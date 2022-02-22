У Холокоста юбилеев не бывает

Таких мест массовых убийств евреев во время гитлеровской оккупации Украины даже не сотни, тысячи. Огромные могилы, как в Богдановке и Бабьем Яре, колодцы с десятком тел, как в Новомиргороде и Ольшанке. Среди них – село Хащеватое, где 80 лет назад 16 февраля 1942 года приняли мученическую смерть более тысячи женщин, стариков и детей. Точнее, 378 детей…

После того, как в 2013-14 гг. был выстроен Мемориал Хащеватской трагедии и высажен Парк Памяти, о бывшем еврейском местечке узнали, наконец, и в самой Украине. Десятки статей, видеорепортажей, публикаций в соцсетях и экскурсий сделали свое дело. Мемориал решением Кабмина включен в список «історичних пам’яток місцевого значення». Теперь за судьбу этих 55 соток, ставших вечной общей могилой, можно быть спокойным.

Благодаря кропотливой работе краеведа и историка Василия Даценко и сотрудницы СБУ Марины Губановой (Яковенко) стали известны подробности того черного дня в истории Хащеватого и многих последующих событий. Обнародованы имена палачей и пособников. Практически восстановлен полный список жертв. Продолжается переписка с единственной выжившей тогда Ривой Ташлыцкой (Верой Левицкой), ее судьба – готовый сценарий для невероятного фильма. Но архивная работа не закончена, не все тайное стало явным, тринадцать томов «хащеватских» дел ждут тщательной расшифровки…

Дважды в год – 16 февраля и 9 мая – здесь проходят митинги-реквиемы, их непременные участники – ученики местной школы. Дважды в год они читают берущие за душу поэтические строки. Приходят сельчане, представители местной власти, гости из Кропивницкого, Одессы, Киева, Херсона, Днепра. Приезжают потомки хащеватцев со всего мира – от Аляски до Австралии. Главный движитель и организатор этих мероприятий – директор школы Елена Михайловна Вдовиченко (на фото).

Приятным сюрпризом для школьников и их директора стала недавно изданная книга «Праведники народов мира. Украина», вышедшая в издательстве «Наш Формат» по инициативе Еврейской конфедерации Украины, Мемориального центра Холокоста Бабий Яр и Евро-Азиатского еврейского конгресса, переданная в Хащеватое президентом ЕКУ Борисом Ложкиным. Есть в книге и страницы, посвященные Ефиму и Валентине Левицким – спасителям Ривы Ташлыцкой.

Для организаторов очень важно, чтобы на каждом митинге появлялись все новые участники. Даже несмотря на закрытые пандемией и войной границы. В этом году в «хащеватский круг» вошли раввин Моше Реувен Асман из Киева, представитель Объединенной еврейской общины Украины, руководитель масштабного проекта по установке памятников на местах массовых расстрелов Виталий Камозин, известный в Украине и за рубежом авиатор и меценат Леонид Шмаевич с супругой Галиной Кузьменко, директор областного Музея искусств Татьяна Ткаченко-Суханова.

Создателей Мемориала представляли Леонард Лидберг (Одесса) и Виктор Бевзенко (Хащеватое). Заметно волновались, выступая, мэр Гайворона Роман Валуйко и сельский староста Сергей Манзюк. Именно их стараниями была приведена в порядок дорога возле Мемориала. Традиционную молитву в память о душах невинно убиенных прочел раввин Дан Закута (Кропивницкий).

Все было как обычно – много волнующих слов, много слез, много цветов и памятных камешков. Так же было и год, и десять лет назад. У трагедий Холокоста нет юбилеев, есть только память, она вечна, как воды Южного Буга, которые несутся вдоль древних валунов и перекатов.

Фото Ирины Мармер.