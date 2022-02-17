№7 (1470)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 17 лютого 2022 року

Поправка на «Омікрон»

Після вибуху, або Екзамен на міцність

Три відсотки за академічність

Війні – бути? Чи не бути? Ось у чому питання…

Весна все ближче

Працюємо з любов’ю

Євгенія Ніколаєва: «Іншого варіанту немає»

Pandora papers не горять: хто на них погорить в Україні

Футболіст, коваль, ювелір…

Ще раз про любов

Крали й будуть красти?

З браком – цінніші

Дуже схоже на щастя

Олімпійський щоденник: екватор позаду

 

Номер еженедельника «УЦ» от 17 февраля 2022 года

Поправка на «Омикрон»

После взрыва, или Экзамен на прочность

Три процента за академичность

Войне – быть? Или не быть? Вот в чем вопрос…

Весна все ближе

Работаем с любовью

Евгения Николаева: «Другого варианта нет»

Pandora papers не горят: кто на них погорит в Украине

Футболист, кузнец, ювелир…

Еще раз про любовь

Воровали и будут воровать?

С браком – более ценные

Очень похоже на счастье

Олимпийский дневник: экватор позади