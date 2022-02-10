Номер тижневика «УЦ» від 10 лютого 2022 року
Мер Райкович: «Зона нашої прямої відповідальності»
Сергій Томіленко: «Мова вже йде про згортання друкованого простору, а не про мову, на якій друкуються тиражі»
Загинув через дві години після візиту президента
Сергій Парсамов: «Вивчаючи середньовіччя, я ховався від дійсності»
Олімпійський щоденник: старт зі стресом
Номер еженедельника «УЦ» от 10 февраля 2022 года
Мэр Райкович: «Зона нашей прямой ответственности»
Сергей Томиленко: «Речь уже идет о сворачивании печатного пространства, а не о языке, на кото-ром печатаются тиражи»
Погиб через два часа после визита президента
Сергей Парсамов: «Изучая средневековье, я прятался от дей-ствительности»
Олимпийский дневник: старт со стрессом
Олімпійський щоденник: старт зі стресом