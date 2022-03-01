…І слідкуйте за диханням

В складні часи, коли є небезпека, тим паче, коли війна, люди піддаються паніці. Це природно, але це можна подолати. Як саме, розповіла викладач МАУП, практикуючий психолог Лариса Головань.

Найважливіше, каже психолог, заспокоїти тих, кому страшніше за вас, – дітей. Поясніть, що вони під вашим захистом. Займіться з ними іграми, рухайтеся, притискайте до себе.

Дорослим також допоможе рух, фізичні вправи. Присідайте, віджимайтеся, підтягуйтеся. Зробіть справу, яку відкладали. У кого сильна паніка, трясучка, треба штучно її підсилити.

– Трясемо руками, ногами, головою. Чим краще потрясетеся, тим швидше заспокоїтеся, – радить психолог. – А поки тихо, плачте, емоції не стримуйте. Потрібно зараз перепанікувати, випустити емоції, щоб у ситуації реальної загрози зберігати тверезу голову.

Обов’язково слідкуйте за диханням. Рекомендації такі: починаєте уповільнювати дихання – починаєте заспокоюватися. Рахуємо про себе на вдиху: 1, 2, 3, 4. Затримка дихання: 1, 2, 3, 4. Видихаємо і рахуємо: 1, 2, 3, 4. Знов затримка дихання: 1, 2, 3, 4. Спочатку можна рахувати швидко, потім повільніше, поки не відчуєте, що дихаєте повільно і починаєте заспокоюватися.

– А ще руцями обіймаєте себе за плечі чи спину – хто куди дістає. І помаленьку заколихуєте себе. Ці обійми допомагають заспокоїтися дуже швидко, – наголосила Лариса Головань і додала: І віри всім, що все буде добре.