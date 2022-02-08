Юбилей так юбилей!

2 февраля Ингульская урановая шахта ГП «ВостГОК» тихо и незаметно отметила свой юбилей – 55 лет со дня «рождения», хотя мало предприятий в городе может сравниться с ней влиянием, можно сказать, на облик и ауру Кировограда-Кропивницкого. Достаточно сказать, что большинству населения Союза Кировоград известен только потому, что здесь работала урановая шахта, а в самом городе благодаря ее строительству появилось несколько микрорайонов со знаковыми объектами социальной инфраструктуры. Поэтому странной и непонятной кажется тишина вокруг события, хотя сейчас предприятие переживает не самое лучшее время.

История урана

Комбинат, а сейчас Государственное предприятие «Восточный горно-обогатительный комбинат» в Желтых Водах Днепропетровской области было создано в 1951 году. Рассказывают, что когда в СССР начали работать над созданием ядерного оружия, Лаврентий Берия издал специальный приказ об активизации поисков урана, для чего геологи должны были проверять на радиоактивность все выработки и скважины, в том числе и старые. Так, с помощью примитивного школьного электроскопа (с бумажными полосками) была открыта радиоактивность в железной руде шахты в Желтых Водах. Уран добывали и в Средней Азии, интересно, что там «урановая» местность в переводе звучала, как Желтая река. К началу 60-х годов прошлого столетия сырьевая база урана в СССР начала иссякать, поэтому начались активные поиски месторождений стратегического сырья и в Украине.

Во всех справочниках пишут, что уран в долине Ингула возле Кировограда был обнаружен в результате бурения скважин на воду, но скорее Мичуринское месторождение урана обнаружили в 1964 году тоже благодаря древнему приказу Берии, согласно которому на радиоактивность проверяли все скважины. Из книги «Ингульская шахта, 40» Анатолия Савченко и Владимира Листова узнаем, что первый колышек на месте будущей шахты забили в 1966 году, а приказ об образовании шахты был издан 2 февраля 1967-го, после того, как силами ГРЭ-37 (сегодня уже несуществующей) была проведена детальная разведка и утверждены запасы. Тогда они рассчитывались на 25 лет деятельности шахты, но поскольку работы геологов в Тернах (Кривой Рог) сворачивались, то «живая сила и техника» были переброшены в Кировоград. Это позволило увеличить разведанные запасы вдвое.

Еще до утверждения запасов были пройдены вертикальные стволы до глубины 350 метров, после чего началась активная фаза строительства надшахтных помещений на правом берегу Ингула, близ села Первозвановка, а затем шахта «переехала» на левый берег, вплотную к Завадовскому хутору, а на правом осталась только главная вентиляционная установка.

К 1969 году построили бетонный завод, затем столовую, котельную, позже – поверхностный комплекс шахты «Южная», АБК, автобазу, склады, мастерские, гидрозакладной комплекс, подъемный комплекс шахты «Северная» с железной дорогой, участок водоочистки. Почти параллельно построили шахту «Центральная», с 6-километровым тоннелем, это уже почти в городе, а еще начали строительство «Севериновской» на другой окраине Кировограда.

Первую очередь рудника ввели в 1971 году, а в июне был отгружен первый железнодорожный эшелон с кировоградской рудой. На проектную мощность шахта вышла в 1975 году и почти до начала 90-х добывала по одному миллиону тонн руды в год! В железнодорожном измерении это равнялось одному эшелону или «вертушке» руды в сутки. Коллектив был настолько мощным, что в 1979 году шахта стала лучшей в Министерстве среднего машиностроения СССР!

Уже в наше время стало понятно, что при относительно невысоком содержании руды за освоение месторождения взялись только потому, что других просто не было. Это уже позже открыли Ватутинское месторождение (где построили Смолино), а затем и Новоконстантиновское, но опыт Ингульской заставляет по-другому увидеть, как государство должно подходить к строительству стратегических объектов и финансированию прорывных отраслей.

После Чернобыля урановую отрасль Украины, а с ней и шахту, чуть не закрыли, возле Ингульской построили и чуть не ввели в эксплуатацию заводы по производству электродвигателей и стеклотары, занялись пошивом белья, производством продуктов питания, но все это свернули, а шахта выстояла и пережила годы «застоя». В середине 90-х здесь не платили заработную плату, шахтеры протестовали под землей, протестовали и жены шахтеров возле областной администрации, но шахту не блокировали, как сейчас. Казалось, что с началом 2000-х предприятие получило второе дыхание, но последнее серьезное финансирование отрасли имело место в 2008-10 годах, после чего стало ясно, что в Украине больше беспокоятся о закупке ядерного топлива за рубежом, чем о развитии собственного производства. Ингульская шахта из года в год сокращала добычу, которая, как мы помним, была рассчитана на 50 лет. Поэтому следует упомянуть производственные показатели шахты. За эти годы выдано на-гора 39 миллионов горной массы, пройдено 470 километров горных выработок, пробурено 6,8 тысячи километров скважин. Можно подсчитать, сколько из ингульской руды добыто металла, если 1 килограмм оксида урана получают из тысячи тонн руды, а ее добывали по миллиону тонн в год. Надо привести еще один производственный показатель – практически все остающиеся после добытой руды полости заполнены твердеющей смесью, то есть забетонированы, тогда как Кривой Рог и Донбасс стоят на полостях. Между прочим, до призыва в ВСУ на участке гидрозакладки руководил Олег Кулыгин, который в 2014 году погиб при обороне Донецкого аэропорта…

Легенды

Если говорить о руднике, РУ-2, Рудоуправлении, Ингульской шахте, то нельзя не упомянуть и о легендах, сопровождающих деятельность шахты и в большинстве случаев либо преувеличенных, либо не соответствующих действительности. Поскольку производственная деятельность была строго засекречена, то говорили, что на строительстве работают осужденные, но это отголоски сталинских традиций, ведь здесь люди имели дело со взрывчаткой, которую в руки преступников никто бы не дал, да и секретность не позволяла.

