После взрыва, или Экзамен на прочность

После взрыва газа в квартире номер 40 дома №24, корпус №1 по улице Попова прошло более 10 дней, поэтому уже можно делать некоторые выводы, и главный из них такой – город Кропивницкий выдержал очередной экзамен на прочность.

Понятно, что восстановительные работы еще впереди, они сложны и продолжительны, затратны и, возможно, непредсказуемы, но власть и все соответствующие службы среагировали мгновенно. Также практически мгновенно отреагировал действительно ответственный бизнес, что позволило немедленно, можно сказать, с момента взрыва организовать аварийно-восстановительные работы и решить вопрос жизнеобеспечения жильцов нескольких десятков пострадавших квартир.

Новый опыт

Общую картину мы нарисуем на основе общения с начальником управления капитального строительства горисполкома Сергеем Билоконем и помощником мэра Кропивницкого Евгенией Шустер, причем если инженер обеспечил фактологическую сторону, то журналистка (ибо это навсегда) добавила необходимый эмоциональный фон.

Жаль, но в Кропивницком уже есть своя история масштабных аварий или разрушений жилищного фонда. Самый свежий пример – позапрошлогодний ураган, повредивший около 200 домов, в основном частного сектора Старой Балашовки и Лелековки. Но таких масштабных разрушений в отдельно взятой многоэтажке у нас еще не было, если не считать войну, и это сравнение не случайно, ведь территория возле эпицентра взрыва больше всего напоминала городской квартал после бомбежки – разрушенный фасад, пылающие окна, битое стекло на земле в невероятном количестве, соответствующий звуковой и эмоциональный фон – плач, причитание, вскрики, страх и растерянность, но не у всех. Мэр Андрей Райкович и его заместители, начальники управлений и руководители коммунальных структур прибыли на место не сговариваясь, одними из первых, вслед за пожарными.

Первые шаги

Сразу началась и работа по организации штаба, выяснению причин и последствий, помощи пострадавшим. Сейчас уже можно сказать, что полностью разрушены три несущие стены, две поперечных и одна продольная, а также три плиты перекрытия, следует добавить и уничтоженные инженерные коммуникации. Стены находятся на уровне второго этажа по периметру квартиры №40, а плиты перекрытия – между первым и вторым этажами. Несущая стена, смежная с первым подъездом, просто вылетела, ее нет, остались только ее части. Другая стена, напротив, тоже смежная с соседней квартирой, деформирована. Есть еще внутренняя стена между квартирами 40 и 41, которая тоже разрушена.

Взрывная волна привела к таким разрушениям и смещениям конструктивных элементов, что сначала нужно заняться стабилизацией дома, начиная с подвала. Неустойчивые конструкции собственно жилой зоны необходимо закреплять временными металлическими балками или опорными стенками, начиная с подвала.

Отдельной задачей стоит проведение неотложных аварийных работ, но для них нужно срочно разработать проектно-сметную документацию, и это уже практически сделано. Эти работы подразумевают как укрепление, так и демонтаж аварийных элементов. После устранения аварийности эксперты смогут дополнительно оценить состояние смежных конструкций на наличие трещин, просадок или деформаций. После этого будут разработаны рекомендации и выводы, на основе которых проектная организация выполнит проект восстановительных работ, в котором будут предусмотрены обустройство новых перекрытий, новых несущих стен с применением металлических элементов с последующим заполнением строительными материалами.

Только в подвале нужно смонтировать не менее 10 тонн металлоконструкций, которые, кстати, поставляют в долг, как в долг работают и монтажники. Это относительно уровня доверия к городским властям, а также уровня ответственности бизнеса, и не только строительного, выполняющего аварийные работы, обеспечивающего монтаж новых пластиковых окон вместо почти семи десятков поврежденных, и это тоже делается в долг.

Представьте, если бы пришлось писать обращения, заключать договоры, искать поставщиков – на этом доме и сейчас бы ничего не происходило, а так – слово городского головы и добрая воля бизнеса позволили начать работы немедленно.

Новые обстоятельства

Даже в этих условиях проводить работы не просто, потому что постоянно возникают дополнительные проблемы или, как говорят военные, «вводные». К примеру, место проведения работ нужно огородить забором, как и любую строительную площадку, а это тоже средства. В нашем случае аварийными признаны только два подъезда, потому что между ними есть разрушенная несущая стена, которая влияет на вертикальные элементы. Это панельный дом, который работает как единая система конструктивных элементов – некий конструктор «Лего». Но между вторым и третьим подъездом, и далее, есть так называемые температурно-усадочные швы, отделяющие подъезды друг от друга. Таким образом, у первого и второго подъездов есть своя история, а у 3 и 4 – своя. Это позволяет продолжать их эксплуатацию, то есть заселять людей.

Сейчас однозначно нужно демонтировать, а затем укреплять 6 квартир – это 1, 2 и 3 этажи, есть надежда, что 4 этаж в такой помощи не будет нуждаться. Ориентировочно на неотложные работы уйдет от трех месяцев, и это жителям нужно принимать как необходимое условие восстановления жилья.

