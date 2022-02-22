Сергей Притула: «Мы создаем все с нуля»

Известный шоумен, ведущий программ на «Новом» канале, руководитель «Вар’яти-шоу» Сергей Притула ушел из этих перечисленных проектов, чтобы заняться политикой. На последних выборах он баллотировался на должность киевского городского головы, занял третье место. Теперь Притула занимается созданием своей политической партии. Рассказать о своих замыслах он приехал в Кропивницкий.

– Я сейчас езжу по городам Украины и призываю людей не бежать из страны и от политики, не бояться, не стесняться, и не нужно реагировать на то, что нам говорили годами люди, которые хотят оставаться и дальше в политике. Нам говорили, что политика – это грязное дело и порядочным людям там делать нечего. Таким образом, определенная когорта людей, считающих себя неприкосновенными и единственными, кто может заниматься политикой, отсекает других от возможности управлять процессами.

Надо брать и делать. Я никогда не ждал и не верил, что государственный аппарат способен обеспечивать по полной нашу армию, и создал фонд, успешно работающий много лет, и многое уже сделано.

В обществе велик запрос на справедливость. Безопасность на улицах, справедливая защита со стороны органов. Бизнес ожидает справедливых условий для работы без маски-шоу и прочего. И так далее во всех областях.

И я не из тех, кто привык просто критиковать положение дел. Я человек действия. В политические процессы Украины я зашел почти три года назад, когда стало ясно, что в стране сменится властная верхушка, и стало понятно, что эти люди принесут с собой. Что несут с собой люди, которые окружали Владимира Зеленского, у меня понятия не было и после двух с половиной лет управления этой командой государством. Я до сих пор этого четко не понимаю. Поэтому принял решение переступить эту тонкую границу между общественным деятелем и политиком. Когда меня спрашивают, зачем я полез в политику, отвечаю, что устал ждать, что кто-то что-то сделает вместо меня.

Партия будет участвовать в парламентских выборах, которые должны пройти в 2023 или 2024 году:

– В первую очередь в планах на горизонте стоит парламентская кампания. Институционально парламент не давал издеваться над страной за все годы и переломить о колено Конституцию. Не важно, кто был президентом. И при Леониде Кучме, и при Викторе Януковиче именно парламент был институтом, скреплявшим страну. Кроме, конечно, человеческого протеста, если мы говорим о Януковиче.

На вопрос, не много ли в украинской политике юмористов, Притула ответил:

– Если вы считаете, что тот факт, что некоторые другие политики, как и я, пришли в эту плоскость из одной области, достаточен, чтобы ставить между нами знак «равно», то простите меня. Если вам какой-нибудь дантист сделал больно в детстве, то вы же не перестали ходить к стоматологу, вы просто выбрали другого. Я не хочу убеждать кого-то в своей безгрешности, я создаю партийную историю не по тем лекалам, которые были у других. Давайте мы дождемся момента, когда вы увидите эту партию и людей в ней, и после этого я буду рад услышать такой же вопрос, если он тогда у вас останется.

Корреспондент «УЦ» задал Сергею Притуле пару вопросов.

– Кто олицетворяет вашу политическую силу в Кропивницком и Кировоградской области? Кто формирует команду?

– Пока еще у нас нет людей в Кропивницком. Никто не формирует. Поэтому я и приехал, чтобы познакомиться, послушать ваши предложения. Кадровые тоже. (На встрече было замечено немало ветеранов АТО – ООС, таких, как командир роты 5-й батальонно-тактической группы 81-й отдельной аэромобильной бригады капитан Вооруженных сил Украины, председатель Кировоградской областной организации Союза офицеров Украины Андрей Бойко, краевед-историк Юрий Митрофаненко и другие. – Авт.)

– Как будет называться партия?

– Название мы объявим на съезде партии в марте. Оно точно не будет именным вроде Блока Юлии Тимошенко или «“Умная политика” Дмитрия Разумкова».

Мы не покупаем партию, нам ее никто не дарит. Мы создаем все с нуля, делаем в марте учредительный съезд. После этого приступаем к кампании сбора подписей по всей Украине. Я не вступал здесь в какие-либо диалоги с местной элитой, как это делают другие политики. Пришел сюда, чтобы с общественным сектором и средним бизнесом делать структуру с теми людьми, которые на месте хотят абстрагироваться от всех остальных и создать ту партию, за которую будут сознательно голосовать, а не по принципу малейшего зла.

Притула считает, что на сегодняшний день поддержка его потенциальной партии уже более 5 процентов. «Чтобы больше получить, нужно пахать и ездить по стране. Политика не делается с Печерских холмов, она делается снизу».