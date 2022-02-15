Три процента за академичность

Кропивницкий академический областной украинский музыкально-драматический театр имени Кропивницкого уже полгода не имеет руководителя. Позади дважды проваленный конкурс на замещение должности директора – художественного руководителя, впереди – празднование 140-летия театра корифеев. Коллектив в подвешенном состоянии, в недоумении, что делать дальше, но сплоченный, что не может не радовать.

Мы встретились с несколькими актерами (Тамара Лаптева, Александр Ярошенко, Александр Малахатько, Лариса Коваленко) и помощником режиссера Мариной Малахатько. Выслушав кропивничан, обращаемся к областным властям: услышьте и сделайте выводы!

Так долго театр не был без руководителя, кажется, ни разу. Это ненормальная ситуация. Ненормально и то, что в театре нет артистов балета. Когда сотрудники были переведены на контракт, балет был ликвидирован. Но ведь театр музыкально-драматический! В массовых сценах всегда были задействованы балет и молодежь. Сейчас массовки смотрятся бедно, а танцевать приходится ведущим актерам. Да, они это умеют, но есть такая профессия – танцовщик, артист балета.

Нет штатных режиссеров, художников, заведующего литературной частью. Не хватает актеров. Люди увольняются. Принцип работы по контракту и отсутствие руководителя привели к тому, что сотрудник, у которого истекает срок соглашения, не может продолжить работу – некому проводить конкурс.

Так случилось с художником по свету – он уволился. Теперь «светят» актеры, более или менее разбирающиеся в этой системе. Но ведь это недопустимо. Качественное освещение – это серьезная составляющая происходящего на сцене действа. Рискуем навсегда потерять профессионалов, включая музыкантов оркестра и актеров. И нанять кого-то, принять на работу в сложившейся ситуации театр не имеет права.

Относительно очередного конкурса на замещение вакансии руководителя с кропивничанами никто не разговаривает, не советуется, не пытается прислушаться к мнению коллектива. А зря. Они считают, что нужно приглашать талантливого, профессионального менеджера, пусть даже он будет из другого города. А вот в отношении представителя театра Кропивницкого на должности директора – художественного руководителя считают, что этого делать не стоит. Может показаться странным после поддержки большинством коллектива кандидатуры Алексея Дорошева. Но ведь поразмыслили, оценили риски и пришли к общему резонному мнению.

Наш театр недооценен. Кропивничан давно никто не поздравляет с профессиональным праздником. Их просто не замечают. Хотя однажды поздравил Сергей Кузьменко, когда возглавлял облгосадминистрацию. Даже автобус для гастролей подарил. А больше никто и ничего. Даже грамоты не вручают, что уж говорить о подарках и званиях.

Заработная плата – это отдельная тема. Когда театр получает статус академического, сотрудникам должны доплачивать за «академичность». Размер доплаты зависит от решения областного совета. Говорят, есть театры, где доплата составляет 100 процентов. Нашим сначала решили добавлять 50, затем 25%. Сегодня – внимание! – всего 3 процента. Стыдно. При таком отношении к актерам нельзя ждать кого-то из других городов, выпускников театральных вузов. К тому же общежития нет, а нанять квартиру придется за свой счет.

Празднование 140-летия кропивничане пока не видят. Да их никто и не спрашивает. Они из Интернета узнали, что планируется торжественное празднование. Так, глава облсовета Сергей Шульга объявил о подготовке, призвал обращаться с предложениями. Но почему сначала не встретиться с коллективом, не услышать его мнение? Как минимум, удивительно и нелогично.

Когда планировали праздновать 130-летие, областные власти писали соответствующее представление в Верховную Раду. Просили финансовую поддержку, присвоение званий актерам и театру – статус национального. Еще несколько пунктов, которые, к сожалению, не были выполнены. Что уж говорить о 140-летии?

Труппа, работающая сегодня, – это фанаты. Они любят свое дело, потому не убегают в другие театры. Только за это их нужно уважать, поддерживать, помогать. Зритель это делает, а власть? Вы заметили, что на спектакли представители власти не ходят? Даже на премьеры. Возможно, поэтому власти не до театра и его судьбы. Уважаемые руководители, билеты можно приобрести за «ковидную тысячу»…