Мы это сделаем

Казалось бы, все просто, бери проект, чертежи и работай, но парадокс в том, что проекта именно этого дома, а может быть, и десятков других – не существует! Это просто нельзя представить где-нибудь в Германии, где планы и чертежи сохраняются с начала времен, но у нас – да. Потому пришлось срочно искать строителей и собирать информацию по кусочкам, ориентируясь на типовую серию, но дом на дом не приходится. Тем не менее, специалисты составили пазл и теперь знают, где находится тот или иной элемент конструкции, какое армирование и так далее, чего хватает для расчетов. А еще нужно упомянуть и такой жизненный момент, как эвакуация имущества и его хранение – было решено и это.

Убеждает и успокаивает уверенность Сергея Белоконя, который на объекте ежедневно, и не по одному разу, а еще опыт восстановления или реставрации полностью «убитых» исторических зданий в Киеве: «Опыт есть, есть позитивное мышление и настроение. Если ты уверен и есть опыт, есть опыт коллег, ты понимаешь, что эту работу можно выполнить, поэтому мы ее выполним. Каждый конструктивный элемент имеет свое предназначение в здании, ты знаешь, как он работает, и понимаешь, как его можно заменить равноценным. Свои знания нужно перенести на уровень применения, чтобы выполнить поставленную задачу, и мы это делаем и сделаем».

Чтобы знали

Хорошо это или нет, но в наших социальных сетях существует категория пользователей (удобное слово, чтобы не употреблять слово «людей»), встречающих свистом любое действие мэра. С одной стороны – это мобилизует и держит в тонусе власть, а с другой – дезориентирует население, раздражает и вообще искажает картинку, как выражаются тележурналисты. С первых минут на месте трагедии, в самом водовороте организационных хлопот, находилась помощник городского головы Евгения Шустер. Она видела и знает о случившемся то, что должны знать и понимать все жители, – как все было и какой ценой.

Чтобы знали, что мэр на месте трагедии находился не только с самого начала, а 7 дней в неделю. В таком же режиме работают и все те, кого принято называть командой, и команда эта – тоже живые люди, у которых увиденное вызвало шок, но опыт урагана и строительства в режиме «должно быть – и точка!» сказался – работа на преодоление последствий началась с первых минут.

Все застали эту волну первобытной паники, когда кажется, что все вокруг – пострадавшие, а еще неизвестно, сколько людей осталось ТАМ, куда нельзя было подойти из-за завалов кусков битого оконного стекла, да и эмчеэсники не пускали – они были здесь главными. А еще слезы и крики родных раненых и погибшего, при этом времени на эмоции не остается – перед теми, кто должен принимать решения, задача одна – сконцентрироваться и разобраться в ситуации, понять, что и как делать. Это не просто, только спасатели знали, как действовать, у них нештатные ситуации как штатные и регламентированы, и все зависит от скорости реагирования, что они и продемонстрировали, когда в течение часа огонь был погашен. Так же оперативно и системно, а главное – спокойно, работали следователи и полицейские, во главе с начальником ГУ Национальной полиции Кировоградщины Романом Козьяковым. Они, что называется, впитывали любую информацию, обеспечивали правопорядок, и не только в первые часы, но и потом.

Обогреть, успокоить, накормить…

Социальный и организационный аспект остался за руководством города, где главной фигурой стал Андрей Райкович. Сразу же возникло несколько проблем, требовавших немедленного решения, – как общие, так и чуть ли не по каждому отдельному пострадавшему, ведь на улице – зима, и целый дом без света, отопления и воды, то есть все жильцы оказались в мгновение ока на улице, а среди них и больные, и старики, и лежачие. Все это нужно держать на уровне решений и контроля за их исполнением, для чего организовали выездную приемную городского головы, ведь люди должны куда-то обращаться и получать ответы. Немедленно подтянули всех возможных коммунальщиков и технику, организовали штаб, палатку для обогрева и обеспечение пищей, а также ночлег, причем без договоров, на уровне инициативы.

Следует отметить, что сразу же встал вопрос о питании как пострадавших, так и спасателей и ликвидаторов, назовем их так, а это пара сотен, в основном мужчин. Если строительные материалы предоставляют в долг, то продуктами питания обеспечили «Ятрань» и торговые сети АТБ и «Файно» – на благотворительной основе, и проявили инициативу сами, не дожидаясь просьб и обращений! Уже на следующий день люди приходили не только за бутербродами, но и за горячим, а еще приходили дети из окрестных домов, и совсем «левые» взрослые, и никому не откажешь.

Движущий момент

Отдельно отметим роль начальника управления капитального строительства горисполкома Сергея Белоконя, сумевшего сразу же вызвать экспертов и ветеранов-строителей, то есть тех, кто должен помочь разобраться с особенностями дома, потому что мы уже упоминали, что чертежей и проекта нет! В такой ситуации Белоконь не побоялся начать делать первые чертежи или эскизы, опираясь на рассказы двух строителей, которых смогли найти, без этого не было бы понимания, что делать дальше.

