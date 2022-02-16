Улучшаем здоровье: 5 лучших оздоровительных курортов Турции

Побережье Турции — курортный рай не только для любителей пляжного отдыха. В этой стране развита сфера spa, wellness и санаторного лечения. Чтобы определиться, куда именно поехать в отпуск, рассмотрим самые популярные курорты. Эта информация поможет отобрать наиболее подходящие туры в Турцию из Запорожья или другого украинского города.

Лечебные курорты Турции

Памуккале

Этот небольшой город привлекает гостей со всего мира термальными источниками, чьи воды заключены в белоснежные известняковые бассейны естественного происхождения. Легенды гласят, что оздоравливаться сюда любила приезжать сама царица Клеопатра. Из 17 природных источников получают воду температурой 36 градусов, в которой содержится почти половина веществ из таблицы Менделеева. Но больше всего в составе окиси кальция и сероводорода. Минеральную воду используют для лечения кожи, нервной системы, ЖКТ, глаз, суставов, ожирения.

Дальян

Благодаря большому количеству природных водоемов этот город называют турецкой Венецией. Теплые источники сероводородной воды размывают богатый минералами грунт, образуя целебные грязи. Основная специализация курорта — лечение кожи и опорно-двигательного аппарата. Процедуру начинают с погружения в естественные грязевые ванны (не менее 30 минут), а после душа гости отправляются в бассейны с минеральной водой температурой 39 градусов.

Афьон

Название городка в Западной Анатолии происходит от турецкого слова, означающего «опийный мак», — это растение культивируют для приготовления лечебных составов. Минеральная вода Афьона богата сероводородом и микроэлементами, что позволяет успешно лечить ревматизм, кожу, ЖКТ, сердечно-сосудистую и эндокринную системы.

Балчова

Большинство лечебных курортов Турции находится вдали от побережья, но если вам хочется совместить оздоровление и отдых на море, стоит выбрать местечко Балчова. Это один из крупнейших бальнеологических курортов Турции, который пользуется популярностью с древних времен. Большой термальный комплекс предлагает водо- и грязелечение, оздоровление с помощью лечебной гимнастики, массажей, микротоковой и физиотерапии. Здесь особенно эффективно проходит послеоперационная и посттравматическая реабилитация, восстановление после переломов, ранений.

Ялова

Еще один термальный курорт на побережье. Горячие источники Ялова находятся неподалеку от побережья Мраморного моря. Курорт особенно популярен среди местного населения. Минеральная вода, насыщенная кальцием, серой, натрием, позволяет лечить системные болезни ЖКТ, ревматизм, бороться с проблемами метаболизма и кожными недугами.