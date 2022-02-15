Весна все ближе

С 14 февраля на территории Александрийской общины установлен оранжевый уровень эпидемиологической опасности, который может перейти к красному.

До 31 марта проходит адаптивный карантин на всей территории Украины. По состоянию на 14 февраля, в Александрийской общине от коронавируса лечится 592 больных, из них 39 детей.

Пневмонией сейчас болеет 297 александрийцев.

Со вспышкой заболеваемости связано и продолжение дистанционного обучения, на котором александрийские школьники находятся уже две недели. Об этом в начале заседания исполнительного комитета сообщил мэр Сергей Кузьменко: «Мы вынуждены продолжить дистанционное обучение еще на одну неделю, ведь видим рост заболеваемости коронавирусом не только взрослых, но и детей. Возобновлять учебу, а через 3 дня снова объявлять карантин – не очень разумное решение. Поэтому продолжаем дистанционное обучение». Как сказал мэр, родители должны с пониманием отнестись к этому и набраться терпения. Дистанционное обучение будет продолжаться до 18 февраля, после чего будет принято решение относительно его продолжения. Детские садики работают в обычном режиме.

Единственным надежным средством облегчить течение болезни или избежать ее остается вакцинация. Отмечается увеличение желающих сделать прививку, в течение прошлой недели в Александрийской общине вакцинировалось 854 человека. Это на 174 больше, чем на прошлой неделе.

Однако, если болезнь все же «достала», от нее спасают медики, уже уставшие ждать обещанного правительством повышения уровня заработной платы, которое накладывается на сбои в финансировании медицинских услуг со стороны НСЗУ.

10 февраля этот вопрос поднял во время заседания исполкома городской голова Сергей Кузьменко. Он напомнил, что повышение зарплат медикам должно происходить, согласно расходам из госбюджета на текущий год, кроме того, длится процедура заключения контрактов с НСЗУ, но не все учреждения это сделали, из-за чего есть сбои по зарплате в некоторых учреждениях. Все заинтересованы в том, чтобы наши медицинские работники получали хорошую заработную плату. Осталось перечислить на больницы средства Национальной службы здоровья. Многие врачи и медицинские сестры в Александрии такую ​​заработную плату уже получили. Учитывая, что больницы имели определенный финансовый запас, который был на начало года, мы им воспользовались и все средства перечислили. То, чего не хватает, мы ожидаем из Национальной службы здоровья».

Кроме помощи со стороны городского бюджета, Центральная городская больница получила благотворительную помощь на сумму 100 тыс. грн благодаря тесному сотрудничеству городской власти и общественной организации «Путь к жизни». Речь идет об экспресс-тестах на выявление ВИЧ. Но не все вкладывают. Так, прокуратура проверяет наличие оборудования на 667 тысяч гривен, якобы поставленного подрядной организацией при реконструкции больницы.

Поскольку в середине февраля проходит символическая встреча зимы с весной, это нашло свое практическое отражение и в протоколе заседания исполнительного комитета от 10 февраля. Одним из решений члены исполнительного комитета согласовали предпринимателям с 4 по 10 марта торговлю живыми цветами к весенним праздникам, а другим – предоставлено разрешение на списание сборных металлоконструкций поврежденной месяц назад ураганом главной елки.

Так сложилось, что на переломе сезонов Украина отмечает действительно переломную дату в истории бывшего СССР. 15 февраля Александрия возложением цветов к памятному знаку отметила дату вывода советских войск с территории Афганистана. Боевой путь в Афганистане прошли 668 солдат, мобилизованных из Александрии и Александрийского района, и 547 военнослужащих 51-го отдельного гвардейского авиационного полка. 26 наших земляков погибли в Афгане…

Весна чувствуется и в приближении футбольного сезона, к которому команда украинской Премьер-лиги «Александрия» готовится в Турции. На этом сборе она в товарищеских матчах победила австрийский «Копфенберг» со счетом 2:1 и сыграла вничью три игры – с датским «Раннерсом», «Тоболом» и «Торпедо» из Грузии. В этих играх сумели «засветиться» новички – Калитвинцев и Костишин.

На прошлой неделе «звездно» было и в театральной жизни города, который посетила народная артистка Украины Ольга Сумская. Она побывала в обновленном театре и выразила не только восхищение, но и страстное желание сыграть на этой легендарной сцене.