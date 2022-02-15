С браком – более ценные

– А знаешь о случаях, когда увлечение марками привело к семейной катастрофе? – спросил я филателиста Сергея Якунина, многим известного как начальник пресс-службы Кропивницкого городского совета. Тот не удивился вопросу и рассказал о таком случае, подтвердив тем самым, что признает большую силу марок над человеком. Кстати, о благотворном влиянии филателии на человечество было известно еще Карелу Чапеку. Помните, как господин Карас, герой рассказа «Коллекция марок», в старости осознал, что его жизнь была пустой и бессодержательной, – и все потому, что в детстве прекратил коллекционировать марки?

Перед тем, как показать дома свои филателистские богатства, Якунин повел меня на почтамт, где должен был приобрести новинки в коллекцию. Оставив там около двухсот гривен, заметно повеселевший, по дороге стал посвящать меня в основы филателии.

– Почтовая марка – ценная бумага, используемая для оплаты почтового отправления. Кроме марок, филателисты коллекционируют конверты, маркированные и немаркированные. Принимая отправление, почтовый работник гасит марку штемпелем, это и есть свидетельство выполнения почтой услуги. Гашеная марка не может быть использована для оплаты отправления еще раз. Бывают и специальные гашения – когда марка или маркированный конверт гасятся по случаю памятного события специальным штемпелем, разработанным художником. Специальный штемпель используется в течение одного дня, затем его уничтожают. Марку или маркированный конверт, гашеные таким образом, можно использовать для почтового отправления. Но прежде эта продукция нужна филателистам. Раньше, когда на нашем почтамте производились специальные гашения, коллекционеры выстраивались в очереди, брали конверты и марки сотнями.

Дома Сергей демонстрирует кучу альбомов с марками, советскими.

– Первыми марками я обзавелся в десять лет. Их купил мне отец, хотя я не озвучивал такого желания. Это были маленькие листы, посвященные 100-летию рождения Ленина. Потом я с отцом ходил в магазин «Филателия» на улице Ленина. Действовала – как и сейчас в «Укрпочте» – абонементная система, благодаря которой члены филателистического союза могли покупать все новинки почты СССР. Выпуск марок отражался в годовых каталогах, которые филателисты тоже покупали. В «Филателии» на Ленина было две продавщицы. Одна из них потом перешла на почтамт и еще долго работала там.

По словам Сергея Якунина, его пристрастие к маркам в детстве и юности еще не было сильным: они то восхищали, то отпускали. Всерьез же занялся коллекционированием после института, служа в военной авиации техником. Это были 1980-е годы.

– Женя, с которым служил в Мукачево, и привил мне любовь к филателии. Другие офицеры шли пить пиво, а мы – в «Филателию». Летом по воскресеньям мукачевские филателисты собирались в центральном сквере на берегу Латорицы. Зимой – в Доме культуры. Многие переписывались с зарубежными коллекционерами – из Венгрии, Польши, Восточной Германии, других стран соцлагеря. Чтобы переслать за границу негашеную марку в конверте, нужно было подать заявление на почту. В течение года разрешалось переслать за границу в конвертах определенное количество негашеных марок. Эти правила часто нарушались – филателисты не декларировали, что пересылают марки за рубеж. Почтовые работники не проверяли каждое отправление. Я во избежание недоразумений на службе переписывался с восточногерманским филателистом от имени знакомого мукачевца, используя его адрес. Зарубежным филателистам советские марки требовались как для собственных коллекций, так и для перепродажи. Взамен они высылали продукцию своих стран.

По словам Сергея Якунина, тот Евгений настолько отдался филателии, что все деньги тратил на марки, с этим не могла смириться жена, и они развелись.

Вернувшись в Кировоград, Якунин продолжил коллекционировать марки. Его генеральные коллекции (филателистический термин) – марки СССР, Украины, Германии.

– Есть все марки, выпущенные в СССР с 1960 года. Предшествующий период в моей коллекции представлен не полностью. Восполнять такие пробелы – непросто. Подростками мы покупали продукцию прошлых лет у старших товарищей. Но лишних марок у филателистов было немного. Ибо на один абонемент разрешалось заказать только одну марку. Была и редкая продукция, которой не хватало на всех. К примеру, перед Олимпиадой-1988 в Калгари почта СССР выпустила памятный блок. Когда советские спортсмены завоевали в Калгари много медалей, на части нераспроданного тиража того блока была напечатана соответствующая надпись. Так же случилось и тогда, когда сборная СССР победила в чемпионате Европы по хоккею, – на 800 экземплярах памятного блока, оставшихся непроданными, сделали соответствующую надпись. Редкие блоки продавались с рук по полтора рубля, хотя их номинал – 50 копеек.

