становится недействительным, хотя вызов в электронном виде тоже является официальным, как и повестка. Другой свидетель, нашедший останки тракторист, перенес операцию, он должен в суде подтвердить то, что рассказал во время следствия. Мы не можем перейти к рассмотрению дела, потому что адвокаты подозреваемого не хотят изменять ход ведения заседания. В случае неявки свидетеля можно было продолжить рассмотрение очередного тома дела, а свидетеля заслушать позже. На это сторона защиты не согласна. Думаю, это стратегия на затягивание дела. Сейчас изменен порядок отправки повесток, выходит, что мы как бы первые проходим эту систему. Мне трудно каждый раз приезжать, у меня есть другие дела, это затратно, но получается, что каждый раз еду только для того, чтобы увидеть подозреваемого. У меня после каждого заседания возникают проблемы со здоровьем, потому что подозреваемый ведет себя нагло, на этот раз заявил судье по поводу свидетеля, этого Эдика, который никак не может появиться, мол, смотрите, чтобы у вас потом не было проблем. Это как?! Заседание перенесли на 10 февраля, на нем будет продлен срок задержания, и будем надеяться, что свидетели появятся. Я буду бороться и дальше».

Итак, можем констатировать, что дело затягивается, а почему – это отдельная история. Отметим, что это изрядные расходы со стороны не только потерпевшей, но и защиты, даже если это благотворительная адвокатская контора. А с другой стороны, тратятся значительные государственные средства, и только потому, что наша Фемида не только слепа (как считали древнегреческие или римские юристы, она не должна видеть, кто перед ней стоит, чтобы судить честно), но и неповоротлива…