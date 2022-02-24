Номер тижневика «УЦ» від 24 лютого 2022 року
Валерій Кальченко: «Життя повне несподіванок»
Олександрійські діти перемагать в олімпіадах
Сергій Притула: «Ми створюємо все з нуля»
Нова сходинка у педагогічному зростанні вчителя
Епілепсія. Тільки фітотерапії – замало
Олімпійський щоденник. Goodbye, Beijing
Номер еженедельника «УЦ» от 24 февраля 2022 года
Валерий Кальченко: «Жизнь полна неожиданностей»
Александрийские дети побеждают в олимпиадах
Сергей Притула: «Мы создаем все с нуля»
Железная дорога, вокзал, милиция…
Эпилепсия. Только фитотерапии – мало
Андрій Райкович: у нас єдина і спільна мета – Україна!