Футболист, кузнец, ювелир…

Если вы слышали выражение футбольных комментаторов «ювелирная передача», – это как раз о нем, о Валерии Ивановиче Карпеце, бывшем футболисте александрийского «Шахтера», который стал ювелиром. Но не сразу…

– Валерий, начнем с футбола.

– В 1971 году, после окончания школы, меня пригласили в команду «Шахтер», которая тогда играла в классе «Б», а затем стала коллективом физкультуры, играли на первенство области и Украины. Мы с моим товарищем и одноклассником Володей Капинусом, к сожалению, уже покойным, занимались футболом еще с детства, а потом у меня была служба в армии, аж в Азербайджане, а он поступил в институт. Мы застали еще звезд – Василия Капинуса, Брайченко Анатолия, Константина Малинина, Владимира Волгина, Николая Лютого. Я еще легендарного Бацеку застал, правда, он уже в команде не был, но иногда играл с нами.

– Выходит, что ты был одним из последних профессиональных футболистов «Шахтера» советских времен, хотя вы имели статус любителей? Кстати, а почему тот «Шахтер» прекратил свое существование?

– Тогда футбол реформировали, класс «Б» ликвидировали, вместо этого стала высшая лига всесоюзного первенства, первая лига и вторая группа класса «А», в которую наша команда не попала. Тогда было так, что лучшая команда области должна быть в областном центре, это была «Звезда» из Кировограда.

– И вы стали коллективом физкультуры, играли и работали?

– До окончания карьеры футболиста я 18 лет отработал кузнецом на заводе. Когда меня после школы взяли в «Шахтер», я не работал, но получал деньги на Электромеханическом заводе. Так было со всеми, футболисты работали или числились на разных предприятиях – кто на заводе, кто на угольном разрезе.

– Достаточно платили?

– Ну естественно! Если моя мама получала 45 рублей, то я чистыми – 90, такие деньги тогда были. Это сразу после школы, а когда пришел из армии в 1974 году, футболисты еще были вроде бы освобождены от работы, числились. Но потом был какой-то большой скандал, о котором писали даже в «Правде», о руководстве города и комбината «Александрияуголь», что-то связанное с футболом, будто летали на чемпионат мира, уже забылось, но после этого наступили изменения. До этого руководство треста «Александрияуголь» ежегодно давало на команду 2-3 квартиры, был автобус. Когда я пришел из армии, тренер Александр Владимирович Лярвинский пригласил играть, а когда я пришел на стадион, он сказал, мол, передай всем ребятам, чтобы быстро бежали на рабочие места. Как раз начались проверки после этих публикаций.

– И как игралось-работалось?

– Мы работали, но нас освобождали от работы на игры, команда или профком писали письма с просьбой освободить такого-то на время подготовки и игры. Подходишь к начальнику цеха, и он отпускает.

– Проблем не возникало?

– Нет, ставили «восьмерки», и все.

– Когда закончил карьеру футболиста?

– В 35 лет, но я ведь работал в горячем цехе. Причем нужно было зарабатывать, потому что работал от выработки, за меня никто ничего не делал. Когда на ставке был, тоже были расценки и план. Зарплату имел приличную.

– Валерий, а откуда возникла ювелирка? Художественные способности были? Как вообще люди становятся ювелирами, какое-то призвание ощутил?

– Да ничего я не почувствовал. Рисовать немного любил, да. Как-то уехали отдыхать с семьей, рядом была семья Виктора Ларионова. Мы познакомились, и он предложил пойти к нему учеником в мастерскую. Говорю: «У меня зарплата 320 рублей, а у тебя что?» Сказал, чтоб не переживал, заработок будет. С этого времени я в ювелирном бизнесе. Вроде бы получилось, многие люди благодарят…

– Валерий, что такое работа с серебром и золотом, в чем сложность?

– Да ничего там сложного нет. Напильники, надфили и немного фантазии. На самом деле есть филигранные работы, требующие уже большого умения или мастерства, даже искусства. Такими навыками обладают не все. Есть такое понимание, как литье металла, это своя специфика.

– Сколько времени ты был учеником?

– Около трех месяцев, все зависит от тебя. Начинал с простого, мне показывали, что и как делать, а потом – все от тебя, если повторяешь – хорошо.

– А опыт кузнеца понадобился?

– Ну, конечно (смеется). Понадобился и опыт, и связи. Скажем, многое из оснастки я заказывал у ребят на заводе, потому что, когда я ездил по выставкам, чтобы посмотреть на оборудование, инструменты или оснастку, увидел, что они были неоправданно дорогими.

– Это какие-то механизмы, прессы, приспособления и так далее?

– Да-да, неоправданно дорогие, а я вырос на заводе, поэтому мог все это заказать, можно сказать, бесплатно. Были друзья, которые разбирались, вот и помогали…

– Интересно. Ты стал ювелиром еще в советское время. Какие были сложности с тем же материалом, где доставали?

