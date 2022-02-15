Евгения Николаева: «Другого варианта нет»

Согласно приказу Минобороны, до конца 2022 года должны стать на военный учет женщины до 60-ти лет определенных профессий и специальностей. Список солидный, в него попали и журналисты.

Наша коллега Евгения Николаева из Александрии, работающая в информагентстве CBN, стала первой в Александрийском районе женщиной, выполнившей приказ. В блиц-интервью она рассказала «УЦ» о мотивации и намерениях.

– Евгения, приказ вышел недавно, его корректируют, редактируют, а вы уже встали на учет. Какова была ваша мотивация?

– Как известно, с 1 января этого года в Украине начали формироваться отряды территориальной обороны, и я намеревалась записаться в резервисты – вдруг понадоблюсь. А для этого сначала нужно было встать на военный учет, что я и сделала.

Кроме того, моя семья знает, что такое война на Донбассе, – мой племянник был добровольцем в 2014-2015 годах. Тогда и у меня было желание пойти в АТО. Но александрийские волонтеры, с которыми я тесно сотрудничаю, сказали, что пока я нужна в родном городе. А сегодня другого варианта нет.

– Если, не дай Бог, случится самое страшное и вас призовут, что вы умеете делать из того, что понадобится в армии?

– В школе училась в те годы, когда серьезно преподавалась начальная военная подготовка. Умею разбирать и собирать автомат. Метко стреляю, потому что тогда было много тиров, и мы в них ходили. Вообще умею учиться: что надо будет, тем и овладею.

– Какова была процедура постановки на учет? Сложно?

– Ничего сложного. Я справилась в течение часа. Предоставила копию диплома, подтверждающего специальность «журналист», другие документы, фотографии. Прошла медицинскую комиссию, была признана годной и получила свидетельство.

– Минобороны разработало новую редакцию приказа о взятии на военный учет женщин. В документе существенно уменьшен список специальностей. Если из него будут исключены журналисты, вы сниметесь с учета?

– Ни в коем случае.