Александрийские дети побеждают в олимпиадах

С 21 декабря ученики Александрийской общины вернулись на стационарную форму обучения. Об этом сообщил Сергей Кузьменко: «У нас есть определенная стабилизация заболеваемости, наши врачи справляются. Дистанционное обучение – это безопасно, но нужно готовиться к экзаменам и другим важным событиям, поэтому классическое обучение будет продолжено в заведениях Александрии».

Следует отметить, что и в условиях, далеких от идеальных, то есть со значительным элементом дистанционного обучения, ученики александрийского лицея информационных технологий в ходе областных школьных олимпиад сумели продемонстрировать незаурядные результаты, завоевав 11 призовых мест. В частности, 10-классница Ярослава Токарева победила в, так сказать, 4 номинациях – математика, информатика, физика и вдобавок – астрономия. Победы на областном уровне по информатике праздновали также учащиеся лицея Назарий Яготин и Сергей Ориша. Достигнутые результаты дают им право готовиться к участию во всеукраинских олимпиадах.

Между тем городское хозяйство постепенно переходит в режим весенне-летних работ, что подтвердило заседание исполнительного комитета, на котором городской голова сообщил, что уже 15 марта на александрийские маршруты выйдут новые автобусы, закупленные в Турции, в ближайшие дни, как только позволят погодные условия, начнется и ямочный ремонт дорог. Продолжаются все плановые работы: проводятся тендеры на ремонт дорог, время начинать строительство спортивной арены на базе УВК №17 и реконструкцию инфекционного отделения городской больницы и т.д.

Весной александрийцев ждет и очередной подарок – в парке Шевченко будет построен детский городок площадью 1200 квадратных метров – «самый большой детский городок в нашем городе», – сообщил Сергей Кузьменко и успокоил земляков: «Городской совет работает в штатном режиме. Поэтому призываю жителей быть спокойными, уравновешенными, внимательными и выполнять решения, которые принимаются органами государственной власти и местного самоуправления».

Последний месседж городского головы касается как общеукраинских проблем, так и территориальных общин. 16 февраля Александрия присоединилась ко Всеукраинскому Дню единства, утверждённому президентским указом, а 20 февраля в городе состоялось шествие памяти и митинг в честь Героев Небесной сотни.

15 февраля прошла внеочередная сессия Александрийского городского совета, на которой было принято решение о финансировании территориальной обороны в сумме 600 тыс. грн. При этом Сергей Кузьменко отметил: «В стране все будет хорошо, ведь основной гарант нашей безопасности – это Вооруженные Силы Украины. Они выполняют свои обязанности. Наша задача сегодня вполне понятна – подставить плечо и оказать им поддержку». Средства нужны на первоочередные нужды для комплектации батальона территориальной обороны, причем 1 миллион 200 тысяч гривен дадут другие общины района.

Главой территориальной обороны в Александрийском районе стала глава районной государственной администрации Ольга Кориненко, командиром батальона – Сергей Бережной. Александрийский БТР (батальон теробороны) будет базироваться в Байдаковском микрорайоне (бывший Октябрьский) и может насчитывать до 500 человек, перед которыми будут стоять боевые задания, такие, как «поиск и уничтожение диверсионно-разведывательных групп».

В, так сказать, мирной жизни Александрия в общем рейтинге индекса конкурентоспособности обогнала Кропивницкий. Индекс конкурентоспособности городов – это аналитический инструмент, с помощью которого оценивают условия ведения бизнеса и экономическую политику в городе. При этом оценивается деятельность в десяти сферах: организация бизнеса, открытость данных, доступ к публичному имуществу, налоги, коррупция, безопасность ведения предпринимательства, стоимость соблюдения законодательства, лидерство городских властей, ресурсы для развития и поддержка инноваций.

Такие рейтинги способствуют поступлению инвестиций, а одним из крупнейших социальных инвесторов Александрии остается холдинг «АгроВиста», который в прошлом году потратил на социальные программы более 25 млн гривен, которые пошли на строительство парка в Александрии, а также на такие проекты, как социальное такси, помощь на лечение и финансирование детских садов и школ, религиозных общин, больниц для борьбы с коронавирусом. На 2022 год «АгроВиста» объявляет конкурс на получение гранта социального партнерства для дальнейшего развития территорий Александрийской общины.