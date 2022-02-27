Україна переживає жахливі дні. Наш Героїчний національний спротив забрав життя більше 3500 загарбників, але, на жаль, є жертви і у нас.
За рідну землю загинули троє синів і донька Кіровоградщини.
Олександр Ісаков з Новоархангельської громади у боях в Донецьку.
Артур Калачов із Долинської громади загинув на Луганщині під час оборони села Кримське.
Артем Васечко з Новомиргородської громади загинув в бою під Сумами.
Людмила Яковенко з Бобринецької громади теж з нами більше немає.
Ви – наші янголи-охоронці.
Вічна пам’ять! Спочивайте з миром.
Ми ніколи не пробачимо смерті своїх людей. Російські окупанти за це заплатять.
Слава нації! Смерть ворогам!
Офіційний канал голови Кіровоградської ОДА Марії Чорної.
Ніколи не пробачимо смерті своїх!