С первых минут нужно было принимать решения, связанные с финансированием, с аварийно-восстановительными работами, и это тоже не просто, потому что решение нужно было принимать под личную подпись, то есть брать ответственность на себя, под пристальным взглядом следователей.

Эксперты и строители сомневаются, боятся брать ответственность (нет документов и чертежей), время идет, тогда побледневший Райкович напоминает, что уже завтра мы должны что-нибудь говорить людям, уже завтра должны начать работу, понимать хотя бы начальную фазу – что мы делаем: «Я кладу голову свою, а вы предлагайте и делайте». И начинают делать эскизы, используя сумму опыта, риска и ответственности. Уже к утру вырисовался горизонт действий, под который сессия выделила 2,5 миллиона гривен из резервного фонда.

Можно сказать, что мэр создал тот крутящий момент или начальный импульс, запустивший весь механизм, в том числе и финансовый. Но деньги поступили именно из городского фонда, это нужно подчеркнуть, хотя себя хорошо показал прилетевший на следующий день представитель Офиса президента Тимошенко – он разбирался, слушал внимательно и обещал контроль на уровне президента Украины, хотя нужен не столько контроль, сколько деньги, причем сейчас и неизвестно сколько, хотя бы и на аренду квартир, и это тоже взял на себя городской совет на первые три месяца. Добавим, что количество отселенных выросло с 36 квартир до 54, а затем и до 71, потому что аварийным признали и первый подъезд.

Жизнеобеспечение

Другая проблема – люди, то есть жители, место нахождения которых нужно было установить совершенно точно, потому что кто-то живет не здесь, кто-то арендует квартиру, кто-то на заработках, а достоверную информацию нужно было иметь из всех без исключения квартир и обо всех жильцах – это еще тот кусок работы!

Одновременно нужно было решать вопросы с гостиницей «Турист», параллельно успокаивать людей, оставшихся ни с чем и ни в чем.

Надежно сработало управление торговли и его начальник Алла Козлова, которая допоздна решала вопросы организации питания и в «Туристе», и на аварийной локации. А еще нужно было немедленно класть в больницу больных, у которых обострились системные недуги после стресса.

Толока совести

Можно сказать, что на фоне этих неотложных забот еще вечером первого дня прошли переговоры с представителями бизнеса, то есть теми, кто помогал с металлопластиковыми окнами, с металлопрокатом, с продуктами, и уже утром все это начало поступать под честное слово, несмотря на сроки и протокол. Это тоже свидетельство взаимодоверия и уважения, это начало процесса совместных усилий (Владимир Петренко привез окна, от Александра Цертия поступил металлопрокат), который можно назвать толокой совести – это определение Шустер.

Первый и самый трудный организационный момент длился примерно трое суток. Победой можно назвать факт установления личности в последней квартире и эвакуацию почти всех, в том числе лежачих, кроме одной старушки, которая наотрез отказалась покидать свое жилье и имущество, – ей носят еду. Людям дали 5 минут на сборы, и это в основном рядовые граждане, без особого состояния, поэтому даже содержимое холодильника казалось сверхважным. Нужно было решать и такие мелочи, как помощь детям, упустившим возможность учиться дистанционно – тоже момент.

Мэр каждый день приезжает и говорит честно, что есть, что будет, чего нет и почему. Жаль, но на толоке совести не нашлось места отдельным риелторам, которые сразу начали поднимать цены на жилье. Ведь обменного и комфортабельного фонда, как и общежитий, в городе нет, поэтому согласовали вариант, когда из бюджета дают по 4 тысяч гривен в месяц каждой квартире на аренду временного жилья, на что уже направлено 850 тысяч гривен.

Чем сердце успокоится?

Сейчас можно утверждать, что здание будет отремонтировано, поэтому новые квартиры никому не нужны, возможно, за исключением квартиры в эпицентре взрыва. К этому можно добавить, что город взял на себя ответственность, потому что никто из пострадавших собственное жилье и имущество не застраховал!

Впоследствии встанет вопрос ответственности, а с ним и возмещения ущерба, и почему-то кажется, что газовый монополист, который ходит в претендентах на создание предпосылок чрезвычайной ситуации, держащий территориальные общины, и Кропивницкую в том числе, в долговой яме за теплогенерирующие предприятия, мог бы сразу обеспечить финансирование работ, что для «Нафтогаза» было бы каплей в океане наших, часто придуманных долгов.

Пока город финансирует работы самостоятельно, есть надежда, что поможет областной совет, сессия которого назначена на 22 февраля. Сколько нужно будет – сказать трудно, но уже сейчас известно, что ликвидация последствий урагана обошлась примерно в 5 миллионов гривен, но ниоткуда не поступило ни копейки, имеется в виду госбюджет. Сейчас в городе создали фонд для сбора средств под лозунгом: «Откажись от чашки кофе – помоги», где уже есть 10 тысяч гривен, ждем инициативы от состоятельных и ответственных жителей общины…