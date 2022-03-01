Агов, землячки!

Він – не українець. Так про однокласника, який прижився у Росії, висловився у Facebook кропивничанин Віктор Громовий, відомий в країні освітній експерт. Допис зачепив багатьох за живе. Одна жінка зізналася, що ненавидить рідного брата!

«Це мій однокласник і шкільний товариш Сергій Макаров, – написав Віктор Громовий у соцмережі, опублікувавши спільне з Макаровим фото приблизно двадцятилітньої давнини. – Після закінчення Новопразької СШ він вступив до Житомирського вищого училища радіоелектроніки ППО, а я до Кіровоградського педінституту. Вперше в житті шкодую, що не навпаки.

На фото Сергій – у мене в гостях у гімназії. Залишився служити у Підмосков’ї, бо там більше платять. Приїздив практично щороку в гості, вдома у мене смажили шашлики і розмовляли “за жисть”. Казав, що в них третина офіцерів – з України.

Його дружина Тетяна – теж з Нової Праги. За фахом вчителька, розповідала про Ломоносовську гімназію у Москві. Там теж більше платять.

З 2014 року їх “як корова язиком злизала”. Жодного контакту.

Писати звернення немає сенсу.

Пишіть ви про них. Вони несуть подвійну відповідальність за те, що зараз відбувається. Скільки їх там таких?! Землячків… Українцями їх точно назвати не можна».

«Маю такого ж однокласника “москвича”, за однією партою сиділи. То уроки у мене списував, а тепер став мене історії вчити – виявляється, що вони “відновлюють історичну справедливість”! Сказав, що років через 20 поговоримо!» – прокоментувала допис Віктора Громового Valentina Rudenko.

«Бог їм суддя. У мене у Москві кум, теж дуже дружили, після 2014-го – мовчок, навіть з соцмереж видалився. А ми якось живемо, це, як каже мій чоловік, як гайка з КАМАЗа відпала…» – написала під постом Громового Natalia Blishch.

«А у мене, пане Вікторе, брат рідний… ніколи вголос цього не говорила, а тепер кажу: ненавиджу тебе, брате!» – зізналася Валентина Дерій.

«Вітя Роставецький, Вітя Ясінський, Віталій Громадський….Де ви? Повертайтесь додому», – закликала Maria Zinchenko. Здається, без великої надії.