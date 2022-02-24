№8 (1471)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 24 лютого 2022 року

У зоні ураження

Валерій Кальченко: «Життя повне несподіванок»

У Голокосту ювілеїв не буває

І міна на тортику…

Олександрійські діти перемагать в олімпіадах

«Зимова сплячка закінчилася!»

Дівчинка на кулі

Три лінії фронту Дарки Оліфер

Сергій Притула: «Ми створюємо все з нуля»

Нова сходинка у педагогічному зростанні вчителя

Залізниця, вокзал, міліція…

Епілепсія. Тільки фітотерапії – замало

Шлях Носорога

«Кушать подано!»

Олімпійський щоденник. Goodbye, Beijing

 

Номер еженедельника «УЦ» от 24 февраля 2022 года

В зоне разлета осколков

Валерий Кальченко: «Жизнь полна неожиданностей»

У Холокоста юбилеев не бывает

И мина на тортике…

Александрийские дети побеждают в олимпиадах

«Зимняя спячка закончилась!»

Девочка на шаре

Три линии фронта Дарки Олифер

Сергей Притула: «Мы создаем все с нуля»

Железная дорога, вокзал, милиция…

Эпилепсия. Только фитотерапии – мало

Путь Носорога

«Кушать подано!»