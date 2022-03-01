«Боже, бережи Україну!»

Щодня, щогодини пишуть і дзвонять друзі-земляки з усього світу. Вони хвилюються за нас, хвилюються за Україну. Ми будемо постійно публікувати їхні листи, а ви шукайте знайомі прізвища й відчувайте підтримку.

Оксана Мірошник, Швейцарія:

– Украина сейчас столкнулась с огромным Злом. Мы всем сердцем с вами! Ваша боль – наша боль! Мы уже сейчас не сидим на месте, а стараемся вам помочь как только это возможно вне Украины: митингами против военного вторжения России, объяснениями реальной ситуации европейцам, сбором и отправкой помощи в Украину. Каждый из нас здесь – дипломат. И мы все будем делать, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее. Вы не одни с этой бедой. Мы вместе отстоим право Украины жить свободно, мирно и счастливо.

Пусть Бог охраняет каждого из вас!

Ріма Давидовська-Отян, Німеччина:

– Я до последнего надеялась, что победит – нет, не здравый смысл и нет, не разум, но хотя бы трезвый расчёт. Увы, мои надежды не оправдались, как не оправдались надежды многих миллионов людей. Отличие мерзкого хорька от фюрера всего лишь в том, что он не убивает евреев. Пока. Пока ему это выгодно. Всё остальное практически один в один.

В моем сознании проявился какой-то когнитивный диссонанс: Украина может просить Германию помочь ей в борьбе против России. Это просто не укладывается в голове. Мне бесконечно жаль погибших солдат и их родных. Я бесконечно сочувствую всем украинцам, во всяком случае, тем из них, кто является Украинцем с большой буквы и не сочувствует мерзкому хорьку.

Когда моя дочь спросила меня сегодня: «Мама, как ты думаешь, будет третья мировая война?», мое сердце содрогнулось, ведь я никогда не думала, что это возможно даже в теории. На сегодняшний день, к сожалению, ни в чем нельзя быть уверенным.

Я всем сердцем поддерживаю Украину и желаю только одного: чтобы Украина осталась свободной и независимой, а мерзкому хорьку я желаю участи Каддафи. Слава Украине!

Олена Савранова-Волкер, США:

– Жах, у ХХІ столітті ми маємо шаленого тирана, який бомбардує мою улюблену Україну. Боже, дай сил моїй країні вистояти проти фашистів та нового Гітлера-Путіна, котрі хочуть залити кров’ю мою Україну лише тому, що українці хочуть бути вільними! Наші серця б’ються в унісон із нашими співвітчизниками в усіх куточках світу. Ми з вами! Ми любимо вас і дуже переживаємо! Боже, бережи Україну!

Наталія Введенська, РФ:

– Украинцы, други мои….

Украинцы, гордость моя….

Всей душой и мыслями я с вами, родные. Я украинка по рождению и детству, воспоминания мои о жизни на родине светлы и веселы. В это тяжелое время я предложила всем своим друзьям (в соц.сетях) поддержать Украину флешмобом – т.е. связать, сшить, сплести, сделать аппликации из желтой и синей ленты, носить как шарф, головную повязку, маску, как ленточку или браслет на руке, цеплять на куртки, в петлицы, на рюкзаки и сумки, на машины….

Держитесь, родные мои! Если Бог с нами, то кто против нас?!

Слава Украине!

Михайло Пахманов, Німеччина:

– Дорогие друзья и все жители Украины. Нахожусь в шоке. Плохие вести – как смерть. Готовишься всю жизнь, а приходят всегда неожиданно. Что можно сказать в такие моменты? Можно только пожелать крепости духа, скорейшей победы и малой крови.

Олександр Крис, Японія:

– Честно говоря, случившееся не укладывается пока в сердце, хотя головой и понимаю, что происходит. Это самое ужасное, что я помню на своём веку. Но я уверен, что Украину сломить через колено невозможно, не тот случай. Япония с вами!