– Ты такое спрашиваешь (смеется). Банки грабили… Вот пример: в магазинах были авторучки, чернильные, с золотыми перьями. Вот и покупали сотнями, считали, это дешево. Для сравнения, золото 585 пробы, которое сдавали люди, так называемый лом, грамм стоил 12 рублей. А зубы, это уже 850 проба, – 16 рублей, такова была смешная цена.

– И из этого материала вы делали изделия?

– Да, давальческий металл. Скажем, приносит человек 5 граммов и заказывает 2 обручальных кольца, а мы делали.

– А если вспомнить те времена, за золотом гонялись? Какая мода была?

– Тогда очень модными были филигранные изделия, заказывали кольца, «Маркизы» были очень популярными, за ними просто гонялись, поэтому делал их много.

– Вы конкурировали с, так сказать, магазинным золотом?

– В магазинах было больше литья, а у нас больше ручная работа.

– Золото – золотом, а серебро ценилось?

– Не очень, кстати, я сначала учился на серебре, а потом перешел на золото. Нам сдавали советские серебряные рубли и полтинники, приносили контакты, мы их чистили.

– Тогда золото было средством накопления или для красоты больше?

– И для красоты, и как средство накопления, считалось, что золото – это надежное вложение, но я думаю, это не всегда оправдано. Лучше было вкладывать деньги в доллары… Понятно, что некоторые категории населения покупали больше золота, та же торговля, потому что золото было в дефиците, если помнишь. Я когда женился, доставал обручальные кольца, ездил в Новую Прагу, там был магазин Потребительской кооперации.

– Сейчас золото для работы дефицит?

– Нет. Есть люди, которые скупают золото.

– А можно как-то отследить тенденции в моде на золото?

– Что-то меняется, как и технологии. Когда-то цепочки делались из проволоки, красиво и долго носились, а сейчас – цепочки пустотелые, в них ни купаться, ни целоваться нельзя (смеется).

– Мы дошли до качества. Старые вещи из золота лучше?

– Понятно, что лучше, они правильные по технологии, а потом последовали облегченные варианты. Турецкое золото, как говорится. Как может носиться дутое обручальное кольцо в полтора грамма? А в советские времена обручальные кольца были по 4-5 граммов.

– И по 10-11 граммов были.

– Да, и такие были, ты его хоть молотком бей, с ним ничего не случится, шучу.

– А «цыганское золото», которое продают на трассах, – что это?

– Мошенники. Даже меня когда-то остановил один на трассе и предлагает за канистру бензина печатку-кольцо, говорит, золото. Я рассмеялся, говорю, что немного в этом разбираюсь, что ты мне даешь? (Смеется.)

– То есть это стопроцентный развод?

– Конечно, говорят, что денег нет, а ехать очень надо… Как-то знакомый принес мне два перстня-печатки, хвастается. Я говорю ему, что это не золото. Побежал догонять – ищи ветра в поле, а заплатил 100 долларов… Надо же думать!

– Как разобраться простому человеку в качестве золота?

– Я по звуку определяю, золото это или нет. Есть специальные реактивы на разные пробы, нюансов много, это для специалистов, но не нужно покупать с рук.

– Какие приходилось делать самые интересные изделия?

– Многое, вот у нас проходят соревнования на призы бывшего городского головы Алексея Скичко, я каждый год делаю для победителей серебряные кольца, за это я ничего не имею, но интересно. Как правило, заказчик приносит рисунок, и ты думаешь, как его выполнить.

– Когда было труднее работать ювелиром, сейчас или в советское время?

– Тогда были люди с деньгами, но золота мало. Если вспомнить те времена, то нельзя было делать крестики, следили за этим, нельзя было матрицы держать в мастерской, а потом как начали их заказывать! Весь Союз с крестами ходил. Разные приходилось делать.

– А цепи тяжелые делал, для статуса?

– Было, как только золото дорожает, идут заказы, приходит человек и заказывает цепочку граммов на сто или браслет золотой. Я такой браслет не носил бы, но людям нравится.

– Зачем золото в жизни?

– Я хоть и ювелир, но у меня ни перстня, ни цепочки нет. Я не увлекаюсь этим, для меня золото – как для столяра дерево.

– Но ведь мода на золото никуда не исчезнет?

– Нет.

– Расскажи, если можно, о своем бизнесе, о мастерской.

– Когда-то у меня было 7 работников, сейчас четверо, закрыл филиал, сейчас очень сложно, пугают штрафами, непонятки с кассовыми аппаратами. Человек принесет металл, как я могу показать происхождение материала?

– Давай в заключение философский вопрос. Золото – это благородный металл, оно очищает человека?

– Для меня это металл для работы.