В зоне разлета осколков

Впервые в истории войну объявляют, как концерт. Остаётся узнать, в котором часу начало.

Михаил Бродский.

Те, кто 16 февраля выдохнул с облегчением, вдохните обратно – ничего не закончилось. Более того – 20.02.2022 начался новый акт драмы в театре военных действий.

Далее специально для тех немногих, кто до сих пор не понял, для чего был весь этот дурдом с активным нагнетанием панических настроений «нападет – не нападет». Теперь ясно-понятно, что это самый настоящий элемент войны Соединенных Штатов, Великобритании и Евросоюза с Россией за господство в Европе. Войны уже не холодной, но еще не горячей. Теплой. А наша страна волею судьбы и еще многих факторов оказалась в зоне смертельного разлета осколков новой мировой войны.

Своими заявлениями Штаты со товарищи пытались вынудить Путина либо оправдываться – мол, никто ни на кого пока не нападает, либо идти на глобальные переговоры всех со всеми, либо, и это был худший вариант для нас с вами, – атаковать Украину, отстаивая свою зону влияния, и окончательно закрепиться в роли мирового изгоя.

Выбор Путина уже известен – для начала признать независимость (от Украины) самопровозглашенных республик. Государственная Дума решение уже обеспечила, челобитные царю поданы вовремя. Повод оформлен со всей тщательностью – массовая эвакуация местных жителей в глубь России подальше от украинской армии. Информационное сопровождение выполнено на высшем уровне, только «распятых мальчиков» не хватало, чтобы убедить весь мир в агрессивных намерениях Украины. И даже если бы вся наша страна во главе с хором им. Веревки скандировала «Никто на вас не нападет!», реализацию плана Путина это не остановило. Граница с ЛДНР теперь станет границей с Россией.

Думаю, для наших западных партнеров вариант «обрезания» Украины сюрпризом не стал, иначе для чего были многочисленные звонки по линиям Москва-Париж-Вашингтон?

Может ли Путин пойти дальше, на границы Донецкой и Луганских областей или даже на Киев? Очевидно, может, если его категорически не устроит политика Киева, но рискну предположить, что ВВП наверняка будет выжидать момента, когда власть в Украине, взятой в кольцо от Беларуси до Молдовы и расшатанной внутренним раздраем, начнет ломаться и сыпаться.

И вот тут мы подошли к главному, что теоретически могло бы помочь избежать гибели страны, – единению нации. Не празднику, быстренько назначенному на 16 февраля. Не бутафорскому единению по команде Офиса президента и по списку бюджетников – у нас таких праздников дофига и больше. А единству нации, когда одна Родина для всех. А не по Вовиным, Петиным, Юлиным или Кивиным понятиям.

Вы верите в такое «окно возможностей»? И я, к сожалению, тоже не верю. Скорее всего, завтра в нашей стране начнется активный поиск внутренних врагов – виновников «зрады», перемежающийся соревнованиями в страшных проклятиях Путину (которые ему до одного места). Скоро же выборы, понимаете?

И последнее. Может ли Путин пойти на мирные переговоры? Конечно, может! Но только с позиции силы и под угрозой нового обострения – «выполните мои требования, и я от вас отстану. На какое-то время». Помните, «нравится, не нравится…»? Это как раз тот случай.

Подведем промежуточные итоги. Не нужно обманываться – война на Донбассе отторжением части украинской территории не закончится. Она просто перейдет в другую фазу. Западные партнеры подогнали так нужные нам деньги и оружие, а заодно уверенность, что воевать за нас они не будут ни при каких обстоятельствах. Поуехавшие граждане и неграждане возвращаться не спешат. Полумертвая экономика получила еще один обширный инсульт. Надежд на дипломатию больше нет, в случае Лаврова-Кулебы она не предусматривает компромиссов. Пора привыкать жить в условиях перманентной гибридной войны. Ничего, не мы одни такие на планете.

Главный вопрос, который звучит, даже когда все вокруг молчат: как планировать свое будущее (даже ближайшее), если тебе чуть не каждую неделю назначают войну? Как-как, нужно учиться жить одним днем, посуточно. Слава Богу, что еще не почасово…