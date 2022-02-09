Які подарунки будуть найбільш актуальними у 2022 році?

Подарунки – це те, що ми любимо не лише отримувати на різноманітні свята, а й дарувати їх найближчим. І дуже важливо вручати тій чи іншій людині те, чим вона точно буде із задоволенням користуватися, а отже, потрібно стежити за актуальністю вашого презенту. У цій статті ми запропонуємо вам кілька ідей для подарунків, які будуть раді отримати всі ваші знайомі в 2022 році.

Іонізатор повітря

Дуже корисний подарунок, який точно не завадить вашим друзям та родичам. Адже цей пристрій призначений для того, щоб очистити повітря в будинку і зменшити кількість шкідливого пилу та різних алергенів. Завдяки такому пристрою буде знижуватися не тільки ризик захворюваності на якісь віруси, то ще й повітря в приміщенні дійсно стане набагато чистішим. Можете не сумніватися, багатьом вашим знайомим стане в нагоді цей пристрій вдома або на роботі, так що можете сміливо його презентувати.

Передплата стрімінгових сервісів

Сучасні люди все частіше віддають перевагу стрімінговим платформам, адже там можна подивитися найцікавіші новинки кіно та серіалів, прямо не виходячи з дому і справді у високій якості. Так що, якщо ви не знаєте, що подарувати вашим друзям, то можете оформити для них підписку на подібний сервіс і можете не сумніватися, вони будуть раді подібному знаку уваги.

Сертифікати

За останні роки багато хто втомився від постійних стресів, тому вашим близьким точно варто перезавантажитися та отримати приємні емоції. У цьому їм можуть допомогти сертифікати, вибрати які можна на https://www.bodo.ua/podarki/. Там ви знайдете величезну кількість ідей для проведення часу, наприклад тест-драйв суперкара, політ в аеротрубі, балійське spa, картинг, екскурсія на пивоварню, катання на всюдиході, сімейна фотосесія, вечеря в ресторані з панорамним виглядом, гра на ударних, биття посуду для двох , майстер-клас бачати, вино та живопис, купання в чані, майстер-клас молекулярної кухні, кіновечір для двох та багато іншого.

Робот пилосос

Мало хто любить робити прибирання у квартирі, тому людство постійно винаходить якісь нові гаджети, які роблять ведення побуту набагато простішим. Так що робот-пилосос – це чудовий презент, який сподобається багатьом вашим друзям. Тим більше, що його можна запрограмувати спеціальним чином і він прибиратиме ваше житло в певний час, навіть якщо ви на роботі або на прогулянці.

Еко косметика

Йдеться не лише про засоби для макіяжу, а й про косметику для догляду за тілом та волоссям, так що подібний презент актуальний не тільки для жінок, а й для чоловіків. Ну а оскільки сьогодні багато людей приходять до того, щоб купувати екологічно чисті продукти, то і еко косметика поступово стає одним з основних трендів. Так що ви легко зможете знайти оригінальний набір такої косметики і порадувати їм своїх близьких.

Ми впевнені, що серед наших варіантів є саме той подарунок, про який мріють ваші близькі і ви зумієте по-справжньому їх здивувати та порадувати своїм знаком уваги!