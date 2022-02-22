«Зимняя спячка закончилась!»

Об этом заявил Андрей Райкович, городской голова Кропивницкого, на еженедельном аппаратном совещании с руководителями городских предприятий и подразделений. Но сначала Андрей Павлович проанализировал события прошлой недели.

«Спасибо всем кропивничанам, что 16 февраля мы показали, что День единения для нас не пустой звук. Тысячи людей это показали.

Активно ведется работа по обустройству территориальной обороны города. Мы должны обеспечить ее всем необходимым. Передали 5,5 тысяч квадратных метров помещений, территорию больницы Святой Анны, которая идеально подходит для дислокации частей обороны.

Призываю срочно обратиться к председателю ОГА, чтобы дали возможность безотлагательно проводить работы по ремонту этих помещений и зданий для развертывания местного подразделения теробороны. Этот вопрос не может ждать полгода, пока пройдут тендеры и прочее. Война не ждет.

Также обращаюсь ко всем жителям. Уважаемые земляки, в такое время мы должны быть ответственными в плане безопасности повсюду – на работе, на улице, в транспорте. Соблюдайте все правила и рекомендации, будьте сплочены и внимательны. Время и ситуация требуют высокой общественной культуры.

По дому, где взорвался газ. Направлено полтора миллиона на немедленное проведение ремонтных работ в доме по улице Попова, 24, корпус 1. Надо понимать, что мы работаем собственными резервами громады. Рассчитывать на какие-нибудь субвенции в сложное для страны время мы не можем, только на собственные силы. Резервный фонд с начала года тратится очень интенсивно. Но мы должны это делать.

Все службы работают в соответствии с утвержденным графиком работ. Выплаты поступили людям на карты для временной аренды жилья. Работы очень много, несколько квартир уничтожены. Будет полная замена лифта, о его ремонте речь не идет.

Еще мы значительно повысили расходы на «Теплоэнергетик», на отопление, там ситуация, как всегда, сложная, но общественные здания и жилые дома должны быть в тепле.

Все внимание на внешний вид города. Время зимней спячки прошло. Активизировать работы по уборке городского пространства погода позволяет. Убрать пыль, осевшую на дорогах города, подбордюрных частях, пока не окаменело. Чтобы люди не дышали гадостью, осевшей на дорогах. Остатки посыпного материала должны быть убраны под самый бордюр.

Мэр Андрей Райкович также недоволен работой мусороуборочного предприятия «Экостайл». И сказал, что ему могут найти альтернативу. «Я не разрешал самоуправства и еще раз говорю: либо они успокоятся и поймут, что такое монополия в городе, либо ищите альтернативу, и достаточно с ними играть. Это касается “Экостайла”. Меня люди на улицах останавливают, спрашивают, почему такая ситуация с вывозом мусора?»

Уже, к сожалению, традиционно досталось водоканальному хозяйству. За то, какими оставляют после себя дороги. «Все проекты дорожных ремонтов согласовывать с водоканалом. Я не прощу нашему водоканалу таких проколов, которые допущены на улице Василия Никитина. Теперь сначала получаем письменные гарантии от ОКВП “Днепр-Кировоград”, а затем приступаем к ремонту дороги». (Перед ремонтом улицы Василия Никитина городского голову убеждали, что там проложены исправные сети, что не соответствовало действительности.)

Также мэр возмущен ситуацией вокруг 18-й школы. «Мне стыдно, что окна школы №18 забиты фанерой. Как после бомбежки в войну. Так еще не бомбили город Кропивницкий и не собираются! И терактов у нас нет. И на ремонт окон собирали и продолжают собирать по-тихому с родителей деньги. Управление образования, у вас сконцентрирована достаточная сумма денег на выполнение текущих и ремонтных работ, срочно исправить ситуацию!»