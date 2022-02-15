Еще раз про любовь

14 февраля в очередной раз все влюбленные уже традиционно подарили своим любимым валентинки, цветочки и разные симпатичные подарочки. И снова велись разговоры о том, что этот праздник «не наш», «не православный», и отмечать его – почти грех.

Всемирная сеть говорит, что это действительно был католический праздник, посвященный святому по имени Валентин (кстати, их было три), но сейчас католическая церковь не чествует этого святого, а 14 февраля они поминают Кирилла и Мефодия. Православные же отмечают память Валентинов дважды в году – 19 июля и 12 августа. Поэтому определиться, наш это праздник или нет и стоит ли его отмечать, нам, как всегда, помог священник храма Благовещения Пресвятой Богородицы отец Иван Верескун.

– Святой Валентин был римским святым, жил в третьем веке, и его почитание касается не только католической церкви, но и всего христианского мира, ведь первое тысячелетие церковь не была разделена на западную и восточную. Поэтому это общепризнанный святой, и 14 февраля поминается день его смерти – священномученика Валентина.

Если говорить именно об этом дне, нужно делать акцент не на святом, а на отношениях между людьми. И чтобы придать этому дню какой-то высший статус, его связывают с Валентином, о котором существует масса легенд – как он венчал молодых людей, молился за них и так далее. Это общепринятая история. Но на что нужно обратить внимание в этот день – это на отношение людей друг к другу, любовь, создание семьи. И не потому, что нет другого подходящего дня, а потому, что это хорошая информационная площадка, которая создается в обществе.

Мы говорим в этот день не о святости, а о нормализации отношений – какой должна быть любовь, как найти свою половинку, как почувствовать, что именно это твой человек, каким нужно быть тебе самому, чтобы твоя семья была счастлива… То есть мы вроде и празднуем День Святого Валентина, но о святости и святом практически не говорим.

Эту информационную площадку нужно правильно использовать. К примеру, в этот день резко увеличивается количество регистраций браков. Но зарегистрироваться-то успели, а настоящий ли это будет брак, крепкий ли, на всю ли жизнь, как будут воспитывать детей? Иногда об этом не думают. Такое смещение акцентов, на мой взгляд, существует.

В общем, я за то, чтобы этот праздник существовал, но был наполнен правильным содержанием. Не нужно сосредотачивать внимание на чем-то примитивном, чтобы не было так, что люди круглый год живут себе – и вдруг 14 февраля решают что-то хорошее сказать или подарить любимому человеку. День влюбленных должен быть 365 дней в году!