Продавая друг другу марки прошлых лет, филателисты опирались на цены в каталогах. К примеру, на этом каталоге 1980 года указаны цены марок, выпущенных в 1950-х. Они официально подорожали с 20 копеек до 3 рублей.

На вопрос о самых дорогих марках в своей коллекции Сергей Якунин ответил так:

– Самые любимые – изготовленные методом металлографии. Такие марки напечатаны с металлических клише и шершавые на ощупь. Они – в одном цвете. Из таких марок есть советские, изготовленные до 1960 года, а также немецкие 1930-х годов.

Правда ли, что филателисты гоняются за браком?

– Всегда встречалась продукция с браком, – говорит Сергей Якунин. – Например, без зубцов. Хотя бывают без зубцов и кондиционные марки. Бывают марки с ошибками – скажем, указан неправильный год рождения или смерти изображенного деятеля. Сразу такую ​​ошибку не замечаешь. Когда ее обнаруживает почта, то изымает нереализованные экземпляры. Те, кто успел купить, – довольны, другие им завидуют и тоже хотят иметь, хотя бы и за бОльшие деньги. К середине девяностых в Кировограде было несколько сотен филателистов. Еженедельно мы собирались в парке Ленина по воскресеньям, зимой – в Доме культуры имени Компанийца. Очень богатую коллекцию имел Адольф Петрович Звариш, работавший заместителем начальника городского отдела внутренних дел и друживший с моим отцом. Он и старинные книги и монеты собирал. К серьезным коллекционерам относились стоматолог Стомаченко и преподаватель пединститута Парсамов, ты у него недавно интервью брал. Потом мы, филателисты, собирались в подвале на Куропятникова. Коллекционеры монет и значков – тоже. Возможно, до сих пор собираются, потому что их дела лучше, чем у нас.

Сергей Якунин подразумевает то, что с конца 1990-х филателистические ряды очень поредели. Старые коллекционеры умерли, а новым поколениям марки показались неинтересными. На кропивницком почтамте есть список из сорока филателистов, которые продолжают заказывать марки. Якунин из них знает лишь несколько человек и уверен, что и остальные не общаются между собой.

Собрания некоторых умерших филателистов оказались в макулатуре. За некоторыми коллекциями не сумели ухаживать дети и внуки, и ценные экземпляры поцвели в амбарах и сараях (марки хоть есть и не просят, но нуждаются в сухом воздухе, не терпят солнечного света). Многие потомки коллекционеров пытаются продать эти сокровища с помощью Интернета, но не знают цены и просят у публики помощи. Якунин продолжает заполнять в своей коллекции пробелы за прошлые годы, заказывает и новые марки «Укрпочты». Рад, когда есть возможность принять участие в мероприятиях по спецгашению.

– Например, в ноябре 2020 года в Кропивницком состоялось спецгашение марки, выпущенной к 180-летию со дня рождения Марка Кропивницкого. Это большая радость для коллекционера – побывать на мероприятии по спецгашению, купить там марку, соответствующий конверт. Чаще спецгашения проводятся в Киеве. Я не раз бывал на них. Во Львове тоже.

И все же филателисты недовольны «Укрпочтой».

– «Укрпочта» массово выпускает малые листы, состоящие из нескольких одинаковых марок. Этим почта отталкивает филателистов, ведь для коллекции достаточно одной марки. Это определенное мошенничество с ее стороны, поэтому я отказался покупать листы. А еще почта выпускает сувенирные буклеты с блоками. Такой буклет может стоить и больше 500 гривен, а стоимость вложенных в него марок – гривен двадцать. Пытаясь больше заработать на коллекционерах, «Укрпочта» убила детскую филателию.

Знает Сергей Якунин и мужчину, который в 1990-х годах в Кировограде выпустил марки «Гетманы Украины», которые оказались совсем не марками, потому что на их печать не дала разрешение «Укрпочта». Те псевдомарки у Якунина тоже есть.

Всего у Сергея – 77 альбомов. С марками, конвертами, открытками. Время от времени перелистывает их, любуется. Чаще это бывает, когда приносит домой новинки.

– Вкладываешь их в альбом, и хочется посмотреть другие марки на эту тему.

Также он участвует в посткроссинге – в обмене жителями разных стран открытками.

– Регистрируешься на сайте postcrossing.com, указываешь интересующую тебя тему, и система определяет пользователя, с которым можешь почтой обменяться открытками. Со многими жителями разных стран уже обменялся. Это не слишком дорого. К примеру, авиаотправление в США стоит около ста гривен.

Жена Оксана и дочь Светлана ни марок, ни открыток не коллекционируют, но уважают хобби Сергея. Для них главное – не погнуть, например, край марки, когда представится счастье подержать ее в руках.