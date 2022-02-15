Очень похоже на счастье

Произведение драматургов (Пьер Пальмад и Кристоф Дютюрон) «Похоже на счастье» комедией, как было заявлено в афише, можно считать условно. На протяжении спектакля зритель смеялся, поддерживал аплодисментами меткие высказывания, а в конце, под занавес, в зрительном зале было немало глаз, в которых звучали слезы.

Зал филармонии был заполнен. Кто-то сказал, что это благодаря «зеленой тысяче». Да и на здоровье! Но ведь цветы за эту тысячу не купишь. А букетов было немало. Люди шли на имя, на любимицу – народную артистку Украины Аду Роговцеву. Рядом с ней и вместе с ней поражала заслуженная артистка Украины Светлана Орличенко.

Превью к спектаклю было следующим: «Это история случайной встречи двух одиноких существ, их кратковременного совместного путешествия и неслучайного взаимного доверия и заботы, возникающих неожиданно и, наверное, без конца»… На самом деле это не случайная встреча двух женщин разного возраста, а вся суть женской судьбы – разной, противоречивой, смешной и трагической одновременно. как это было показано в спектакле.

Антреприза, которой нас «балуют» приезжие театры и актеры, ассоциируется с минимумом и актеров, и декораций. На этот раз две героини заполнили сцену так мастерски, что зритель видел и подвозившего женщин случайного водителя, и приютившего их фермера, заставившего отрабатывать возле животных, и близких родственников, которых покинули эти две женщины…

Декорации были не «бедными», не «дорожными», когда актеры берут с собой стул и играют вокруг него. Несколько уровней деревянных подмостков, чемоданы, на которые сходила и спускалась недавно перенесшая ковид Ада Николаевна. Держалась достойно. Ничем не выдавала недавно перенесенную болезнь. Мастер! Талант!

Это нужно видеть, это нужно почувствовать. Спасибо режиссеру-постановщику – Екатерине Степанковой, дочери Ады Роговцевой. Спасибо за то, что нашла материал, в котором Ада Николаевна показала и себя, неутомимую, энергичную, способную на авантюры, и всех женщин, стремящихся к счастью, каким бы они его себе не представляли.