У социальных сетей есть одно неоспоримое преимущество – здесь появляется множество старых фото, среди которых есть действительно уникальные. Они напоминают мгновения истории или спасают от забвения внешний вид людей и населенных пунктов. Некоторые фото претендуют на подлинные открытия. Например, когда Юлия Лебедева выставила найденное ею архивное фото старинной башни на территории Александрийской центральной городской больницы, которая оказалась силовой ветровой установкой начала ХХ столетия.

Мы не то что забыли, а даже не знали о существовании электрической ветряной мельницы, «УЦ» об этом писала. Но мы забываем и гораздо более близкие времена. Недавно Александр Шандан выставил в Фейсбуке фото фонтанной медной скульптурной группы «Девочка на шаре с дельфинами», стоявшей в той же Александрии – в сквере у плавательного бассейна «Дельфин». Даже фото показывает, как хороша была композиция, можно сказать, что благодаря скульптуре это был самый красивый фонтан Кировоградской области, но в конце 90-х годов он неожиданно исчез, и о нем со временем забыли. Но не совсем, о чем свидетельствует реакция пользователей соцсетей, впрочем, ничего конкретного об объекте и причинах его исчезновения никто не сказал.

Высказывались разные предположения, например, что фигуру убрали, а фонтан засыпали землей по приказу «Цапюка и Давыденко» (тогдашний мэр и чиновница) или из-за жалобы, что «женщина голая», или «чтобы не травмировались дети». Пишут и о том, что фигуру украли металлисты или что она перекочевала в чей-то частный двор. Как всегда, истина где-то посередине, потому что есть сообщения, что фонтан был очень хорош, но каждый день очень страдал от вандалов, которые разбивали фонари. Доставалось девочке и от металлистов, потому что сначала исчез мячик, который она держала в руке. А еще у фонтана ночью было шумно – собиралась молодежь, которая вела себя неадекватно. К этому добавлю свое воспоминание, я даже когда-то писал, что это место стало настоящим Клондайком для окружающих собирателей пустых бутылок.

Вполне вероятно, что тогдашним властям надоели жалобы и сообщения об очередном случае вандализма, но ума или терпения, чтобы навести порядок, не хватило, поэтому они решили проблему кардинально – распорядились фигуру демонтировать, а бассейн засыпать и разбить на этом месте клумбу.

Следует отметить, что бассейн в Александрии расположен неправильно – фасадом он выходит не на центральную площадь города, а на другую улицу, вот там, между двумя пятиэтажками, бассейном и Братской улицей (бывшая Калинина), и расположен парк, в котором работал фонтан , а задней, глухой стеной, бассейн выходит на площадь. Чтобы проверить версии, мы позвонили по телефону Николаю Иосифовичу Олефирову, 1935 года рождения, директору плавательного бассейна с 1977 по 1998 год. В прошлом году на юбилей города ему было вручено отличие «За заслуги перед Александрией». «Украина-Центр» опубликовала интервью с Николаем Иосифовичем, который, несмотря на возраст, занимается активной общественно-полезной общественной и спортивной деятельностью и хорошо знает историю жизни и гибели «Девочки с дельфинами»:

– Когда фонтан исчез, директором бассейна был уже покойный Дмитрий Бабий, поэтому я позвонил ему: что это вы делаете? Эту фигуру поставил я, причем бесплатно, у меня сохранился утвержденный директором по кадрам и быту ПО «Александрияуголь» Александром Александровичем Цешковским «Перспективный план улучшения площадки перед бассейном “Дельфин” на 1989-1995 годы» (бассейн принадлежал коллективу ПО «Александрияуголь». – Авт.). Согласно генплану, перед бассейном должны быть три корта для большого тенниса, но, поскольку перед бассейном (с выходом на площадь) были площадки для баскетбола и хоккея, и она почти никогда не заливалась на зиму, я подумал и решил разбить вместо кортов парк отдыха. Тогда же меня вызвал технический директор объединения Эдуард Кривашов и за мое самоуправство предложил написать заявление на увольнение, потому что корты важнее.

– Ого, как серьезно.

– Да, я от него пошел к Цешковскому, который тогда был парторгом, и он меня поддержал, мол, как директор и хозяин бассейна считает, пусть так и будет. Вот тогда я разработал план зоны отдыха, в том числе и сделать фонтан и площадку для духового оркестра. Позже я заказал туда скульптурную группу «Три дельфина и девочка с мячом», договорился с местным художником, кажется, он жил в районе пожарной части, фамилия Рациборский, Александр зовут, молодой такой парень. Он начал делать, я поехал на Бандуровский разрез, договорился, чтобы средства оплатил не профком, а разрез, кажется, 16 тысяч рублей. Но банк не мог пропустить все сразу, только двумя платежками, а потом получилось, что деньги вообще не перечислили, и так эти дельфины остались у меня бесплатно.

Прошло время, я написал заявление на увольнение. Позже смотрю, новый директор снимает этих дельфинов, я звоню и спрашиваю: зачем снимаешь? Говорит, что согласовали вопрос с мэром. Потом эти фигуры долго лежали под бассейном, на них была тоненькая медная фольга, ее ободрали, а куда девались фигуры, я не знаю.

– Целая история.

– Да, возможно, фигуры забрали домой те, у кого есть фонтан, был и такой слух.

– А когда точно установили фигуры?

– В 1978-79-м я посадил парк, за саженцами ездили в Кременчуг, потому что здесь таких не было, тогда же поставили и фигуры, это 1979-1980 годы. Чем мотивировали снятие – не знаю. А чем мотивировали снятие тяжелых цепей, которые были в качестве забора вокруг сквера – сняли и сдали на металлолом. А почему сняли и продали двигатель с автомобиля для перевозки хлора? Еще одно: после установки алюминиевых рам на витражах осталось около полутора тысяч обрезков алюминиевого профиля по 1,5 метра каждый и весом по 10 кг – где он делся? Сдали все.

А где делись 300 шкафов на три отделения для одежды? Ни одного нет! Кстати, я хотел со стороны площади пристроить два «лягушатника», то есть летние бассейны для детей, метров по 60 длиной, но так и замерло, тогда бы на площадь был красивый вид, а не стена с окнами.

Жалоб на фонтан, будто бы о голой женщине, не было, это ерунда, она была в трусиках. Я никогда не ожидал, что с бассейном так обойдутся, у нас была настоящая машина по подготовке разрядников, только юношеских больше тысячи, 2-3 мастера спорта и 5-6 КМС ежегодно! И взять и остановить такую ​​машину – это…

Вот такая история об одном из бывших лучших рекреационных уголков Александрии, но его можно восстановить, ведь идея и художественное воплощение того стоят!