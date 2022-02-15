Работаем с любовью

Такими словами неожиданно закончил понедельничное аппаратное совещание специалистов и руководителей направлений городского совета мэр Кропивницкого Андрей Райкович, но они точно отражают эмоциональный фон, в котором сейчас нуждается город.

А началось совещание с краткой информации об участии главы Кропивницкого в конгрессе местных общин в Харькове, состоявшемся 11 февраля. Там поднимались важные для Украины и общин вопросы, в частности, связанные с организацией системы территориальной обороны, проведения термомодернизации жилищного фонда и медицинского обслуживания населения. Что касается последнего, то министр Минздрава Ляшко заверил, что никакой оптимизации медицинской сети в плане перевода работников на 0,75, 0,5 или 0,25 должностного оклада быть не может, наоборот, базовый штат должен быть сохранен, причем с учетом выплат повышенной заработной платы – врачам до 20 тысяч гривен, а среднему медицинскому персоналу – до 13,5 тысяч гривен в месяц, и что ситуация будет урегулирована в ближайшее время.

Мэр отметил, что повышение уровня заработных плат будет сопровождаться тщательными проверками хозяйственно-финансовой деятельности медицинских учреждений, но это не страшно, а наоборот, полезно: «Мы должны понимать, правильно ли работает система, но будем не наблюдателями, а участниками проверки, чтобы все было правильно и понятно».

Еще по медицинской теме Андрей Райкович сообщил, что на днях провел совещание с заместителем председателя Кировоградской ОГА по поводу обустройства приемного отделения больницы скорой медицинской помощи. Город должен знать, когда будет поставлено современное высокотехнологичное оборудование, чтобы к этому моменту полностью подготовить объект.

Пожалуй, важнейшим вопросом, стоящим перед нами в ближайшем будущем, является проведение термомодернизации жилищного фонда, которое в Кропивницком неразрывно связано с модернизацией системы отопления. Центральное отопление, разрушенное бесконтрольным распространением автономок, сейчас работает на 40% КПД, поэтому уже отопительный сезон-22-23 должен проводиться в новых условиях, но для этого нужна согласованная позиция всех жителей. Оказывается, даже строительство домовых или районных модульных котельных должно учитывать количество тех же автономок, но другого пути вроде бы и нет. Уже весной от центрального теплообеспечения будут отключаться дома, где количество систем автономного отопления превышает 90% от общего количества квартир.

Вместе с тем нужен диалог с людьми по поводу обогрева мест общего пользования в домах, потому что теперь «халява уже не проходит», – эмоционально сказал Андрей Райкович и посоветовал изучить опыт Житомира, где уже построили мини-ТЭЦ.

Термомодернизация жилого фонда в Кропивницком может производиться на 45 объектах. Это путь к получению выгодных долгосрочных кредитов для ОСМД, но, опять же, мы должны быть готовы к государственным кредитам, для чего в разъяснительную работу должны активно включиться депутаты городского совета, особенно те, кто часто выступает на эту тему на сессиях. В перечне объектов на термомодернизацию первым должен быть дом 24 на Попова, где идут аварийно-восстановительные работы после разрушительного взрыва, кстати, работы идут по плану, но мэр требует интенсификации усилий.