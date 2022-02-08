Важное и сверхважное

Вопросы повестки дня второго заседания 9-й сессии Кропивницкого городского совета, которое в связи со взрывом бытового газа на улице Попова было перенесено на 4 февраля, можно разделить на важные и… сверхважные. Тем не менее, депутаты не отказали себе в удовольствии устроить вокруг некоторых пунктов политический брейн-ринг.

В начале заседания городской голова коротко проинформировал присутствующих о положении дел вокруг чрезвычайной ситуации на Попова, в связи с которой город посетил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Андрей Райкович отметил необходимость принятия оперативных решений для финансирования аварийно-восстановительных работ на поврежденном здании, что и было сделано в ходе сессии. Денежные средства нужны для ЖЭО №4 как на обследование и ремонт, так и на разработку проектно-сметной документации для восстановительных работ, а сколько «потянут» сами работы, пока сказать трудно. Настораживают осторожные формулировки Кирилла Тимошенко о готовности помочь из госбюджета, но только в случае дефицита средств в местном бюджете. Дефицит есть уже сейчас, поэтому для выделения 2,5 миллионов гривен для пострадавшего дома пришлось сокращать другие расходы.

На этом фоне вроде бы не очень первоочередными выглядели запросы представителей ОПЗЖ относительно ремонта тротуаров, упомянутых в декабре прошлого года в материале «Украины-Центр», и продолжения возведения заборов вокруг учебных заведений, поскольку работа была остановлена ​​на неопределенный срок из-за влияния эпидемии коронавируса на городской бюджет. Впрочем, городской голова отметил, что аварийные участки дорог и тротуаров, особенно в районе учебных заведений, нуждаются в немедленном ремонте: «Мы не имеем права держать дороги в аварийном состоянии, но, к сожалению, сделать все дороги и тротуары за один год невозможно». Вопрос можно будет ускорить в ходе проведения дней депутатов, которые должны проходить по необходимости, но не реже раза в квартал – это изменения в перспективный план работы городского совета.

Кстати, изменения в регламент городского совета предполагают ознакомление депутатов с документами и проектами решений как в электронном, так и в бумажном виде, что в саркастической манере раскритиковал депутат Корнюша, заподозривший «электронку» в посягательстве на депутатские права и свободы. Он процитировал положения законодательства, гарантирующие депутату получение бумажных копий, когда и сколько он захочет. По этому поводу вспомнилась ситуация, когда представители фракции «Трудовая Украина» буквально блокировали работу аппарата горсовета вымоганием невероятного количества копий документов и при их отсутствии срывали сессионные заседания.

Теперь прогресс позволяет избежать бумажного диктата, но нет, кому-то очень нужно иметь материальную копию деятельности на благо народа, кстати, в прошлом году в городском совете было использовано 110 тысяч (!) листов формата А-4. Очевидно, потому изменения в регламент и были поддержаны. Интересно, что Райкович с юмором среагировал на придирчивую реплику относительно непонимания разницы между Гегелем и Гоголем: «И Ахметова с Ахматовой».

Из очень важного – депутаты удовлетворили желание женской или прогрессивной части депутатского корпуса употреблять в документах совета феминитивы, то есть обозначать принадлежность участниц процесса к женскому роду путем добавления окончания к названиям должности, например депутат-ка, руководитель-ница и так далее. Интересно, что будет, если когда-нибудь скажут, что такое выделение дискриминирует женщин?

Из не менее важного: депутаты разрешили КП «Теплоэнергетик» работать с «Нафтогазом» по программе реструктуризации долгов за потребленный газ, которых нам насчитали более полумиллиарда гривен. На этом фоне почти пустяками выглядят программы льготного питания в учебных заведениях города до конца учебного года, а также изменения в программу «Безопасный город», проще говоря, помощь силовикам в приобретении транспорта, оргтехники и чего-то еще. А вот такое важное дело, как подключение к единой системе наблюдения трех видеокамер в поселке Новом, не могут решить год.

Настоящим праздником политического диалога стало принятие текста обращения депутатов Кропивницкого городского совета к президенту Украины, ВРУ и СНБО с предложением внести изменения в бюджет для получения возможности выполнить закон об организации территориальной обороны. Цена вопроса – 300 миллионов гривен уже в первом квартале. Конечно, авторам можно было обойтись без упоминания имени бывшего президента и критики действующего правительства, на что указывали однопартийцы нынешнего гаранта, отказываясь голосовать, но документ получил поддержку большинства, не в последнюю очередь благодаря поправке лидера фракции ОПЗЖ Александра Корнюши об обязанности государства финансировать расходы на организацию сопротивления агрессору – консолидация произошла там, откуда не ожидали.

После обеденного перерыва депутаты приступили к рассмотрению земельных вопросов.