Выставка «Наука – это она» расскажет всему миру о выдающихся женщинах-учёных Украины

В июне 2021 года состоялась презентация образовательной инициативы «Наука – это она», которая рассказывает о двенадцати украинских женщинах-учёных. Это дочерний проект организации STEM is FEM, созданный при поддержке UN Women и UNICEF. Одним из его основателей стал IT-инвестор и предприниматель Сергей Токарев. Он рассказал, для чего создавалась художественная выставка, о её популярности в Европе и планах полететь за океан.

О миссии проекта

Цель «Наука — это она» — вдохновить девушек, которые хотели бы выбрать технические специальности для своей дальнейшей карьеры. В сфере STEM, по мнению организаторов, должно укорениться гендерное равенство, и арт-выставка поможет разрушить стереотип о том, что женщины не могут добиться успехов в научной среде.

Как признаётся Сергей Токарев, идея проекта возникла спонтанно. Вместе с командой STEM is FEM они провели опрос на тему: «Как много женщин-учёных вы знаете?». К сожалению, их имена известны публике незаслуженно мало, и исправить такое несправедливое положение дел решили при помощи просвещения.

Чтобы реализовать замысел, выбрали формат художественной выставки. В её основу легли истории о жизни и заслугах двенадцати современных женщин-учёных 20-21 веков: биологов, химиков, генетиков, математиков, орнитологов и др. Все они родом из Украины, а главное — могут стать хорошим примером для подражания среди молодёжи.

Для экспозиции иллюстраторы нарисовали картины, на которых были изображены героини проекта в окружении объектов, связанных с их родом деятельности. К портретам нужно было придумать подписи, и подход к их созданию выбрали нестандартный – среди девушек провели конкурс эссе, а лучшие художественные тексты стали частью выставки, рассказал Сергей Токарев.

Успех в Украине и за рубежом

Расширение географии «Наука — это она» проходило стремительно. После презентации в Киеве, экспозиция поехала в другие города: Запорожье, Львов, Полтаву, Мариуполь, Кривой Рог, Хмельницкий. Ею заинтересовались многие образовательные учреждения Украины: от вузов до библиотек. Поэтому им разослали бесплатные экземпляры, чтобы выставка могла путешествовать по стране самостоятельно и вдохновлять как можно больше девушек на изучение науки.

Получив широкую огласку на родине, проект отправился в тур по Европе. Первая презентация на иностранном языке состоялась в Германии в рамках научной конференции «Дни Украины в Берлине и Бранденбурге». Также Сергей Токарев сообщил, что 26 октября состоится показ в Бельгии, а следом – в Нидерландах и Великобритании. Уточняется дата ивента в Болгарии. Все выставки за рубежом проводятся при поддержке украинских посольств.

Стоит отметить, что мероприятия «Наука — это она» затрагивают и представителей других сфер деятельности, в том числе гуманитарных. В проекте смогли принять участие студентки вузов из Львова и Софии, обучающиеся на переводчиков. Они объединили свои знания в рамках международного проекта «Украинско-болгарская переводческая мастерская» и представили эссе о героинях экспозиции на болгарском языке.

В 2022 году показ «Наука — это она» состоится во Франции, в зале штаб-квартиры ЮНЕСКО, делится планами Сергей Токарев. Более того, выставку покажут в Соединённых Штатах во время дискуссионной панели о роли женщин в мире STEM.