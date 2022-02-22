Эпилепсия. Только фитотерапии – мало

Около 300 детей болеет эпилепсией в Кировоградской области. Много это или мало по сравнению с предыдущими годами? Есть ли у такого ребенка шансы выздороветь? Изменилось ли лечение эпилепсии за последние тридцать лет? Как поступать, когда видишь человека в состоянии эпилептического приступа, и ты – не врач? Об этом рассказывает врач высшей категории по детской неврологии Людмила Душкина, которая заведует неврологическим отделением в областной клинической детской больнице.

Прежде всего врач объяснила, что современная наука определяет эпилепсию как расстройство головного мозга, характеризующееся устойчивой склонностью к судорожным приступам.

– Только около четверти страдает эпилепсией в неизлечимой форме. Остальные выздоравливают, если применяется правильно подобранная противосудорожная терапия. В одних случаях это происходит в течение года, в других – в течение двух или трех лет.

По словам Людмилы Душкиной, количество детей, больных эпилепсией, в Кировоградской области во все времена – примерно одинаковое. Поводы для обращений к врачу тоже всегда схожи.

– Родители замечают у ребенка судороги – в руках, в ногах, в туловище. Или ребенок еще и хрипит или теряет сознание. Иногда происходит неконтролируемое мочеиспускание или стул. Родители могут связывать это с пищевым отравлением, перегревом на солнце. Возможно и такое. На днях в наше отделение поступила трехмесячная девочка, незадолго до этого у нее произошли судороги. Не обязательно, что это эпилепсия. Будем проводить исследования. Возможно, дело – в гормональных нарушениях или нарушениях работы сердца.

Врач имеет в виду следующие исследования: электроэнцефалография, магнитно-резонансная томография, спирально-компьютерная томография. В частности, с помощью электроэнцефалографии анализируется биоэлектрическая активность головного мозга.

– Электроэнцефалограмма дает нам много информации. Показывает, есть ли разряды, характерные для эпилепсии. Мы отлично умеем читать энцефалограммы.

Людмила Душкина утверждает, что именно благодаря диагностическому оборудованию лечение эпилепсии в нашей стране стало более эффективным, чем в советские времена. И симулировать эпилепсию теперь не удастся: электроэнцефалограф не проведешь.

Правда, в районных больницах такого оборудования нет и сейчас. Но оно уже есть в частных медучреждениях. В Кировоградской области большинство «детских» энцефалограмм делается в областной клинической детской больнице. Она остается ведущим медицинским учреждением в области в лечении детской эпилепсии. У семейных врачей, которые должны наблюдать таких больных, нет достаточного опыта.

О причинах эпилепсии Людмила Душкина говорит, что они могут быть разными:

– Например, проблемы в течении беременности матери: кислородная недостаточность, дефицит питательных веществ, поступающих в мозг ребенка. Возможна такая причина, как травма ребенка при родах. Да и старшие дети могут заболеть в результате черепно-мозговых травм. Бывает, что эпилепсия возникает после заболевания, которое сопровождалось интоксикацией, высокой температурой. Постковидный синдром тоже может сопровождаться симптомами, похожими на эпилепсию. В таких случаях разбираемся: это коронавирус еще не покинул организм или ковид стал толчком для развития эпилепсии, которая раньше не давала о себе знать? Бывает и наследственная – генная – эпилепсия. Таких больных – девять процентов. Они относятся к тем 25 процентам, которые считаются неизлечимыми. Расспрашиваем родителей ребенка, были ли у них в роду больные эпилепсией. Бывает, выясняем, что судорожные приступы случались у деда или бабки. Бывает, родители признаются, что у них в детстве были такие же проблемы и что лечение помогло.

Лечиться или не лечиться ребенку – это зависит от родителей. Например, у нас лечится ребенок, перенесший сотрясение мозга. Мама лечила ее травами, пока не стало плохо. Травы – это хорошо, но их мало. Повторяю, лечение может длиться от года до трех. Кроме случаев, когда эпилепсия неизлечима, – тогда противосудорожные препараты следует принимать пожизненно. Чем раньше начать лечение – тем оно эффективнее.

И – о том, как действовать рядовому человеку, ставшему свидетелем эпилептического нападения.

– Помочь больному – обязанность каждого, – считает Людмила Душкина. – Если вы стали свидетелем такого нападения, вызовите неотложную медицинскую помощь. Тем временем положите больного на бок, чтобы он не захлебнулся рвотой. Положите под голову что-нибудь мягкое. Чтобы не запал язык, можно вставить между зубами твердый предмет – например, ложку, – предварительно обернув тканью. Благодаря этому не повредятся зубы. Проконтролируйте, чтобы больной не причинил себе вреда.

А можно ли больному уберечься от приступа регулярным употреблением рекомендованных лекарств? Вот какое мнение по этому поводу Людмилы Душкиной:

– Прием противосудорожных препаратов снижает риск приступа. Когда эпилепсия – в сложной форме, настраиваем больного на регулярное употребление таких препаратов, но и это не гарантия, что не произойдет приступ. А если человек пренебрегает рекомендациями врачей, без их согласия прекращает принимать лекарства, то есть проводит эксперименты над собой, – кто за него может ручаться?

Также врач утверждает: не каждому эпилептическому приступу предшествует аура (ощущение холода, жара, жажды, мигрень).

– А если аура наступает, больному нужно успокоиться, прекратить работу, сесть или лечь, принять лекарство. Обычно аура возникает, когда приближается время приема лекарства.

Также Людмила Душкина советует больным эпилепсией отказаться от посещения дискотек, поскольку яркий свет, который еще и мелькает, влечет за собой судороги. Такой же эффект имеет мерцание света на волнах, поэтому купаться в водоемах таким людям – рискованно, можно утонуть.