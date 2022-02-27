Україна переживає жахливі дні. Наш Героїчний національний спротив забрав життя більше 3500 загарбників, але, на жаль, є жертви і у нас.

За рідну землю загинули троє синів і донька Кіровоградщини.

Олександр Ісаков з Новоархангельської громади у боях в Донецьку.

Артур Калачов із Долинської громади загинув на Луганщині під час оборони села Кримське.

Артем Васечко з Новомиргородської громади загинув в бою під Сумами.

Людмила Яковенко з Бобринецької громади теж з нами більше немає.

Ви – наші янголи-охоронці.

Вічна пам’ять! Спочивайте з миром.

Ми ніколи не пробачимо смерті своїх людей. Російські окупанти за це заплатять.

Слава нації! Смерть ворогам!

Офіційний канал голови Кіровоградської ОДА Марії Чорної.