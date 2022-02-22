И мина на тортике…

Прогнозы относительно возможных осложнений вокруг проведения 10-й сессии Кировоградского областного совета 8 созыва, назначенной на 22 февраля, материализовались еще на заседании президиума, которое состоялось накануне. На нем три фракции – «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «За будущее» – не увидели целесообразности проводить заседание «для галочки».

Оставалась надежда на то, что ночь внесет свои коррективы, в смысле, лидеры фракций и руководство совета договорятся, но чуда не произошло – как ни тянул время аппарат совета с последним звонком, даже когда в зал зашел председатель областного совета Сергей Шульга, большинство депутатов так и не явились. В кулуарах можно было узнать, что основное противоречие возникло по поводу изменений в бюджет, представление которых задержала областная государственная администрация, поэтому этот вопрос не успели рассмотреть в комиссиях в регламентированные 10 дней до начала заседания. Как правило, изменения в бюджет области на текущий год принимаются в феврале, поскольку становятся известны размеры прошлогодних остатков и субвенций из госбюджета, то есть, даже считая с начала года, времени было более чем достаточно.

В этих условиях странной показалась позиция председателя совета, который настоял на проведении сессии без учета мнения глав фракций, ведь действительно актуальных ответов на последние вызовы в повестке дня не было. Возможно, дело не только в бюджете, но и в неучтенных депутатских программах, а возможно, начинается большая политика, и этим демаршем отсутствующие фракции сделали заявку на создание новой конфигурации большинства? Тем более, встал вопрос о количестве заместителей председателя совета, которых больше, чем предусмотрено законом. Ну и, несомненно, это сигнал для главы облгосадминистрации, которую разные политические силы начинают поочередно склонять к лояльности.

Следовательно, расклады в областном совете изменились, и отсутствие большинства свидетельствует о серьезных противоречиях, впрочем, открыто о них не говорят. Лидер «радикалов» и заместитель председателя совета Дмитрий Линько рассказал, что отсутствующие депутаты считают ненужным собираться так часто, ведь последняя сессия была на прошлой неделе, когда во внеочередном режиме депутаты голосовали за выделение средств на тероборону. Еще один заместитель председателя совета, Юрий Семенюк от «Пропозиції» (фракция тоже отсутствует), комментировать ситуацию отказался, а председатель совета Сергей Шульга в своем выступлении сказал, что депутаты должны обеспечивать бесперебойную деятельность законодательного органа. Но, поскольку кворума так и не было, он решил предоставить слово активистам и начальнику ГУ ЧП в Кировоградской области Роману Козьякову, который доложил, что полиция перешла в чрезвычайный режим несения службы и ситуацию контролирует. Между тем за столом президиума появилась и глава облгосадминистрации Мария Черная, которая не смогла скрыть волнения, когда обращалась к «великому кировоградскому народу».

На этом сессия фактически и закончилась, потому что в 10 часов 17 минут Сергей Шульга объявил полученную информацию о заминировании помещения, поэтому комментарий лидера «ЕС» Сергея Коваленко мы получили по телефону: «Мы считаем, что в этих условиях проводить заседание без изменений в бюджет нецелесообразно, потому что это 322 миллиона гривен, которые нужны на заработные платы, питание в госпитале, энергоносители. Сейчас депутаты собрались в помещении областного совета и предлагают назначить рассмотрение повестки дня, вместе с бюджетным, на 1 марта».