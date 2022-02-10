№6 (1469)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 10 лютого 2022 року

З іншого боку…

Вибух почуло все місто

Мер Райкович: «Зона нашої прямої відповідальності»

Сергій Томіленко: «Мова вже йде про згортання друкованого простору, а не про мову, на якій друкуються тиражі»

Тримати удар

Загинув через дві години після візиту президента

Важливе й надважливе

Ювілей так ювілей!

Антибіотики – під контроль!

Дивитися в корінь

Діану не забути!

Браконьєрська Кіровоградщина

«І душа радіє…»

Сергій Парсамов: «Вивчаючи середньовіччя, я ховався від дійсності»

Пам’яті Анатолія Кохана

Заслужили – отримайте!

Олімпійський щоденник: старт зі стресом

 

Номер еженедельника «УЦ» от 10 февраля 2022 года

Но с другой стороны…

Взрыв услышал весь город

Мэр Райкович: «Зона нашей прямой ответственности»

Сергей Томиленко: «Речь уже идет о сворачивании печатного пространства, а не о языке, на кото-ром печатаются тиражи»

Держать удар

Погиб через два часа после визита президента

Важное и сверхважное

Юбилей так юбилей!

Антибиотики – под контроль!

Смотреть в корень

Диану не забыть!

Браконьерская Кировоградщина

«И душа радуется…»

Сергей Парсамов: «Изучая средневековье, я прятался от дей-ствительности»

Памяти Анатолия Кохана

Заслужили – получите!

Олимпийский дневник: старт со стрессом

 