Бизнесмен Сергей Карташов об AI-технологиях, которые используются в спортивной аналитике

За последние десятилетия в профессиональном спорте произошли серьёзные изменения. Значительную роль сыграло развитие технологий искусственного интеллекта. Теперь ни один футбольный матч не обходится без виртуальных арбитров, лыжники могут готовиться к соревнованиям на VR-симуляторах, а для сбора и анализа данных о теннисных поединках достаточно установить приложение на свой телефон. Senior Partner IT-компании Roosh Сергей Карташов рассказал, какие новшества цифровые технологии внесли в спортивную сферу.

Точная аналитика данных

Уже много лет в футболе и многих других дисциплинах используются высокотехнологические решения на базе AI. Они помогают улучшать физическую и тактическую подготовку спортсменов, облегчают работу арбитрам, собирают и анализируют данные о поединках, а также составляют прогнозы. Яркими примерами такой технологии считаются видео-рефери вроде VAR в футболе или TMO в регби. По своей сути это камеры, которые выводят на экран повтор спорного момента игры, чтобы судья смог пересмотреть его и решить, были ли, например, нарушены правила.

Другая полезная спортивная разработка — Apex Athlete Series, продолжает Сергей Карташов. Это устройство стало элементом экипировки многих футболистов, регбистов, спринтеров и марафонцев, а представляет оно собой GPS-трекер, который закрепляется на теле спортсмена при помощи чёрного тканевого топа. Датчики фиксируют скорость, пульс, степень усталости и прочие показатели игрока.

Большой интерес для тренеров представляет тепловая картограмма. Её миссия — определить эффективность игроков в футболе. По ходу матча на схематичном изображении поля меняется цветовая насыщенность. Чем выше и успешнее активность спортсменов в том или ином участке арены, тем насыщеннее будет цвет. Таким образом, можно определить, где команда.

Ещё один любопытный софт создал стартап SwingVision. При помощи камеры смартфона или планшета можно записать теннисный матч и одновременно собрать статистику о происходящем на корте. По итогу тренеры и теннисисты получают необходимые сведения о качестве игры: расположении тела игроков, скорости их передвижения, типах и направлениях ударов и т. д. Приложение пока доступно только для iOS-устройств, но вскоре планируется выпуск версии для Android.

AI подписывает футболистов

Искусственный интеллект в спорте — это не только сбор полезной информации. Сегодня технология используется в программах, которые берут на себя функцию генератора состава футбольной команды — и речь вовсе не о фэнтези-футболе.

В 2018 году скромный ФК «Юнион» из Бельгии получил шанс на перерождение. Британский миллиардер Тони Блум решил поменять состав недавно приобретённого клуба при помощи AI-программы. Целью было потратить как можно меньше средств на трансферы, но при этом собрать сильную команду. Идея казалась безумной: в «Юнион» пришли неизвестные и недорогие игроки, а также свободные агенты. Однако результат оказался сенсационным: обновлённый состав мгновенно проявил себя во многих соревнованиях, а сегодня клуб лидирует в турнирной таблице Чемпионата Бельгии по футболу.

Технологии для олимпийцев

Отличный пример использования искусственного интеллекта в спорте — Зимние Олимпийские игры, которые стартовали в феврале в китайской столице, отмечает Сергей Карташов. Здесь, как и во многих других спортивных дисциплинах, активно применяются разработки для сбора метрик. Например, в соревнованиях, где ключевую роль играет скорость, внедряются технологии, фиксирующие, как быстро спортсмен добирается до финиша. Компания Omega написала такого рода программу для бобслея. При помощи датчиков и сенсоров она измеряет скорость и ускорение саней на прямых участках, на поворотах и т. д. Информация собирается в реальном времени и отображается на экране для зрителя.

Другая программа была создана уже для фигуристов американским разработчиком Джимом Ричардсом. На теле спортсмена крепятся датчики, которые записывают его движения на катке, а затем на компьютере формируют 3D-модель. Полученные сведения позволяют не только исправить недочёты в выступлении фигуриста, но и стать основой для моделирования и тестирования новых элементов танца.

В 2014 году канадская компания Treadsport Training Systems создала для лыжников тренажёр с применением технологии виртуальной реальности. Он имитирует спуск по горным трассам и фиксирует всевозможные параметры бегуна. На основе этой технологии уже улучшаются методики подготовки и восстановления спортсменов.

Заключение

Ещё лет 30 назад данные о спортивных поединках составлял живой человек, который присутствовал на стадионах и записывал в блокнот всё, что видел на поле. Сегодня же его работу выполняют программы, созданные на основе искусственного интеллекта, отмечает Сергей Карташов. Делают это они во много раз быстрее и эффективнее, а главное — становятся незаменимыми помощниками для аналитиков.