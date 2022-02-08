Сергей Томиленко: «Речь уже идет о сворачивании печатного пространства, а не о языке, на кото-ром печатаются тиражи»

Вы, уважаемые читатели, не могли не заметить, что ваша любимая газета перешла на украинский язык. Мы предупреждали о том, что делаем это в соответствии с требованиями Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Мы законопослушны, двуязычия в печатной версии не допускаем, перевод на русский даем на сайте газеты. Но есть несколько вопросов и сомнений по поводу переформатирования издания. С этим обратились к компетентному человеку – главе Национального союза журналистов Украины Сергею Томиленко.

Сергей Антонович как никто в теме. Высоко оценив содержательность, принципиальность и объективность УЦ, которую, оказывается, знает давно, ответил на все, что нас беспокоит.

– Поскольку был определенный переходный период введения требований по украинскому языку, большинство издателей взвесили все экономические варианты и варианты, связанные с аудиторией. Учитывая, что для местных, локализованных изданий действие закона будет применяться через два года, мы не получали от них большого количества запросов. А национальные, региональные медиа консультировались с НСЖУ и между собой и сегодня обеспечивают исполнение закона.

На рынке мы видим полную украинизацию и отказ от русскоязычной версии. Например, «Комсомольская правда в Украине», которая издается только на украинском языке. А сайт стал двуязычным, как и у вашего издания. Издатели, имеющие сеть газет (советы на разные целевые аудитории) оптимизировали деятельность. К таким относится харьковская газета «Советчица», которая имела сеть приложений разного толка. Теперь приложения объединены, и «Советчица» выходит в двух вариантах – на украинском и русском языках.

Журналисты, издательское общество в целом приветствуют содействие расширению функционирования украинского языка. Но все же мы чиновников, народных депутатов, политиков призываем быть ответственными за законы. Просто принять решение с требованиями к издателям украинизировать печатные версии – этого недостаточно, чтобы на деле поддержать расширение украиноязычного печатного слова.

Должны создаваться и поддерживаться экономически благоприятные условия для украиноязычных печатных СМИ. Это можно делать путем предоставления определенных грантов, спецпроектов и тому подобного, чтобы газеты, более всех страдающие от экономического кризиса, удержались на рынке. Потому что сегодня как никогда острый экономический кризис подтачивает в регионах редакции газет. Речь уже идет о сворачивании печатного информационного пространства, а не о языке, на котором печатаются тиражи.

Свертывание происходит не эволюционным способом. Онлайн не вытесняет печать, потому что в Украине нет интернет-покрытия всех территорий. Одновременно происходит шоковая реформа «Укрпочты», на фоне которой малоимущее население отказывается платить за периодические издания, доставку которых никто не гарантирует. Это как лотерея: принесут – не принесут. Видим, что люди выпадают из информационного пространства. И это на фоне того, что в определенных регионах и вещания украинского нет. Люди через спутниковые антенны смотрят либо российские каналы, либо, как в прифронтовых районах, со стороны сепаратистов.

Важно сейчас не вести дискуссии по языковым квотам или требованиям, а говорить о поддержке медиа. Таким инструментом мы видим Фонд развития медиа по примеру Украинского культурного фонда. Он мог бы оказывать определенную поддержку информационным проектам.

НСЖУ приветствует то, что ваша газета, как и другие, придерживается требований закона по обеспечению функционирования украинского языка как государственного. В то же время есть двойные стандарты. Следует обратить внимание органов власти и языкового омбудсмена на демонстрацию пренебрежения к этому закону со стороны крупных телевизионных групп и Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Ведь перед тем, как требования стали актуальными для печатных СМИ, они были введены для телеканалов. Но телеканалы отказались выполнять, сославшись на то, что главным для них есть закон о телевидении и радиовещании, а не о функционировании украинского языка. И Нацсовет их поддержал… Все должны быть в одинаковых условиях уважения к закону и не искать обходных путей.

– Сергей Антонович, журналисты задают вопрос: можно ли в газете использовать цитату на языке оригинала, если это русский? Разрешается ли не переводить на украинский ответы человека, который дает интервью, если он говорил на русском?

– Соблюдение норм закона контролирует уполномоченный по защите государственного языка (языковой омбудсмен) Тарас Кремень. К нему обращаются потребители и читатели также, если они зафиксировали факты неисполнения языкового закона. Здесь скорее вопрос ответственности журналистов. Считаю, что цитирование на языке оригинала допустимо. По крайней мере, в редакционных материалах должен быть только украинский язык. А цитирование определенных классиков на русском языке может быть и оправдано. Так же, как мы наблюдаем, что некоторые издания цитируют по-английски. Я не думаю, что в этом какая-то проблема.