Одним из кошмаров специалистов шахты стали жалобы на подземные взрывы, которые постоянно приходится проверять и опровергать случаи якобы разрушения домов. На самом деле в руднике уже не проводили массовых взрывов, как это было в Желтых Водах – выбивало окна, поэтому масса заряда могла сказываться разве что слабыми звуковыми ощущениями, но легенда жива до сих пор. Ее неплохо подпитывают громкие взрывы в окрестных гранитных карьерах, где масса заряда составляет десятки тонн, тогда как в шахте – несколько сотен килограммов. Понятно, что дома трескаются от старости и нарушений строительных норм во всех районах города, даже во всех населенных пунктах, но там нет шахты, поэтому крайнего и не ищут.

Но самой страшной легендой остается радиация, ведь до сих пор даже от журналистов приходится встречать утверждение, что шахтеры «светятся», как «светились» и КРАЗы, которыми по городу возили руду. Легенда живет тем более, что еще лет 5 -10 назад на улицах или во дворах Первозвановки или Завадовки обнаруживали пятна с превышением допустимой дозы излучения, но сказать, что это было на уровне Чернобыля, – нельзя. Эти пятна локализуются очень просто – снимают верхний слой покрытия, и проблема исчезает, а возникла она в период строительства и проходки стволов. Местное население за магарыч просило водителей привезти камня на фундамент или подсыпать щебнем с шахты улицу, но между пустой породой встречалась и руда.

Конечно, шахта обвиняется и в эманации радона, но карта свидетельствует, что сильнейшие проявления фиксируются в долине Ингула выше шахты, как и в других районах города. По области тоже радон проявляет активность там, где его не должно быть в принципе, потому что шахт там нет. Остается невыясненной повышенная статистика онкозаболеваний в Кропивницком, и это так, но если брать количество случаев среди населения в расчете на 100 тысяч, то среди шахтеров количество новообразований в разы меньше, чем по городу, хотя должно быть наоборот.

Легенд вокруг шахты множество, но их все меньше, а правда то, что во время строительства шахты страна не жалела средств. Пожалуй, сумма капиталовложений в Ингульскую сопоставима с финансированием строительства Смолинской шахты, а это 150 миллионов рублей! С финансированием связаны и легендарные для сегодняшнего восприятия объемы материально-технического обеспечения – отказа урановым шахтерам не было ни в чем! Вот еще одна легенда, похожая на правду. Когда-то никто не возился с ремонтом двигателей, а их были сотни на машинах и механизмах, поэтому их просто выдавали на-гора и выбрасывали в отвалы забалансовых руд. Эти сокровища до сих пор спрятаны под весом 8 миллионов тонн породы в отвалах. Их начали перерабатывать (доставать полезную составляющую) только в начале 2010-х, когда построили передвижной рудо-сортировочный комплекс мощностью 100 тысяч тонн в год, но продолжит ли он свою работу – это тоже легенда.

Еще одна легенда, о которой рассказывали чуть ли не шепотом, что база отдыха «Горняк», расположенная на северо-восточной окраине города, была когда-то «обкомовской», но это правда. Сейчас это выглядит как легенда, иначе ее просто прихватизировали бы, но на каком-то очень высоком уровне было решено, что для оздоровления горняков обком партии должен уступить свою вотчину, что и было сделано, вместе с озером, домами, постельным бельем и посудой. Затем к базе протянули руки разные силовики и правоохранители, поэтому сейчас она вдвое меньше, чем когда-то.

Есть легендарная история и с залежами руды, говорят, что самые богатые остались неосвоенными на правом берегу, от Кизельгура до ресторана «Бегемот», но эти земли каким-то странным образом перешли в частную собственность. Может быть, найдет подтверждение и эта легенда, когда добыча урана перейдет в частные руки.

Есть легенда, связанная и с горняками, вернее, с наградами. Удивительно, но за всю историю Ингульской шахты ни одного горняка не удостоили звания Героя соцтруда, хотя и достижения были, и рекорды, а бригады проходчиков Владимира Лихолобова и Анатолия Жаровского признавались лучшими в министерстве. Говорят, виновата все та же секретность, потому что угольных горняков в Александрии, не говоря уже о Донбассе, делали Героями едва ли не по графику, а здесь – ни одного!

Люди и город

И все же эти люди, то есть первые поколения кировоградских уранодобытчиков счастливы, поскольку были не просто рабочими, а строителями огромного предприятия и города, а такое счастье выпадает не каждому, особенно сейчас! Это, без преувеличения, были строители города, потому что вместе с шахтой в Кропивницком появились такие микрорайоны, как «Школьный» и «Горный», а также жилые массивы на Героев Украины, Хабаровской, Попова, Жадова, Беляева – всего три тысячи квартир , а еще 700 квартир были предоставлены местным жителям за снесенное жилье. Благодаря шахте были построены школы, детсады, ДЮЦ, котельные, «рудовская» больница, которая сейчас становится центром лечебной сети Кропивницкого.

Без всего этого невозможно представить современный Кропивницкий, но даже топонимов в честь именинницы, как и музея, в областном центре нет. На «Школьном» установлена в честь урановых горняков стела, но стоит подумать о переименовании микрорайона в «Шахтерский» или «Ингульский» – в честь шахты, которая работает на город вот уже 55 лет.